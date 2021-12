Spoiler de un año sostenible: los mejores propósitos de los españoles para 2022

Salud, dinero, amor y sostenibilidad. Mucha sostenibilidad. A los típicos propósitos de Año Nuevo se suma el deseo del 70% de los españoles de dejar los viciados hábitos de consumo y participar en medidas relacionadas con el cambio climático.

Una nueva sensibilidad que presta atención a lo importante según el informe El consumidor español ante el reto de la sostenibilidad de Cetelem. Reciclar más y mejor ha conseguido colocarse en las primeras posiciones (76%), seguido de consumir de un modo más consciente (61%), reducir el consumo (53%) y utilizar medios de transporte ecológicos (44%).

Para aquellos que quieren gestionar mejor sus residuos. Si realizamos un análisis por edades, son aquellos entre los 35 y 44 años los que destacan por encima de la media. Buenas noticias. En 2022 podrían participar en sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Con los que se evitará que 2.193 toneladas de botellas y latas acaben en la naturaleza, según informe de la empresa pública Tragsa.

La prevención y la reutilización deben ir antes que el reciclaje y el reciclaje antes que el vertido y la incineración

El SDDR consiste en el pago de una pequeña cantidad por cada envase que se consume y que se devuelve al establecimiento de manera manual, lo que antes se conocía como devolver el casco. Aún está sin aprobar por ley que, personalmente, incluyo en mi lista de deseos para que sea efectiva el año que viene.

La prevención y la reutilización deben ir antes que el reciclaje y el reciclaje antes que el vertido y la incineración. También incluyo en la lista de propósitos el plogging. Un movimiento global reciente y originario de Suecia que aprovecha el running y otros deportes al aire libre para retirar los residuos que ensucian ciudades y espacios naturales. Comunidades como Plogging Tour conciencian y animan a moverse por el planeta.

Existe mucha terminología en este ecosistema del reciclaje y conocerla también es un buen propósito para poder defenderse en él y saber con propiedad lo que se hace. Möbius Loop es el nombre del icono que hemos visto más de mil veces formado por las tres flechas de reducir, reutilizar y reciclar, que representa el ciclo sin fin del reciclaje.

Tidyman es la figura humana depositando un residuo en un contenedor, que invita al consumidor a tirarlo en el lugar correcto. Recycling es el reciclaje de un objeto en otro igual o similar; upcycling, el reciclaje que crea un objeto de mayor valor que el de origen; y downcycling, cuando la transformación del producto es de calidad inferior.

En relación con el consumo consciente, cabe destacar que los mayores de 45 años sobre el resto. La campaña activista de Greenpeace Si no lo necesitas, no lo compres, denuncia el modelo consumista basado en el usar y tirar. Etiquetas y slogans como No consumas el planeta, Sin stock y Planeta agotado dan qué pensar.

Para quienes quieren utilizar medios de transporte más ecológicos, ¡enhorabuena! El tren es uno de los modos de transporte que menos contaminan, emitiendo hasta 4 veces menos que un coche. Pueden participar en Better by train, una iniciativa de Greenpeace en la que puedes elegir origen y destino, y marcando qué mejoras son necesarias en cada trayecto.

Esta campaña ayudará a mejorar las frecuencias de un tren existente o implantar un nuevo servicio diurno y nocturno y completar así los informes técnicos para exigir un mejor sistema de transporte, tanto a nivel europeo, Putting Europe Back on Track, como nacional, Más viajes en tren, menos emisiones.

Para todos 2022 es una oportunidad. Ha llegado el momento de brindar por cumplir nuestros deseos sostenibles y dejarnos de pensar. Como dice la ONU estamos en la era de actuar.

