Un pase de cine solidario en Madrid o un congreso de ciencia ciudadana en Barcelona: los planes ODS de la semana

Una semana más, el equipo de ENCLAVE ODS hace una selección de los principales eventos que se llevarán a cabo en todo el territorio con una característica común: el desarrollo sostenible.

Y es que este concepto —que tanto confunde a algunos— se esconde en el fondo de toda una variedad de temáticas que, seguro, interesan a muchos.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Sevilla o Barcelona acogerán en sus agendas culturales exposiciones e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Festival de cine 'eco'

Cartel del EcoZine Film Festival 2026.

El EcoZine Film Festival 2026, organizado por la Asociación Cultural Ecozine, promueve desde 2008 la conciencia social y ambiental a través del cine. Su 19ª edición se celebrará en abril del próximo año en Zaragoza (España) y en formato online, con obras de ficción, animación y documental sobre temas socioambientales.

Podrán participar producciones realizadas desde julio de 2024 en categorías de cortometrajes (hasta 25 min.) y largometrajes documentales (mínimo 50 min.). La inscripción cuesta 10 euros para cortos y 20 euros para largos, y es gratuita para la sección escolar. El plazo finaliza el 15 de noviembre.

El festival ofrecerá apoyo logístico a los directores invitados y entregará premios de hasta 1.000 euros para las mejores películas. También habrá galardones especiales como el Premio Aragón Televisión y el de distribución en España.

Dónde: online.

Cuándo: inscripción hasta el 15 de noviembre.

Jornada por el clima

Cartel de la jornada de 'Compromiso con el clima'.

El 15 de noviembre, la Casa Encendida de Madrid acogerá la quinta edición de Compromiso con el Clima, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, itdUPM, Atelier itd y la Fundación Montemadrid.

Bajo el lema Lo impensable, el encuentro se desarrollará durante toda la jornada con el propósito de crear un espacio de reflexión, conexión y acción colectiva frente a los desafíos climáticos actuales, que cada vez se sienten más impredecibles.

Durante el evento se presentarán soluciones innovadoras ante la crisis climática que hace poco parecían imposibles: desde otorgar personalidad jurídica a un río, hasta la creación de ladrillos de algas, el uso de bacterias como "arquitectas" o la reinterpretación de la nave Enterprise de Star Trek como modelo vital.

La jornada incluirá música, arte, poesía, debates y actividades participativas, con la intervención de activistas, educadores, científicas, técnicos municipales y niños, todos con un objetivo común: construir ciudades y comunidades más saludables, justas y adaptadas al clima.

Además, habrá momentos de celebración y encuentro —baile, comida, micrófono abierto y espacios de diálogo— para compartir experiencias y fortalecer el sentido de comunidad. La asistencia es gratuita, con inscripción previa.

Dónde: Casa Encendida, Madrid.

Cuándo: 15 de noviembre.

Cine solidario

Cartel del cine solidario organizado por la Fundación Quiero Trabajo.

El miércoles 19 de noviembre, a las 19:30 h, la Fundación Quiero Trabajo organiza una nueva edición de su pase benéfico de cine solidario, acompañado de copa y picoteo, en la sala exclusiva de Sony Pictures. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los programas de la fundación.

La entrada tiene un coste de 100 euros por persona, aunque se puede aportar una cantidad mayor como donativo. Los asistentes deben confirmar su participación enviando sus datos y comprobante de pago al correo comunicacion@quierotrabajo.org o al WhatsApp 647 563 553.

Los donativos pueden realizarse mediante Bizum (Código ONG: 12801) o por transferencia bancaria a la cuenta ES43 0049 1806 9627 1211 8593. La Fundación emitirá certificados de donación bajo petición.

Dónde: Sala Exclusiva Sony Pictures, Álvarez de Baena, 9, 28009, Madrid.

Cuándo: 19 de noviembre a las 19:30 horas.

Ciclo de coloquios

Parque Nacional de Doñana, España. jacquesvandinteren Istock

Del 11 al 18 de noviembre, la Biblioteca de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Asociación FEDORA celebran en Sevilla el ciclo 'Geografías literarias. Relatos de Doñana', un homenaje a la riqueza natural y cultural del Parque Nacional de Doñana a través de la literatura, el arte y la memoria colectiva.

La primera sesión reunirá a Juan Villa, Jorge Molina y Daniel Bilbao, quienes explorarán el paisaje de Doñana desde la narrativa y la pintura, evocando su historia, sus personajes y la belleza del entorno marismeño.

El segundo coloquio adoptará un enfoque más reflexivo y antropológico, con Antonio Rodríguez, Suárez Japón y Matías Rodríguez, que revisarán la evolución del territorio y recordarán a autores como Caballero Bonald, pilares en la construcción simbólica de la Doñana literaria.

Dónde: Salón de actos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sevilla.

Cuándo: del 11 al 18 de noviembre.

Ciencia ciudadana

El II Congreso de Ciencia Ciudadana se celebrará los días 17 y 18 de noviembre en Barcelona, con una conferencia inaugural en el CosmoCaixa y el resto del programa en el Auditorio del Parque de Investigación Biomédica.

Organizado por ISGlobal, Science for Change e Ideas for Change, el encuentro busca fortalecer y ampliar el movimiento de ciencia ciudadana, impulsando su papel frente a los desafíos locales y globales.

Patrocinado por diversas instituciones públicas y científicas, el congreso contará con la conferencia inaugural 'Grandes de la Ciencia', a cargo del doctor Francis Mojica, que abordará la cooperación entre sectores, el desarrollo de metodologías participativas, la innovación social y la proyección internacional de Cataluña en este ámbito.

El programa incluirá sesiones destinadas a fomentar la colaboración entre ciencia y ciudadanía, promover la participación activa en la investigación y consolidar la ciencia ciudadana como herramienta de transformación social y ambiental.

Dónde: Auditorio del Parque de Investigación Biomédica, Barcelona. Conferencia inaugural: CosmoCaixa.

Cuándo: 17 y 18 de noviembre.

Cine y mujeres rurales

Cartel de la VIII Edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.

Del 15 de octubre al 18 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, una iniciativa que continúa consolidándose como un referente en la visibilización del papel de las mujeres en el medio rural.

El encuentro combina formato presencial y online, acercando el cine y la cultura a todos los rincones del país y fomentando una mayor conciencia sobre la importancia y las oportunidades del mundo rural.

Esta edición, la más ambiciosa hasta la fecha, llegará a 463 localidades de toda España, que han organizado actividades complementarias como exposiciones, mesas redondas, cinefórums, degustaciones y talleres.

Estas propuestas buscan generar espacios de diálogo sobre los retos y aportaciones de las mujeres rurales, con la participación de cineastas como Celia Rico, que intervendrá en presentaciones y coloquios.

Además, el ciclo online amplía su alcance a 13 países de América Latina, fortaleciendo los lazos culturales y el intercambio internacional.

Dónde: en diferentes puntos de la geografía española y online.

Cuándo: del 15 al 18 de noviembre.