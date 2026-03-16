El atleta Alberto Ávila rompe el estigma de la discapacidad en su paso por 'Supervivientes': "Es noticia porque estaban vetados"

"Este salto va para todas las familias de España que, al igual que mis padres, sufrieron por mi discapacidad. Os mando este mensaje: inclusión, normalización, por vosotros representando en este reality". Con esas palabras, Alberto Ávila (Madrid, 1996) se dirigía a los espectadores antes de realizar el clásico salto desde el helicóptero que da comienzo a Supervivientes.

El atleta paralímpico se ha convertido así en el primer concursante con amputación de pierna que participa en el programa de Mediaset España. De ahí que su presencia haya puesto el foco en la visibilidad de las personas con discapacidad y en el alcance que pueden tener este tipo de espacios de entretenimiento.

Ávila nació con una malformación congénita llamada Hemimelia peronea, una condición poco frecuente que provoca la ausencia total o parcial del peroné y que afecta aproximadamente a entre uno de cada 50.000 y uno de cada 135.000 nacimientos.

Cuando tenía tres años, los médicos decidieron amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla para evitar complicaciones graves. Un año después comenzó a utilizar una prótesis. Desde entonces, su vida ha estado marcada por procesos de adaptación física y emocional, además de intervenciones médicas y revisiones periódicas.

Aunque practicó deporte durante su infancia, dejó de hacerlo a los 10 años. No fue hasta los 17 cuando volvió a acercarse al atletismo y encontró en el deporte paralímpico una vía para desarrollarse competitivamente.

A partir de ese momento, ha construido una carrera destacada en el sprint adaptado. En 2021 se proclamó subcampeón de Europa y en 2023 logró la cuarta posición en el Campeonato Mundial de París. A nivel nacional acumula más de 12 títulos de campeón de España en distintas categorías.

Además de su trayectoria deportiva, Ávila se ha dado a conocer en redes sociales, donde comparte contenidos sobre el día a día de los deportistas paralímpicos y promueve una visión más normalizada de la discapacidad.

Superar obstáculos

Su participación en el programa plantea algunos retos desde el punto de vista médico. Y es que el entorno en el que se desarrolla el concurso —con humedad constante, arena y condiciones de higiene limitadas— puede generar complicaciones en las personas que utilizan prótesis.

Según explica Rodrigo Santos Santamarta, miembro del Grupo de Trabajo de Medicina Deportiva de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el mayor riesgo está relacionado con el cuidado de la piel del muñón.

"La principal limitación médica en una persona con prótesis en un entorno como este no es el esfuerzo físico, sino el cuidado de la piel del muñón, siendo el principal riesgo dermatológico", señala. Pues, la combinación de sudor, humedad, arena y fricción dentro del encaje de la prótesis puede provocar irritaciones o ampollas.

"Si esas lesiones cutáneas no se controlan, pueden convertirse en heridas o infecciones locales que dificulten el uso de la prótesis y limiten la actividad física", añade. Motivo por el que recomienda "mantener la piel del muñón limpia, seca y sin puntos de presión", además de realizar revisiones a diario para controlar cualquier "enrojecimiento precoz y ajustar correctamente el encaje de la prótesis".

En ese sentido, ha sido el propio Ávila quien ha explicado durante el programa algunas de las precauciones que está tomando al respecto. Tras participar en las primeras pruebas apareció en la Palapa utilizando muletas. "Aquí tenemos un pedazo de equipo médico de la hostia y están cuidando por mi muñón", aseguró.

Según detalló, ha pedido que le retiren la prótesis después de algunas pruebas para evitar posibles infecciones. "Estaré en muletas para que no me salgan infecciones ni nada. Que ya bastante lío tenemos", aclaró al presentador Jorge Javier Vázquez.

Desmontar etiquetas

Más allá del reto físico, su presencia también tiene implicaciones para el deporte adaptado. Isabel Hurtado, secretaria técnica responsable de atletismo de la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física, considera que la presencia de Ávila puede ayudar a acercar este tipo de competiciones a un público más amplio.

"Puede actuar como un altavoz para el deporte adaptado, acercándolo a audiencias que normalmente no lo consumen", explica. Pues, a su juicio, este tipo de exposición puede contribuir a cambiar percepciones sociales sobre la discapacidad y el alto rendimiento deportivo.

Sin embargo, considera "una pena" que muchas personas lo conozcan "primero como personaje televisivo y después como deportista". Y subraya la importancia de evitar "centrarse solo en la superación personal": "Lo ideal es mostrarlos como personas completas y con opiniones, deportistas de élite, con hobbies, con sentido del humor...".

Hurtado también señala que la presencia de un atleta paralímpico en un concurso de supervivencia puede cuestionar algunos estigmas. Defiende que "su participación puede romper estereotipos sobre las capacidades de las personas con discapacidad y mostrar que esta no implica debilidad".

Porque, recuerda, "la combinación de preparación física de alto nivel, resiliencia mental, capacidad de adaptación y trabajo en equipo hace que los deportistas paralímpicos estén especialmente preparados para enfrentar desafíos como los que plantea el programa".

La repercusión del caso también se analiza desde el ámbito de la representación mediática. Y, en ese sentido, Juan Antonio Ledesma, presidente de la Comisión de Medios e Imagen Social del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), subraya el valor simbólico de este paso.

Según recuerda, en España viven alrededor de 4,7 millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 9,5% de la población. Y esa diversidad social, dice, "debe tener su reflejo en los medios de comunicación, en cualquiera de sus formatos".

Y es que, aunque tiene claro que su participación no resuelve por sí sola el problema de la falta de representación, considera que "sí puede ser un primer paso para normalizar su presencia en espacios de gran audiencia televisiva". Sobre todo, porque, en este caso, "Alberto compite de 'tú a tú' con otros concursantes".

"Los estereotipos y las etiquetas deberían ser una rémora del pasado", afirma. "Hoy es noticia precisamente porque hasta ahora este tipo de programas estaban vetados a personas con discapacidad. [...] Afortunadamente, el ostracismo mediático sobre la discapacidad se está resquebrajando desde hace años, a pesar del camino que aún queda por recorrer".

Por ese motivo, para Ledesma el objetivo a largo plazo es que estas apariciones dejen de ser excepcionales. "El reto principal no es solo que aparezcan en televisión, sino que su presencia deje de ser noticiosa", señala. "La verdadera inclusión llegará cuando formen parte de la pantalla de forma natural, diversa y en múltiples roles".

"La aplicación práctica depende muchas veces de la voluntad de cada cadena o productora, por lo que los avances no siempre son tan evidentes", concluye.