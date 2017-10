'Puchmón', 'Forradell' y Vargas Llosa: críticas al Premio Nobel por su discurso

"Creí que me habían dado otro Premio Nobel, esa es la sociedad catalana", decía Vargas Llosa en el inicio de su discurso en Barcelona, en una manifestación por la unidad de España convocada por Sociedad Civil Catalana. No sabía en ese momento que precisamente por ello sería criticado minutos después, al no saber pronunciar los nombres de los principales protagonistas en la crisis catalana.

Forcadell (Forradell) y Puigdemont (Puchmón) fueron rebautizados por el escritor peruano, despertando las críticas de los usuarios en Twitter:

No teníais a nadie más que a Vargas Llosa para hablar, una persona que no sabe ni pronunciar Puigdemont o Forcadell? Un sudamericano Def SP🤣 — Esteve Castellà (@EsteveCastella) 8 de octubre de 2017

Puchmón, Junqueras (amb J castellana) i ForradelMario Vargas LlosaPremi Nobel de Literatura (castellana) — ScriptoriumDUI ||*|| (@Mater_audacia) 8 de octubre de 2017

Vargas Llosa es Premio Nobel de las Letras pero dice "Puchmón" y "Foradel" — Raymond 🌴🐳 (@Raymond_Jim) 8 de octubre de 2017

El premi nobel de la pau...perdó, de literatura, parlant dels catalans, dels presidents ''Puigmont''i ''Foradell''. Tot molt fonamentat. — Pol Farell (@Pol_Farell) 8 de octubre de 2017

"Puigmont" i "Forradell". Mario, la pastilla. — Jaume Ramon (@JaumeRamon6) 8 de octubre de 2017

Puchmon, Junqueras y Forradell dice Vargas Llosa. pic.twitter.com/t2nc0zYDwW — A. de Mora (@antoninomora) 8 de octubre de 2017

"Puchmong y Forradell"Vaya!El noviete de la Preysler no sabe ni cómo se llaman🖒 — No Se Podía Saber (@nosepodiasaber) 8 de octubre de 2017

Vargas Llosa ha dicho "Puigmont". En serio. Luego García Albiol le ha chivado al oído "Forcadell". — Laura Cruz (@Laura_cruzd) 8 de octubre de 2017

Però què és això de "Forradell"? Què s'ha cregut, aquest home, que no sap ni com es diuen les principals autoritats del país? #prou #DUI pic.twitter.com/mHmXyBaY7W — Diana #NouPaís (@dianacoromines) 8 de octubre de 2017

Puigmon y Forradell...premio nobel...y todo así — susana domper laguna (@susanadomper) 8 de octubre de 2017

Puigmont, Junqueras y Forradel. Vargas Llosa, almenos apréndase los nombres. #recuperemelseny — Joan Miret (@joanmm98) 8 de octubre de 2017