Se ha cumplido un año desde que la Ley Europea de Accesibilidad comenzó a impulsar una nueva manera de entender la inclusión. Su entrada en vigor no solo ha reforzado obligaciones, también ha abierto una oportunidad para repensar cómo las organizaciones diseñan, comunican y prestan sus servicios.

Durante este primer año, la accesibilidad ha dejado de ser una conversación periférica para entrar en la agenda de la sostenibilidad empresarial. Es, en esencia, una cuestión de derechos, pero también de calidad, innovación y competitividad en una economía cada vez más digital.

Cada vez más compañías están entendiendo que abordar este reto con una visión ambiciosa y un compromiso real va mucho más allá del cumplimiento: se ha convertido en una palanca estratégica para generar valor, fortalecer su propuesta y diferenciarse en el mercado. Aquellas organizaciones que integran esta perspectiva en su estrategia están mejor preparadas para responder a las expectativas de sus grupos de interés y reforzar su competitividad a largo plazo.

Desde esta perspectiva, el reto no consiste únicamente en adaptar una web, una aplicación o un espacio físico. Consiste en avanzar hacia un enfoque integral, capaz de incorporar la accesibilidad en todos los entornos, procesos, productos y servicios con una mirada verdaderamente 360º.

La accesibilidad permite diseñar productos, servicios y experiencias más intuitivas, comprensibles y fáciles de utilizar para todas las personas. Cuando se incorpora de forma transversal, mejora la calidad de las interacciones, fortalece la confianza y contribuye a construir organizaciones más inclusivas y resilientes.

La tecnología puede abrir puertas o levantar nuevas barreras, dependiendo de cómo haya sido concebida. Por eso, la accesibilidad debe incorporarse desde el origen, no como una capa añadida al final del proceso de diseño.

La diferencia entre ambos enfoques no es menor. Cuando la accesibilidad se aborda al final, suele convertirse en una sucesión de parches. Cuando se incorpora desde el inicio, se integra con naturalidad en el diseño, el desarrollo, la comunicación, los contenidos y la relación con los usuarios.

Ese es quizá uno de los grandes aprendizajes de este primer año. La accesibilidad requiere método, conocimiento experto y voluntad organizativa. Diseñar bien desde el principio siempre resulta más eficiente que corregir después.

Tampoco es suficiente con recurrir con determinadas soluciones cosméticas que prometen accesibilidad sin garantizarla. Los menús flotantes o determinadas capas de asistencia pueden generar una falsa sensación de cumplimiento. La verdadera transformación llega cuando los estándares se incorporan a la arquitectura de cualquier entorno.

El impacto es profundamente humano. Para millones de personas con discapacidad, personas mayores o usuarios con limitaciones temporales, un producto, servicio o canal inaccesible puede significar no comprar, no viajar, no formarse, no gestionar sus finanzas o no relacionarse con una empresa.

Por eso, hablar de accesibilidad es hablar de ODS y, sobre todo, hablar de personas. Es avanzar en reducción de desigualdades, innovación responsable y comunidades más inclusivas, entendiendo que la sostenibilidad también se mide por la capacidad de no dejar a nadie fuera. De este modo las empresas fortalecerán su cadena de valor y estarán mejor preparadas para responder a organizaciones que ya exigen criterios de accesibilidad a sus socios tecnológicos.

El marco normativo está ayudando a acelerar este cambio. La Ley Europea de Accesibilidad ha sido un detonante relevante, y otras normas, como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), refuerzan este enfoque transversal al recordar que la atención y la relación con la ciudadanía también deben ser accesibles.

Para las empresas, integrar la accesibilidad fortalece la cadena de valor y mejora la relación con clientes, proveedores y equipos. También permite responder mejor a organizaciones que ya incorporan estos criterios en sus procesos de contratación, colaboración y evaluación de socios.

La verdadera transformación, en todo caso, será cultural. El futuro no puede diseñarse para una mayoría abstracta, sino para la diversidad real de la sociedad. Porque la innovación, si quiere ser progreso, debe construirse en todos los entornos y sin dejar a nadie atrás.

*** Pilar Soret es directora Comercial y de Experiencia de Cliente de ILUNION Accesibilidad.