María Lafuente convierte su icónico desfile en un alegato contra la violencia de género

Dicen que el arte es aquello que te hace sentir algo y, en este sentido, María Lafuente demostró el pasado 15 de febrero que, además de una gran diseñadora, es una gran artista. Y lo hizo con todo un alegato contra la violencia de género.

[Un pintalabios contra la violencia de género]

A las once y media de la mañana, siete bailarines (cinco mujeres y dos hombres) se subieron al escenario del Comité Olímpico Español mientras los asistentes terminaban de acomodarse. Se trataba de la Joven Compañía de Danza - Egresados de Escuelas Profesionales y Centros Autorizados Castellanoleoneses, con vestuario by María Lafuente.

El público enmudeció cuando se empezó a oír una voz en off masculina que daba el siguiente mensaje: "Usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Yo he encerrado a chavales por asesinato. Usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice que no es no, con copa o sin copa, con pogo o sin pogo, es no".

Performance del desfile off de Maria Lafuente. MBFW Madrid

Era el comienzo de la coreografía Miradas en Blanco que, a través del baile, la música y diversos mensajes, denunciaba la violencia de género en todas sus formas: "Tolerancia cero a las primeras señales", "esos celos son una expresión del intento de control voraz, control absoluto que anula la individualidad de la víctima y la aísla de su entorno, entonces son una expresión de violencia de género".

El repaso a las distintas formas de violencia contra las mujeres dio pie al más triste de los finales: el asesinato. Mientras se escuchaban voces en off repasando noticias de secuestros, violaciones y asesinatos, las bailarinas lloraban las muertes y encendían velas en honor de todas las asesinadas.

Pero ahí no acababa la performance. Teniendo claro que "el trabajo de las mujeres como mujeres solo es posible con hombres como hombres", la actuación terminó con una danza potentísima, llena de fuerza, que derrochó sororidad en cada paso, al son de una canción que terminó diciendo: "Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida!", de la ya mítica Canción sin miedo de la artista mexicana Vivir Quintana.

Silencio, emoción, pausa, pelos de punta, algunas lágrimas y una gran ovación. No fue para menos.

Tras la emocionante actuación, comenzó el icónico desfile de la diseñadora, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week.

María Lafuente presenta su colección Inefable en un desfile off de la MBFW Madrid. MBFW Madrid.

Una vez más, la diversidad fue la gran protagonista. Y es que Lafuente incluyó entre sus modelos a personas muy diversas: hombres y mujeres, mujeres de distintas edades, cuerpos y razas, también con diversidad funcional… Ante quienes el público quedó de todo menos impasible. Sin duda, fue una presentación inolvidable.

Arte, naturaleza y moda

En cada colección, María Lafuente fusiona arte, innovación, tradición y naturaleza para reivindicar un estilo de vida comprometido, y esta vez no iba a ser menos.

Modelo del desfile 'Inefable' de María Lafuente. MBFW Madrid

La diseñadora es una referente en moda sostenible a nivel internacional. Cada colección nace como el resultado de un diálogo con la naturaleza y todas están orientadas a innovar, protegiendo el medioambiente. Sus diseños ponen en evidencia la urgente necesidad de crear, producir y consumir de manera consciente y responsable.

El espíritu de esta colección, 'Inefable', se materializa en patrones orgánicos, moulage y arquitectónicos con distintos volúmenes, en prendas teñidas de rosa, berenjena, nude, melocotón, verde, turquesa, morado, gris, azul marino y negro.

En sintonía con su filosofía y estilo, los tejidos que utiliza la colección son el tendel de Textil Santanderina (que cuenta con certificados PEFC), tul y lentejuelas, que son parte de su identidad.

Por otra parte, la artesanía se convierte en protagonista en distintas piezas. Además, los accesorios cuentan con el certificado SIGNUS, estando elaborados a partir de neumáticos y otros materiales.

Tres modelos del desfile 'Inefable' de María Lafuente. MBFW Madrid

Las joyas que hemos visto son de la colección Kiros París, marca con sede en Madrid y presente en otros puntos de España, Francia, Hong Kong e India. Calzando a las modelos vimos botas altas, blancas, negras, en tonos oscuros y llenas de brillo, tan características de la artista.

