Una muestra sobre energía en Madrid o un taller de escritura en Granada: estos son los planes ODS de la semana

Octubre acaba de empezar y, aunque el cambio de mes ya nos acerque un poco más al otoño, las ganas de salir de casa con un foco sostenible no tienen por qué desaparecer con el buen tiempo.

Con La bola negra (2026) dando que hablar, más de uno tendrá ganas de ir corriendo al cine. Pero esta semana hay motivos para calzarse las zapatillas de verdad.

Desde la capital hasta Tenerife, esta es la agenda vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrá disfrutar durante los próximos siete días tanto dentro como fuera de la península.

Recorrido eléctrico

Poster Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola. Iberdrola

Un segundo es lo que tarda en encenderse una bombilla. 125 años es el tiempo necesario para llegar hasta ese gesto tan cotidiano e Iberdrola dedica su mayor exposición a este hecho.

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid acoge estos días Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola con motivo de su 125 aniversario, que recorre la historia de la electricidad desde sus primeros pasos hasta algunas de las tecnologías que marcarán los próximos años.

La muestra combina piezas históricas originales, talleres y espacios interactivos además de gafas de realidad mixta con las que acercarse a distintos momentos de la electrificación. La entrada es gratuita y la muestra puede visitarse todos los días, de 10:00 a 22:00, hasta el 20 de octubre.

Cuándo: hasta el 20 de octubre, de 10:00 a 22:00.

Dónde: Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, Madrid.

Kilómetros contra el reuma

Poster 6ª Carrera Solidaria de las enfermedades reumáticas. SORCOM

Más de 10 millones de personas conviven en España con una enfermedad reumática, aunque muchas siguen siendo grandes incógnitas. Este domingo, Madrid corre para darles visibilidad.

La Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM) celebra este domingo 1 de octubre la sexta edición de su Carrera Solidaria de las Enfermedades Reumáticas en el Parque Lineal del Manzanares.

La jornada arrancará a las 9:00 con las pruebas de 10 y 4 kilómetros, aunque también habrá una marcha de 2 kilómetros a las 11:00 para los corredores menos experimentados y otra a las 12:00 para los más pequeños.

Parte de la recaudación se destinará a una asociación de pacientes y otra parte a una beca de investigación sobre estas patologías. Las inscripciones están disponibles en la web oficial y quienes no puedan acudir también pueden colaborar con el Dorsal Solidario.

Cuándo: 4 de octubre, desde las 19:00.

Dónde: Parque Lineal del Manzanares, Madrid.

Escribir entre muchas voces

Poster Flauta de un agujero. Centro Federico García Lorca

Si eres joven y La bola negra te ha despertado la curiosidad por Lorca, este plan puede interesarte. El centro que lleva su nombre propone esta semana jugar con las reglas de la escritura.

El Centro Federico García Lorca de Granada presenta un nuevo taller, Flauta de un agujero, impartido por la educadora, investigadora y escritora Vito Gil-Delgado. Su proyecto busca jugar con los relatos construidos a partir de distantes perspectivas y hablantes para alejarse de las formas tradicionales de contar una historia.

El taller está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años y se desarrolla los días 1 y 2 de octubre, de 17:00 a 20:00. Para participar hay que enviar por correo el nombre, la fecha de nacimiento y una frase que emocione especialmente al aspirante, junto con una explicación de por qué. La inscripción es gratuita.

Cuándo: 2 de octubre, de 17:00 a 20:00.

Dónde: Centro Federico García Lorca, plaza de la Romanilla, Granada.

Aves en tránsito

Poster Migración de las aves por el Valle de Tena. Ayuntamiento de Panticosa

Con la llegada del otoño, no somos los únicos que cambiamos de rutina. Miles de aves comienzan también sus grandes migraciones y algunas atraviesan los Pirineos camino de su próximo destino.

El 3 de octubre El Pueyo de Jaca, en Huesca, acoge Migración de las aves por el Valle de Tena, una actividad gratuita para conocer qué especies atraviesan la zona, por qué migran y qué importancia tiene ese valle como corredor natural.

La mañana comenzará a las 10:30 con una charla de Huesca Naturaleza y continuará con un paseo de observación por los alrededores. Para asistir a la actividad solo hace falta acercarse al Campo de Fútbol de El Pueyo de Jaca con muchas ganas.

Cuándo: 3 de octubre, a las 10:30.

Dónde: Campo de Fútbol de El Pueyo de Jaca, Huesca.

México en Canarias

Fiesta de piñatas. Pexels

Un museo de noche puede sonar a Noche en el museo (2006), pero tranquilo. Aquí las exposiciones se quedan en su sitio. Dentro esperan piñatas, catrinas y una exposición que conecta México con Canarias.

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz Tenerife se suma los días 3 y 4 de octubre a Plenilunio 2026 con entrada gratuita todo el fin de semana además de una programación especial alrededor de la cultura mexicana.

Uno de los puntos centrales será Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias, una exposición que recorre las huellas indígenas de México y Canarias y se detiene en cómo siguen presentes hoy en su identidad y mestizaje.

Habrá visitas guiadas gratuitas y talleres para aprender a crear piñatas mexicanas, probar el bordado contemporáneo o acercarse al característico maquillaje de las catrinas. Algunas actividades necesitan inscripción previa.

Cuándo: 3 y 4 de octubre.

Dónde: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz Tenerife.