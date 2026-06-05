Un rastrillo solidario en Madrid o actividades de ocio ecológico en el País Vasco: los planes ODS de la semana

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio de España con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que, seguro, interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, zonas como Madrid, Almería o el País Vasco acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Rastrillo solidario

Cartel de invitación al evento. Tendam

Fundación ADELA, Fundación ALAS, ASION y la Fundación Kirira serán las cuatro organizaciones beneficiarias del rastrillo solidario Involucrados, impulsado por Tendam, y que se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio en Madrid, en el Hotel NH Eurobuilding.

Los asistentes podrán adquirir prendas de ropa de las marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women'Secret y Springfield a precios reducidos y colaborar con los proyectos beneficiarios, ya que toda la recaudación neta irá destinada a ellos.

La preparación del rastrillo comienza un mes antes, cuando los voluntarios de las fundaciones acuden a la sede central de Tendam para preparar la mercancía que se venderá, con la colaboración del departamento Corporativo de Tendam y empleados voluntarios.

Además, las marcas de la compañía preparan durante todo el año la mercancía que se utilizará en este proceso de clasificación y venta. Para acceder al mercadillo habrá que pagar una entrada que cuesta solo 1€, dinero también destinado a estos proyectos sociales.

Dónde: Hotel NH Eurobuilding (Madrid).

Cuándo: 9, 10 y 11 de junio.

Exposición fotográfica

Asistentes a la exposición. Laura Martínez Lombardía

El Museo Thyssen-Bornemisza acoge en su entrada la exposición Gaza, donde la vida resiste, en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA). Una muestra que recoge la mirada de un fotógrafo gazatí integrante del equipo local de agencia en la franja de Gaza.

La exposición reúne diez retratos contemporáneos de niños, niñas, mujeres y hombres palestinos supervivientes de la ofensiva israelí. Cada retrato se presenta junto a la fotografía de un objeto personal, generando una composición que revela cómo elementos cotidianos adquieren un significado extraordinario en un contexto de devastación.

Entre estos objetos se encuentran la pelota de Mu’ayyad, símbolo del juego y del anhelo de normalidad en medio de la destrucción; los zapatos de Malak, marcados por los continuos desplazamientos forzados; o la lona bajo la que Mahmoud se refugia, reflejo de la extrema precariedad y, al mismo tiempo, de la capacidad de adaptación ante la pérdida.

Gaza, donde la vida resiste propone así un recorrido por la vida cotidiana en la Franja a través de los rostros de sus habitantes, quienes, pese a las condiciones extremas, muestran una resiliencia extraordinaria y el deseo de vivir con dignidad y construir un futuro. La entrada es gratuita y se podrá visitar hasta mediados de julio.

Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza.

Cuándo: hasta el 14 de julio.

Ocio ecológico

Vista del Centro de la Biodiversidad de Euskadi. Gobierno Vasco

La Red Ekoetxea de centros ambientales de Euskadi se sumará activamente a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Bajo el lema principal "#PorElClimaYa", esta red de equipamientos públicos invita a la ciudadanía a participar en múltiples experiencias presenciales que inspiran conciencia, conexión y sostenibilidad.

Durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, sus diferentes centros provinciales acogerán dinámicas participativas muy variadas. Los asistentes podrán formar parte de limpiezas colectivas en riberas de ríos, talleres familiares para fabricar música con materiales reciclados y divertidos juegos de escape sobre la emergencia climática.

Todas estas propuestas de ocio ecológico están diseñadas especialmente para sensibilizar al consumidor final de forma interactiva y empoderar a las comunidades locales. Los ciudadanos interesados pueden consultar la agenda completa de actividades y reservar sus plazas directamente a través de la web oficial de la Red Ekoetxea.

Los organizadores desplegarán sus actividades de concienciación de ámbito autonómico en Euskadi, repartiendo su programación de forma descentralizada por sus cuatro sedes principales localizadas en Busturia, Gallarta, Azpeitia e Irún.

Dónde: País Vasco.

Cuándo: 6 y 7 de junio.

Foro de las ciudades sostenibles

Asistentes a una edición anterior del Foro de las Ciudades. Foro de las Ciudades

El Foro de las Ciudades de IFEMA Madrid será un punto de encuentro para compartir ideas, proyectos y visiones sobre el futuro urbano. Su meta es impulsar ciudades más habitables, sostenibles, inclusivas, participativas y resilientes, con un espacio pensado para el intercambio entre instituciones y entidades.

La cita también busca favorecer el networking entre ciudades que ya han iniciado esa transformación y organizaciones que trabajan con gobiernos locales para hacer viables sus propuestas. Además, el foro se apoya en un Comité Asesor y en un amplio grupo de entidades colaboradoras para construir un programa completo.

La séptima edición de este foro se celebrará del 9 al 11 de junio en el Pabellón 9. Contará con el apoyo de más de 40 organizaciones y llegará con mayor proyección internacional, nuevos colaboradores y una selección cuidada de temáticas y ponentes.

Dónde: Pabellón 9 de IFEMA, Madrid.

Cuándo: del 9 al 11 de junio.

Ruta de senderismo

Fotografía de uno de los parajes de Sierra Alhamilla. Rafael Ramos Fenoy Junta de Andalucía

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Junta de Andalucía celebrará el sábado 6 de junio la jornada gratuita 'Sierra Alhamilla de cine'. Esta iniciativa ciudadana busca poner en valor y dar a conocer la riqueza geológica, ambiental y cultural de este característico entorno árido almeriense.

La actividad comenzará en autobús desde la capital para disfrutar de una charla formativa y una ruta guiada por el paraje natural. Los participantes descubrirán la historia del paisaje y debatirán sobre sostenibilidad, fomentando la implicación activa de la comunidad en la protección de los recursos del ecosistema local.

El programa, de carácter inclusivo, prioriza a mujeres, desempleados y menores de 35 años. La actividad incluye de manera gratuita el transporte, los seguros obligatorios y el desayuno para los asistentes. El evento busca promover hábitos saludables y la conciencia ecológica en el territorio.

Dónde: Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla.

Cuándo: 6 de junio.