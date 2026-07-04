En casi todas las aulas hay un niño que llega despejado y otro que bosteza antes de abrir el cuaderno.

Al primero le han preparado el desayuno, ha dormido en una habitación tranquila y alguien le preguntó la noche anterior por el examen. El segundo quizá compartió cama, escuchó ruidos hasta tarde o salió de casa sin comer.

A las nueve, ambos reciben el mismo examen. Después, con una solemnidad que da un poco de miedo, decimos que hemos medido su capacidad.

La escena parece exagerada. Mas ocurre a diario, con variantes menos visibles. Nos gusta pensar que la inteligencia vive dentro del cráneo como una joya impermeable al alquiler, al ruido de la calle, a las horas de sueño o a la preocupación de los padres.

Es una idea seductora, lo sé. De alguna manera ordena el mundo. También resulta cómoda: cada cual llevaría en la cabeza lo que le corresponde.

Un estudio publicado en Science acaba de agrietar esa comodidad. El equipo de Scott Marek analizó datos de unos 12.000 niños de nueve y diez años incluidos en el gran proyecto estadounidense ABCD (siglas en inglés del Estudio del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente).

Los investigadores relacionaron imágenes cerebrales con 649 variables sobre cognición, salud, sueño, uso de pantallas, entorno familiar, estrés y condiciones socioeconómicas. No buscaron una única causa. Dibujaron una cartografía amplia de aquello que deja huella en la estructura y el funcionamiento del cerebro infantil.

El resultado merece que te detengas.

Entre las cuarenta variables más asociadas con la conectividad cerebral, treinta y siete eran socioeconómicas. La relación individual más intensa correspondía a las oportunidades sociales y económicas vinculadas al código postal del niño.

Curiosamente, el barrio aparecía en la resonancia con más fuerza que muchas medidas de cociente intelectual, salud mental y estilo de crianza.

Conviene respirar antes de convertir esto en un eslogan.

El estudio no dice que el dinero compre neuronas. Tampoco afirma que un barrio humilde fabrique cerebros defectuosos. Habla de asociaciones poblacionales, no de destinos individuales.

Incluso el mejor modelo socioeconómico explicó alrededor del 16 % de la variabilidad en la conectividad cerebral. Es mucho para una investigación de esta naturaleza y, a la vez, deja sin explicar la mayor parte.

Ya lo hemos hablado otras veces, la ciencia suele avanzar así: ilumina una habitación y nos permite ver cuánto permanece en penumbra.

Quizá lo más interesante apareció al observar dónde se concentraban esas diferencias. Spoiler, no estaban principalmente en las áreas que solemos vincular con el razonamiento complejo.

El patrón predominaba en regiones sensoriales y motoras, muy sensibles al nivel de alerta, al sueño y al estrés fisiológico. Se parecía más al cerebro de alguien cansado o sometido a tensión que a la supuesta firma anatómica de una inteligencia menor.

Aquí surge la primera contradicción.

Si el nivel socioeconómico se asocia tanto al cerebro, podríamos concluir que la desigualdad queda inscrita en la biología y se vuelve irreversible. Sin embargo, el propio patrón apunta hacia procesos dinámicos.

Dormir poco cambia el cerebro. El estrés sostenido también. La falta de tranquilidad, el ruido, la incertidumbre o una rutina desordenada modifican cómo funciona un organismo que intenta adaptarse. Una adaptación puede ser útil para atravesar un día difícil y costosa cuando ese día se repite durante años.

Conviene remarcar que biología y ambiente no son adversarios. De hecho, soy de los que piensa que el ambiente actúa mediante la biología.

Una discusión familiar no entra en el cráneo convertida en frase; entra como cortisol, vigilia, tensión muscular y sueño fragmentado. Un parque cercano tampoco se instala entre las neuronas como un árbol diminuto; puede traducirse en movimiento, descanso y menor exposición al ruido.

Lo social acaba siendo molecular sin perder su origen social. Ergo, encontrar una diferencia cerebral no demuestra que esa diferencia naciera con el niño.

El estudio también incomoda a cierta neurociencia fascinada por predecir la inteligencia a partir de imágenes. Cuando los investigadores ajustaron los análisis por nivel socioeconómico, las asociaciones entre cerebro y cociente intelectual disminuyeron entre un 30% y un 40%.

De hecho, cerca del 70 % de las relaciones individuales dejaron de ser estadísticamente significativas. Algunos modelos parecían leer la inteligencia, pero estaban aprendiendo un atajo: reconocían señales asociadas al entorno.

La prueba fue elegante.

Un modelo entrenado únicamente con niños de nivel socioeconómico alto apenas logró generalizar la relación entre cerebro y cociente intelectual. Al incorporar niños de entornos más diversos, la predicción mejoró.

Dicho de otro modo, el algoritmo necesitaba la desigualdad para parecer inteligente. Creíamos que observaba una capacidad esencial; en parte estaba detectando las circunstancias que acompañaban a la puntuación obtenida en el test.

Esto no convierte las pruebas cognitivas en basura ni niega las diferencias individuales. Sería una lectura tan torpe como afirmar que todo depende de los genes. Los test pueden aportar información y las capacidades humanas poseen componentes biológicos. El problema aparece cuando una puntuación contingente se transforma en esencia.

Un niño cansado responde peor; un niño preocupado atiende menos; un niño que desconoce el lenguaje implícito del examen puede parecer incapaz ante una pregunta que mide familiaridad antes que razonamiento.

También debemos evitar la conclusión opuesta: bastaría con mandar a todos los niños a dormir temprano y el problema quedaría resuelto. El sueño y el estrés son candidatos plausibles para explicar parte de las asociaciones, pero el trabajo no demuestra una cadena causal.

Bajo la palabra "barrio" caben la calidad del colegio, la contaminación, la seguridad, la alimentación, el transporte, el acceso sanitario y la estabilidad doméstica. Separar esas hebras exigirá estudios longitudinales e intervenciones bien diseñadas.

Aun con esas cautelas, el hallazgo cambia la conversación. Durante años hemos tratado el cerebro como un notario imparcial que certificaba quién era inteligente, impulsivo o vulnerable.

Ahora descubrimos que el notario también escucha el ruido del edificio, duerme mejor en unas calles que en otras y llega a la oficina condicionado por lo que ocurrió en casa.

Vuelvo al aula del principio. La maestra reparte los exámenes y uno de los niños vuelve a bostezar. Quizá saque peor nota. Tal vez alguien escriba después que tiene menos aptitudes. Antes de hacerlo, convendría mirar la hoja, mirar al niño y, durante unos segundos, mirar también por la ventana.