Por otra parte, y por primera vez a nivel mundial en la apuesta clara de la diseñadora leonesa por la innovación, la empresa ubicada en el País Vaco Pixel Sistemas ha impreso una selección de prendas en 3D que permite utilizar colores ilimitados, transparencias y materiales flexibles. Asimismo han realizado una colección de gafas, usando esta tecnología. 3DFashion es el primer sistema del mundo diseñado específicamente para imprimir directamente sobre materiales textiles como algodón, lino, poliéster o cuero.

Por último, el maquillaje corre a cargo de Úrsula García, make up artist y directora creativa de maquillaje de María Lafuente. Ella resalta el factor actitudinal del concepto inefable.

Alianzas que crean valor

La firma María Lafuente inauguró con 'Sempiterno', su colección P/V '23, una colaboración pionera, que tiene continuidad con 'Inefable'.

Junto a El Corte Inglés, la diseñadora deconstruye y reinterpreta piezas de sastrería pertenecientes a la colección de caballero que forma parte de la iniciativa residuo cero y constituye una forma de valorizar una parte de colección dándole una segunda vida.

El Corte Inglés lleva años trabajando en la implantación de residuo cero en todos los centros y plataformas, por el que asume el compromiso de gestionar el 100% de los residuos y generando valor al menos en el 90% de los residuos gestionados.

Por otra parte, PEFC (asociación sin ánimo de lucro que promueve la gestión sostenible de los bosques) ha nombrado a María Lafuente embajadora de su programa "Fashions Change, Forests Stay”. Una iniciativa para concienciar a la industria de la moda sobre la importancia del suministro de bosques gestionados de manera sostenible.

En el marco de esta campaña, PEFC asesora y acompaña a las marcas, minoristas y fabricantes de la cadena de valor en el desarrollo de políticas de compra responsable de fibras forestales, garantizando su origen sostenible y trazabilidad a través de la certificación de cadena de custodia.

Por último, la diseñadora continúa su colaboración con SIGNUS, organización sin ánimo de lucro que promueve y gestiona los neumáticos usados en España, y se une a ABODE, la primera plataforma a nivel mundial de NFTS de propiedades vacacionales exóticas.

Fuerte compromiso social

Desde 2006, la diseñadora es asidua a la Semana de la Moda de Madrid y también participa en pasarelas de más de 20 países. Cuenta con acreditada experiencia a la hora de crear identidades corporativas y en la realización de vestuario para cine, televisión y teatro.

Modelo del desfile 'Inefable' de María Lafuente. MBFW Madrid

Simultáneamente, Lafuente desarrolla proyectos de innovación para el deporte y proyectos solidarios con diferentes fundaciones y asociaciones.

La diseñadora cuenta con premios que se le han otorgado desde distintas partes del mundo y es la primera que ha hablado y ha mostrado su trabajo en el foro internacional del más alto nivel en la ONU (FPAN), dando a conocer la primera colección certificada PEFC de tejidos sostenibles.

Además, colabora con la asociación ‘Lal la buya’, formada por mujeres en riesgo de exclusión con dificultades para insertarse en el mercado laboral, en un proyecto destinado a dignificar la vida de estas mujeres.

Y es que el ADN de la diseñadora refleja valores humanísticos desde sus principios. En este sentido también podríamos citar, entre muchas otras, la última colección 'Alquimia', que cuenta con la innovación del persilk a través de la escuela de innovación AEG de San Sebastián y con participación de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida).

Una diseñadora pionera

Hablar de María Lafuente es hablar de una mujer pionera. Fue la primera diseñadora que creó una colección de mujer elaborada a partir de tejidos reciclados, en concreto, de botellas de plástico y redes de pesca.

Modelo del desfile 'Inefable' de María Lafuente.

Produjo el primer vestido con fécula de patata, el primero de fibra de carbono y el primero con miel de caña, así como sus accesorios.

Fue la primera diseñadora en retransmitir vía streaming el desfile, en colaboración con Google Glass. También produjo la primera colección certificada PEFC con Textil Santanderina, la primera de lana sostenible y el primer vestido de cristal. Este fue realizado en la Real Fábrica de Cristal de la Granja de Segovia.

Pero María Lafuente aún ha ido más allá. Su talento dio lugar al primer desfile urbano con Código Rojo 149, una colección que visibiliza las especies en peligro de extinción de Doñana; así como el primer anuncio para National Geographic, en colaboración con SIGNUS.

