María Lafuente, diseñadora asturiana: "La belleza oculta en un material insospechado es algo muy especial"

María Lafuente (Grao, 1967) es, probablemente, una de las diseñadoras españolas más preocupada por el medioambiente y desde hace más tiempo. De las primeras en experimentar con tejidos reciclados y de las primeras en utilizar la moda como un medio de llamar la atención sobre el consumo excesivo y otros temas tan serios como la violencia de género.

La creadora asturiana presentó el pasado mes de septiembre su colección femenina para esta primavera 2023 y demostró el oficio que heredó de su abuelo sastre: en una serie de modelos deconstruye y reinterpreta chaquetas y pantalones de caballero donadas por El Corte Inglés, dentro de la iniciativa residuo cero de esta compañía.

De esta forma, la diseñadora y la gran empresa española ponen en práctica las famosas 'R' de la sostenibilidad, reutilizar, reciclar y reducir, dando a esas prendas de sastrería de caballero una segunda (y sorprendente) vida en su propuesta de moda femenina.

También ha creado algunos de los accesorios de la colección, a partir de plásticos y microplásticos recogidos en el ecosistema antártico, para concienciar sobre el problema medioambiental de la contaminación por plásticos.

María Lafuente siempre cuenta en sus desfiles, desde hace tiempo, con la modelo sordociega Mireia Mendoza.

“Es bueno amar tanto como se puede porque ahí reside la verdadera fuerza y el que mucho ama, realiza grandes cosas”. Esta cita de Vincent Van Gogh, que abría la nota de prensa del desfile, explica la filosofía no solo de esta colección primavera-verano 2023, sino de toda la trayectoria de la diseñadora: amor por el ser humano, amor por la naturaleza y amor por la moda.

En 2014 basó Kapok, su colección para otoño-invierno, en el árbol del mismo nombre que crece salvaje en regiones tropicales, como Indonesia, Sri Lanka o América del Sur, y cuyos grandes frutos contienen fibras suaves, ligeras y sedosas que parecen algodón.

Y, siempre un pasito por delante de los demás, realizó accesorios comestibles, aplicó miel de caña orgánica a la arquitectura de las prendas e incorporó a los diseños estructuras 3D en látex orgánico procedente de Liberia.

Ha experimentado con materiales tan diferentes como botellas de plástico, cuero reciclado, neumáticos usados o lanas artesanas procedentes de ganaderías trashumantes.

Proceso de confección de nuevas prendas a partir del excedente y María Lafuente (foto dcha.), retocando una de ellas. @kristenwiccephotographer

María Lafuente ha llamado Sempiterno a su colección para esta primavera-verano 2023. El Diccionario de la Lengua Española de la RAE recoge cuatro acepciones de la palabra sempiterno/a: en la primera se define como "que durará siempre. Que teniendo un principio, no tendrá fin".

Y el espíritu de Sempiterno se materializó en tejidos como el Tencel de Textil Santanderina (certificado PEFC), y en tules, lentejuelas, encajes TIRE-X y otros materiales, fruto de la colaboración de Lafuente con SIGNUS (organización sin ánimo de lucro que promueve y gestiona los neumáticos usados en España).

Con el título Sempiterno, ¿quería usted reflejar el nuevo rumbo de la moda en el futuro, hacia dónde debe ir el sector: a durar y mantenerse en el armario por más tiempo para no crear residuos?

Sempiterno significa precisamente eso: tenemos que ser conscientes de que las prendas pueden durarnos mucho tiempo comprando prendas de autor y de calidad.

Por otro lado, ha creado una colaboración pionera junto a El Corte Inglés, ¿cómo surge la idea de la donación de las piezas de sastrería pertenecientes a la colección de caballero de ECI para que usted les diera una nueva vida?

La idea con El Corte Inglés me surge dado que hay muchas piezas ya en stock que no son tan comerciales pero que, a través de la reutilización, deconstrucción e interpretación, se vuelven distintas. Además, hay ya una nueva ley según la cual no se podrá deshacer ni quemar piezas ya producidas y que es necesario cumplir.

Con esta colección también se ha unido por primera vez al científico Miguel González-Pleiter del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, para crear una colección de accesorios… ¿Cómo entraron en contacto?

El conocimiento del científico Miguel González-Pleiter viene a través de un amigo, que nos pone en contacto, dado mi carácter y entusiasmo por conocer nuevas personas que hablen y estudien sobre el problema tan grave que tenemos con los plásticos.

Fue muy sencillo: contacté con él y me encantó su proyecto, sobre todo esa necesidad de contar que los microplásticos ya han llegado a la Antártida. En la necesidad de la concienciación y una comunicación en la sociedad, incluso desde la moda, que es la manera que a mí me resulta más apropiada porque es mi plataforma de trabajo. Pero no solo de moda sino como una concienciación social y sostenible.

También colabora con los investigadores uruguayos Franco Teixeira de Mello, Juan Pablo Lozoya y Gissell Lacerot, de la Universidad de la República de Uruguay, en el marco del proyecto uruguayo antártico AntarPLAST (@antarplast.uy). ¿Está este proyecto relacionado con el anterior?

En este caso, y como casi siempre en mis inspiraciones y filosofía de trabajo, lo que me gusta es fomentar ese conocimiento. Cuando es un científico tan especializado en algo tan perjudicial para el planeta, lógicamente, me gusta que se pueda visibilizar a través de un canal como es la moda.

La problemática de los envoltorios también es una manera de buscar nuevas soluciones y objetivos, dado que los plásticos de un solo uso no pueden ya estar en nuestro planeta. Es necesario encontrar y desarrollar nuevas industrias y nuevos propuestas para los envoltorios, mejores soluciones y más sostenibles.

Por otra parte, es usted embajadora de la PEFC (asociación sin ánimo de lucro para la protección de los bosques) para su programa Fashion Change, Forests Stay (La moda cambia, los bosques permanecen). Una iniciativa para concienciar a la industria de la moda sobre la importancia del suministro de bosques gestionados de manera sostenible. ¿Utiliza la moda en general y usted en particular muchas fibras o tejidos elaborados a partir de fibras forestales? ¿Podría ponernos algún ejemplo de cómo pueden ayudar a los diseñadores de moda y si también asesoran a otros?

Como embajadora de PEFC y del proyecto Fashion Change, Forest Stay introduzco en todas las colecciones tejidos de Textil Santanderina certificados por PEFC. Son tejidos de origen vegetal que no provocan impacto medioambiental. Ojalá otros diseñadores o empresas sigan esos mismos pasos.

Además, también imparto formación en este sentido en distintas universidades. Ahora mismo estoy colaborando con la Universidad Nebrija, que me ha elegido "diseñadora del año" para formar en sostenibilidad a los alumnos de sus distintos estudios de Moda. Es muy importante dar a las siguientes generaciones herramientas y conocimiento para seguir estos pasos.

¿Desde cuándo colabora con SIGNUS organización sin ánimo de lucro que promueve y gestiona los neumáticos usados en España con cuyo material ha creado diversas colecciones de accesorios?

Exactamente desde hace seis años. Para mí, la belleza oculta en un material insospechado me parece algo muy especial. Conseguir, a través de las innovaciones con las nuevas tecnologías, una propuesta creativa y singular, distinta de todo lo que hasta ahora se había propuesto creo que es algo muy importante.

Si quieres ver el resultado de la filosofía ‘La Revolución Sostenible’, presente en todo el proceso de creación y producción de la colección Sempiterno, desde los materiales hasta la misma puesta en escena y el casting del desfile, puedes hacerlo en esta galería de imágenes.

