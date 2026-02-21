Desde que comenzaron las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2, la ciencia ha observado cada detalle con atención. El objetivo siempre fue claro: reducir enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes.

Ese propósito se ha cumplido. Millones de vidas lo confirman.

Mas, junto al éxito apareció una tarea menos visible. Comprender los efectos que surgen en un número pequeño de personas y que, por su rareza, exigen una mirada científica más fina.

Recientemente, un artículo publicado en New England Journal of Medicine ha ayudado a iluminar ese territorio. Explica los mecanismos detrás de algunos efectos adversos poco frecuentes asociados a ciertas vacunas contra la Covid-19.

Cada vacuna activa al sistema inmunitario. Las formuladas con ARN mensajero o con vectores virales presentan al organismo una molécula que imita una parte del virus real. En el caso que nos concierne, hablamos de la famosa proteína de pico, conocida como spike, la llave que el virus usa para entrar en las células.

Esa proteína enseña al sistema inmunitario a reconocer al patógeno. En la mayoría de las personas, este aprendizaje se acompaña de señales adversas pasajeras: dolor local, fiebre leve, cansancio, malestar muscular. Son huellas de un sistema que se entrena, como cuando vamos por primera vez al gym o simplemente cambiamos de rutina.

Los efectos adversos raros aparecieron durante la vigilancia posterior a la aprobación de las vacunas. Se trata de cuadros infrecuentes, con consecuencias clínicas relevantes, que merecen estudio por su impacto individual. Entre ellos figuran inflamaciones del corazón, coágulos inusuales y reacciones alérgicas graves.

El artículo de New England Journal of Medicine se centra en entender por qué ocurren y qué enseñan sobre la biología de la respuesta inmunitaria.

He de decirte que uno de los cuadros más estudiados ha sido el síndrome de trombosis con trombocitopenia, observado con mayor frecuencia tras vacunas que emplean adenovirus modificados.

En situaciones muy poco comunes, este proceso activa de forma desordenada el sistema de coagulación. Entonces, aparecen coágulos junto a un descenso de plaquetas —las células que ayudan a detener el sangrado—. La combinación puede causar síntomas graves y, en casos excepcionales, comprometer la vida.

Los estudios epidemiológicos sitúan el fenómeno del que hablamos en el orden de uno entre cientos de miles de personas vacunadas. La cifra muestra su rareza y también explica por qué solo puede detectarse con sistemas de vigilancia amplios y precisos.

El trabajo, que también ha sido comentado en la revista Science, aporta una pieza clave. En ciertos individuos, algunos linfocitos B —células de la defensa— producen anticuerpos con una carga eléctrica inusual. Esa característica favorece la unión a proteínas de las plaquetas.

¿El resultado?

Una activación excesiva de estas células y el inicio del proceso de coagulación. Ergo, trombos.

Aquí está la explicación molecular a un cuadro adverso que ya estaba descrito en la clínica y ha servido a muchos especuladores alejados de la ciencia a generar millones de bytes contaminantes y acientíficos.

Otro efecto raro es la inflamación del músculo cardíaco o de su revestimiento, conocida en el primer caso como miocarditis y en el segundo, como pericarditis. Esta complicación clínica se ha observado sobre todo tras vacunas de ARN mensajero, en varones jóvenes y con mayor frecuencia después de la segunda dosis.

Las cifras disponibles hablan de alrededor de una decena de casos por cada millón de dosis administradas. La evolución suele ser favorable con tratamiento y reposo. Conozco de cerca este fenómeno, un amigo médico lo sufrió.

La base biológica de estas inflamaciones sigue en estudio. Todo apunta a una activación inmunitaria intensa en un grupo muy reducido de personas. Esa respuesta, por razones que aún se investigan, afecta al corazón en ese pequeño conjunto de casos.

Es importante remarcar que estos datos deben leerse en su contexto. Miles de millones de dosis se han administrado en todo el mundo. La detección de efectos raros y su análisis con herramientas epidemiológicas y moleculares refleja la solidez de los sistemas de vigilancia en salud pública.

El riesgo individual de sufrir estos eventos es muy bajo cuando se compara con el peligro de complicaciones graves tras una infección por SARS-CoV-2.

De hecho, la propia Covid-19 se asocia con mayor frecuencia a miocarditis, trombosis y otros procesos inflamatorios. En estudios muy amplios se ha demostrado que la infección incrementa estos riesgos más que la vacunación.

De todo ello emerge una lección clara: inmunización masiva y vigilancia científica forman una misma estrategia. Una protege. La otra observa, mide y corrige.

Gracias a esa combinación, la medicina puede ajustar recomendaciones, mejorar la seguridad de futuras vacunas y ofrecer información basada en datos. El objetivo sigue siendo el mismo: proteger a cada persona con el mayor nivel de precisión posible.

La biología humana es compleja. La respuesta inmunitaria también lo es. Comprender los mecanismos de estos efectos raros permite avanzar hacia intervenciones más afinadas y más seguras.

En un mundo donde los virus continúan cambiando, la transparencia científica y la vigilancia rigurosa resultan esenciales. La historia de estos efectos poco frecuentes aporta una enseñanza valiosa: la ciencia avanza cuando observa con cuidado, mide con rigor y explica con claridad cómo interactúan nuestras defensas con las herramientas que hemos creado para cuidarnos.