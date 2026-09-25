Fotografía de una edición anterior de la Noche de los investigadores en Oviedo. Universidad de Oviedo Europa Press

Una noche de ciencia en Sevilla o un taller de compostaje en Madrid: estos son los planes ODS de la semana.

ENCLAVE ODS trae esta semana opciones en distintos lugares de España para poder disfrutar de actividades ligadas al desarrollo sostenible

El concepto, que puede confundir a algunos, puede encontrarse en múltiples eventos y temáticas con opciones para todo tipo de personas y gustos diferentes.

En la próxima semana, localidades como Madrid, Sevilla o el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) incluirán en sus agendas actividades culturales como talleres, pero también planes para los amantes del mundo rural como festivales o ferias ligadas a este entorno y la naturaleza.

Noche de ciencia

Imagen de una edición anterior de La Noche Europea de los Investigadores. Junta de Andalucía EuropaPress

Por decimoquinto año consecutivo, la ciencia vuelve a tomar las calles. La Noche Europea de los Investigadores celebra su edición de 2026 durante el fin de semana del 25 de septiembre. La cita reunirá de forma simultánea a casi 400 ciudades de todo el continente, incluyendo las ocho capitales andaluzas.

El objetivo principal es humanizar la figura del personal investigador a través del contacto directo y la conversación accesible. El público podrá descubrir la vertiente más práctica de la ciencia y comprender la repercusión directa que tienen las distintas investigaciones en la mejora de nuestra vida diaria y futura.

Para ello, las principales plazas andaluzas y el entorno digital albergarán casi mil propuestas participativas. El programa incluye desde experimentos en vivo, rutas y obras teatrales hasta los populares microencuentros. Estos espacios de intercambio permitirán a los asistentes dialogar libremente con los propios expertos y resolver sus dudas.

Bajo el nombre ‘Aqualab’, la convocatoria de este año gira en torno a dos grandes ejes temáticos: el agua y la astronomía. Esta iniciativa científica enfoca parte de sus actividades en el trío de eclipses en España, un fenómeno astronómico excepcional que servirá como marco divulgativo para atraer al público joven.

Cuándo: 25 de septiembre.

Dónde: Sevilla.

Un festival

Vista del pueblo de Picón (Ciudad Real). Festival Piconesía

El Festival Piconesía nace como una propuesta cultural abierta y participativa orientada a transformar el municipio en un escenario vivo de encuentro. Su objetivo principal es democratizar el arte al llevar la poesía, la música y el teatro directamente a las plazas, edificios y rincones cotidianos de la localidad.

Bajo el lema 'Un lugar donde expresarte', esta cita busca consolidar una experiencia cercana que ponga en valor la identidad rural del pueblo. Durante una jornada completa, el evento fomenta la convivencia ciudadana a través de la creatividad, ofreciendo un espacio seguro donde la palabra y la emoción compartida cobran protagonismo.

Su cuidada programación integra recitales poéticos, intervenciones musicales, talleres infantiles y representaciones de teatro rural. Además, el festival contará con una jam poética de micro abierto y diversos espacios temáticos, consolidando así una oferta diversa plenamente conectada con la naturaleza, las artes escénicas y el encuentro ciudadano.

Cuándo: 26 de septiembre de 2026.

Dónde: Picón (Ciudad Real).

Un taller de compostaje

Cartel del taller de Compostaje. Ayuntamiento de Madrid

El taller gratuito ‘Compostagram: la red trófica y social del suelo’ se celebrará el domingo 27 de septiembre a las 10 horas en el CIEA Dehesa de la Villa. Esta actividad familiar, recomendada a partir de los seis años, permitirá aprender sobre el funcionamiento de las composteras comunitarias.

Durante las dos horas de duración, los participantes descubrirán las tareas de mantenimiento necesarias y explorarán los seres vivos del suelo encargados de realizar este trabajo. La actividad es gratuita, pero requiere reserva previa por correo electrónico o teléfono

Cuándo: 27 de septiembre de 2026 a las 10:00.

Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental de Dehesa de la Villa (Madrid).

Una feria de ecoturismo

Expositor de la Diputación de Segovia en NaturCyL. Diputación de Segovia Europa Press

La Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, NaturCyL, se consolida como un punto de encuentro referente para los amantes de la naturaleza y los viajes sostenibles. Ubicada en el Real Sitio de San Ildefonso, la cita reúne a profesionales, destinos turísticos y visitantes de todo el país.

Bajo el lema 'Territorios vivos', este encuentro promueve el turismo ambiental como una herramienta fundamental para proteger la biodiversidad y revitalizar el medio rural. A través de sus expositores y proyectos de desarrollo local, la feria pone en valor el papel guardián que ejercen los pueblos en sus entornos.

Su completo programa ofrece conferencias técnicas, talleres en familia, catas gastronómicas con productos de cercanía y rutas guiadas. Esta amplia propuesta convierte al evento en una escapada imprescindible dentro de la agenda semanal para conocer alternativas de viaje alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el consumo responsable.

Cuándo: del 25 al 27 de septiembre de 2026.

Dónde: Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).