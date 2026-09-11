Una muestra de arte climático en Asturias o un concierto de soul solidario en Madrid: los planes ODS de la semana

Se acabó el verano, pero volver a la rutina también deja espacio para disfrutar de nuevos planes, tanto para los amantes de la música como para los entusiastas de la naturaleza.

Las siguientes cuatro propuestas de ENCLAVE le devolverán la alegría de las vacaciones, esas que parecen haberse desvanecido sin apenas darnos cuenta.

Sin más dilación, estos son los planes ODS de la semana que tendrán lugar entre el 11 y el 18 de septiembre en distintos puntos de España para acercarse más a la sostenibilidad.

Leer la naturaleza

Poster del II Encuentro de Literatura de Naturaleza y Patrimonio. Letra de Naturaleza, Literatura y Patrimonio

Granada acoge hasta el 13 de septiembre el II Encuentro de Literatura de Naturaleza y Patrimonio, unas jornadas que servirán para explorar la conexión entre literatura y el patrimonio y educar sobre la sostenibilidad.

El programa reúne rutas literarias y botánicas, talleres, charlas, recitales de ecopoesía, exposiciones y videoarte. Además, habrá actividades sobre biodiversidad urbana, ilustración de naturaleza o la riqueza botánica de los jardines granadinos.

Pero la cosa no acaba aquí, el evento cuenta con encuentros de escritores y divulgadores como Jorge Riechman y Joaquín Araújo y todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Cuándo: 7 al 13 de septiembre.

Dónde: Granada.

Redescubriendo El Retiro

Entrada del Retiro. Cedida

Uno de los parques más conocidos de Madrid todavía guarda rincones e historias por descubrir. Del 11 al 13 de septiembre, el Aula Ambiental La Cabaña del Retiro organiza Las maravillas del Retiro, un itinerario guiado por los Jardines del Buen Retiro dirigido al público adulto.

Si ha paseado por el Retiro y se le ha despertado la curiosidad por sus singulares árboles, esta actividad propone una ruta botánica e histórica centrada en resolver esas dudas. Sin duda, es una oportunidad para mirar con otros ojos uno de los grandes pulmones verdes de la capital. La participación es gratuita, aunque requiere reserva previa.

Cuándo: 11 al 13 de septiembre.

Dónde: Aula Ambiental La Cabaña del Retiro, Madrid.

Arte y lo inesperado

Bienal Climática: Arte, Industria y Territorio. Bienal Climática

Dentro del paraíso natural, Avilés encara los últimos días de la primera edición de la Bienal Climática: arte, industria y territorio. Hasta el 20 de septiembre la cita convierte diferentes espacios de la ciudad asturiana en lugares desde los que reflexionar sobre los retos ambientales y sociales del presente.

Bajo el título Ensayar lo inesperado, más de 40 artistas y colectivos participan en un programa expositivo repartido por 13 espacios.

Las obras abordan diferentes temáticas como el futuro de la industria, la transformación de los paisajes, la biodiversidad, el agua o la transición ecológica.

Cuándo: hasta el 20 de septiembre.

Dónde: Avilés, Asturias.

Soul solidario

Cartel concierto Salud para África. Fundación Recover

El soul no es solo una manera de conectar con nuestro alma, sino también de ayudar a otras. La Sala Morocco de Madrid acogerá el próximo 18 de septiembre, a partir de las 20:30, la cuarta edición del concierto Salud para África, organizado por Fundación Recover.

Soul Track volverá a subirse al escenario con un repertorio de clásicos del soul. La recaudación de este evento se destinará a la adquisición de ecógrafos portátiles para centros sanitarios africanos y se pueden adquirir las entradas a través de su web.

Cuándo: 18 de septiembre.

Dónde: Sala Morocco de Madrid, Madrid.