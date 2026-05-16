La crisis del hantavirus ha vuelto a demostrar que vivimos en una época rara: nunca tuvimos tanta información y pocas veces entendimos tan poco.

Bastaron unos titulares con barcos, aislamiento, muertos, PCR y virus para que el patio se llenara de expertos de sobremesa. En cuestión de horas, media humanidad parecía saberlo todo —de nuevo— sobre zoonosis, transmisión viral, incubación y riesgo pandémico. La otra media compartía audios.

El problema no fue —o es—el hantavirus. Fue el modo en que lo contamos.

Un virus no es una condena. Una zoonosis no es una pandemia. Un contagiado no es siempre un enfermo. Una PCR positiva no equivale a estar grave. Y que un virus pueda transmitirse entre personas en determinadas condiciones no significa que vaya a recorrer el mundo como quien toma el metro en hora punta.

Pero esas distinciones, que son el pan nuestro de la biología, se pierden pronto cuando entra en escena la alarma.

Los hantavirus son virus transmitidos principalmente por roedores, a través del contacto con orina, heces o saliva contaminadas, y pueden causar enfermedades graves como el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

La transmisión entre humanos es excepcional y se ha documentado de forma relevante con el virus Andes, asociado sobre todo a contactos estrechos y prolongados. En el brote vinculado al crucero MV Hondius, la OMS y el ECDC han insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo si se aplican medidas de control.

Dicho así, la noticia pierde fuegos artificiales. Gana realidad.

Y ahí empieza el drama.

La realidad suele vender peor que el susto. El experto prudente tiene poco margen frente al alarmista profesional. El primero necesita explicar qué es un reservorio, qué significa transmisión limitada, qué diferencia hay entre exposición e infección, por qué una PCR debe interpretarse con clínica y contexto. El segundo sólo necesita decir: "Esto se nos va de las manos".

Y, por supuesto, gana el segundo.

El cerebro humano está hecho para atender al peligro. Si en la sabana alguien gritaba 'león', convenía mirar. Quien decía 'tranquilos, quizá sea una sombra con forma felina' podía tener razón, pero llegaba tarde.

Esa arquitectura sigue dentro de nosotros. La amígdala responde con rapidez al miedo. La corteza prefrontal pide tiempo para analizar. En redes sociales, el miedo siempre sale antes.

Así hemos llegado a esta fatiga de vivir informados.

Despertamos con guerras, desayunamos con apagones, almorzamos con virus, cenamos con inflación y nos dormimos con un señor en TikTok explicando que todo está peor de lo que dicen los científicos.

El cerebro no descansa. El mundo no se apaga. Las tragedias ya no esperan al telediario de las nueve; viven en el bolsillo y vibran con entusiasmo.

El resultado es una ciudadanía cansada, saturada y, por eso mismo, más vulnerable. Una mente agotada busca atajos. Quiere culpables, frases cortas, certezas rápidas.

De hecho, la incertidumbre, que es el idioma natural de la ciencia, se vuelve sospechosa. 'Puede ser', 'aún no sabemos', 'el riesgo depende de…' suenan a debilidad en una conversación pública que premia el puñetazo verbal.

Por eso se prefiere al que alarma. Porque da una emoción clara, ofrece una identidad y convierte el miedo en pertenencia. El que domina la información desde la ciencia suele hacer lo contrario: complica, matiza, baja el volumen y corta el espectáculo. Eso, en la economía de la atención, es casi un pecado.

Por otra parte, el mal manejo de los conceptos científicos agrava todo.

'Virus' se usa como sinónimo de catástrofe. 'Zoonosis' se interpreta como anuncio de apocalipsis. 'PCR' se convierte en oráculo. 'Contagio' se confunde con enfermedad. 'Aislamiento' se vive como prueba de que algo terrible se oculta. La ignorancia no llega sola; viene con diseño gráfico, música de tensión y subtítulos en mayúsculas.

Los medios tienen aquí una responsabilidad enorme. Una crisis sanitaria no debería narrarse como una serie de Netflix. Hace falta explicar antes de incendiar. Consultar a especialistas reales antes de poner un micrófono al primero que tenga bata, cargo antiguo o muchos seguidores. Separar el dato de la hipótesis. Repetir, hasta el aburrimiento, que riesgo no significa destino.

También convendría recuperar una práctica casi olvidada: la proporción.

Si un brote tiene riesgo bajo para la población general, el titular debe decirlo. Si una transmisión requiere contacto estrecho, hay que explicarlo. Si una PCR detecta material genético, no hay que convertirla en sentencia clínica. La precisión induce calma. Y la calma también es salud.

El público, por su parte, necesita aprender a defenderse. Igual que nos lavamos las manos, deberíamos lavar las fuentes.

¿Quién lo dice? ¿Qué sabe? ¿Cita datos? ¿Distingue entre posibilidad y probabilidad? ¿Está explicando o vendiendo miedo? ¿Reconoce lo que no se sabe?

Las respuestas a esas preguntas acercan bastante a algo parecido a la verdad.

He de decirte, que la verdad, en ciencia, rara vez llega vestida de certeza absoluta. Sus atuendos son: porcentajes, intervalos, revisiones, dudas razonables y cambios cuando aparecen datos nuevos. Eso no la hace débil. La describe como honesta.

La crisis del hantavirus pasará, como pasan casi todas las alarmas. Quedará, sin embargo, otra infección más difícil de controlar: la costumbre de confundir información con ruido y rapidez con conocimiento.

Quizá el gran desafío de este tiempo no sea saber más, sino aprender a no rompernos mientras sabemos tanto. A conservar la atención, la paciencia y la duda. A escuchar a quien baja la voz porque entiende el problema.

El pánico también contagia. Y contra ese virus, por ahora, la mejor vacuna sigue siendo pensar.