Una ruta histórico-natural en Madrid o una inmersión etnobotánica en el Pirineo aragonés: los planes ODS

Una semana más, ENCLAVE ODS despliega su mirada por distintos puntos del mapa nacional para acercar a los lectores las propuestas de ocio sostenible y divulgación ambiental más destacadas del verano.

En esta entrega, reunimos un abanico de experiencias de ciencia ciudadana que conectan de forma práctica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el uso responsable del agua hasta el valor de la flora tradicional y la conservación de la biodiversidad.

Durante los próximos días, la geografía española se llena de alternativas al aire libre para transformar las vacaciones en una oportunidad de aprendizaje y reconexión respetuosa con el entorno. Estas son las citas imprescindibles entre el 10 y el 16 de agosto.

Taller de campo

Una hidróloga. iStoc.

Entender el agua como base vital de nuestros ecosistemas es el objetivo de esta actividad gratuita al aire libre pensada para el público familiar (a partir de 8 años).

Los ciudadanos se convertirán en hidrólogos por unas horas para analizar in situ la calidad del agua del río Manzanares, conocer el estado de salud de la cuenca y concienciarse sobre la importancia de hacer un uso doméstico eficiente de los recursos hídricos.

Cuándo: sábado 15 de agosto a las 10:30 horas.

Dónde: entorno del río Manzanares (Manzanares el Real), Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Ruta histórico-natural

Senderista caminando. iStoc

Aunque los organismos del parque organizan salidas guiadas puntuales a principios de mes, recorrer este sendero por cuenta propia es un plan excelente para esta semana de agosto.

Es una ruta de 10 kilómetros y dificultad media-baja que se interna en el bosque en busca del azud del Acueducto de Segovia.

El recorrido invita a reflexionar sobre cómo nuestras ciudades se han abastecido históricamente, permitiendo contemplar la convivencia entre la rica vegetación local y las construcciones hídricas (antiguas y modernas).

Cuándo: para realizar por libre cualquier día de la semana, del lunes 10 al domingo 16 de agosto.

Dónde: Revenga, vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Castilla y León).

Inmersión etnobotánica

"Visita a la casa de la bruja en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido" Red natural de Aragón

En el corazón del Pirineo aragonés, este espacio de entrada libre nos propone un viaje a las raíces de la cultura popular del Alto Aragón.

Además de los mitos, la exposición es una joya de la etnobotánica.

Enseña a los visitantes los usos tradicionales y curativos de las plantas locales, y recuerda el profundo respeto que las antiguas comunidades rurales profesaban a la naturaleza, al agua y a los fenómenos meteorológicos. Un plan perfecto para unir etnografía y respeto ambiental.

Cuándo: disponible todos los días, del 10 al 16 de agosto.

Dónde: Tella, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón).

Conservación de aves

na niña observando pájaros con binoculares. iStoc

Una experiencia de divulgación científica en pleno paso migratorio estival.

Los visitantes pueden acceder al observatorio de la marisma de Urdaibai para conocer en tiempo real los proyectos de seguimiento de aves migratorias, la regeneración del humedal y el impacto de las especies invasoras en el ecosistema cantábrico.

La visita integra módulos de educación ambiental para ciudadanía sobre el cuidado de las zonas húmedas costeras.

Cuándo: disponible durante toda la semana del 10 al 16 de agosto.

Dónde: Urdaibai Bird Center, Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia, País Vasco).