La pregonera de Barcelona iguala a las víctimas del 17-A con sus verdugos

La elección de la pregonera en Barcelona de las fiestas de la Mercé, Marina Garcés, por parte del Ejecutivo de Ada Colau ya estuvo cargada de polémica. Los grupos de la oposición acusaron al Ayuntamiento de hacerle el juego a la CUP y Garcés, en su discurso no defraudó.

Sin embargo, la mayor polémica no fue por sus tesis sobre la independencia o sobre el movimiento okupa, muy conocidas ya, sino porque igualó a las víctimas del atentado de Barcelona del pasado 17 de agosto con sus verdugos.

"Todos llevaremos en nosotros una ausencia igualmente dolorosa: la de las personas que no volverán nunca más en Barcelona ni en sus fiestas, no porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en la Rambla, en la Diagonal y el paseo de Cambrils. Y junto con ellos, también, la de unos jóvenes de Ripoll que tampoco estarán y sobre los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando, como hicieron".

El primero en denunciar este comentario fue el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, quien aseguró que Garcés "puso al mismo nivel a las víctimas del atentado y a sus verdugos yihadistas, además de defender la independencia y el movimiento okupa".

Alberto Fernández ha reclamado a la alcaldesa Ada Colau que pida perdón a Barcelona por escoger para el pregón de las fiestas barcelonesas a "una pregonera de la CUP y antisistema".El edil popular considera que era la pregonera que hubiesen escogido los concejales de la CUP y que Colau designó "para congraciarse con el independentismo".

Por su parte, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha tachado de "despreciable y ruin" el discurso de la pregonera por "comparar" a las víctimas con los autores yihadistas.

En un comunicado, ACVOT ve "delirante" el pregón de Garcés y denuncia su "absoluta falta de dignidad" y su "ausencia de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo".