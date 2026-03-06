Una experiencia lumínica en Madrid o un festival de cine medioambiental en Tenerife: los planes ODS de la semana

Esta semana, la sostenibilidad se vive a través del arte inmersivo, el ecoturismo y el cine ambiental. Distintas iniciativas en España invitan a descubrir nuevas formas de conectar con la naturaleza.

Recopilamos algunas de las propuestas más interesantes para los próximos días, con actividades que tendrán lugar en ciudades como Madrid, Santander y Tenerife.

Desde instalaciones de luz que transforman el espacio urbano hasta encuentros sobre turismo responsable o festivales de cine comprometidos con el planeta.

Luz inmersiva en Madrid

El festival LuzMadrid vuelve a transformar la ciudad en un gran escenario de arte y tecnología. Durante tres noches, instalaciones lumínicas y proyecciones convierten espacios emblemáticos en experiencias visuales.

Esta tercera edición pone el foco en el distrito de Arganzuela, donde lugares como Matadero Madrid, la Casa del Reloj o Madrid Río se llenarán de intervenciones artísticas que mezclan patrimonio urbano y creatividad.

Dónde: La Latina, Madrid.

Cuándo: 12, 13 y 14 de marzo.

Ecoturismo azul

Se presenta una oportunidad de descubrir la bahía de Santander y sus especies emblemáticas, a través de foros especializados en ecoturismo.

NatureWatch Santander 2026, son encuentros que combinan aprendizaje sobre ecoturismo, planificación sostenible y conservación.

Habrá un espacio especial para hablar sobre la recuperación del águila pescadora y fomentar el turismo responsable y desarrollo local. Una experiencia de la mano de gestores y empresas locales.

Dónde: Palacio de la Magdalena, Santander. Inscripciones en el sitio web de NatureWatch.

Cuándo: 12 y 14 de marzo.

Formación ESG avanzada

Aprende a convertir la sostenibilidad en una ventaja estratégica para tu empresa y a integrar criterios ESG de manera práctica. Se trabaja sobre tendencias, regulación, economía circular, derechos humanos y reporting, con casos de empresas líderes y ejemplos reales.

Una oportunidad para profesionales que quieren impulsar valor, resiliencia y competitividad. Pueden participar profesionales de cualquier sector con interés en sostenibilidad y conocimientos previos de ESG.

Dónde: inscripciones en la web de Forética.

Cuándo: 20 y 21 de mayo.

Cine y naturaleza

Abrieron las inscripciones para el XXVIII Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, se celebrará en Tenerife del 28 de mayo al 7 de junio de 2026.

La inscripción de obras está abierta hasta el 15 de marzo de 2026 a través de MOVIBETA. Una oportunidad para contar historias que exploran la relación entre el ser humano y el medioambiente y reflexionan sobre el futuro del planeta.

Cortos y largometrajes de ficción, animación o documental competirán por distintos premios, impulsando la conciencia ambiental.

Dónde: Garachico, Tenerife.

Cuándo: inscripciones hasta el 15 de marzo.