Hay momentos en los que una frase aparentemente sencilla consigue explicar mucho más que cualquier discurso. Hace unos días, Karol G lanzó BbY WOW, una canción junto a Judeline y Rusowsky, dentro su último disco: No me arrepiento de sentir tanto.

Esta canción ha alcanzado el número uno de Billboard Hot Latin Songs esta semana pasada y se ha situado entre las canciones más escuchadas del mundo. También ha conseguido situarse en lo más alto del Top 50 Global de Spotify, convirtiendo a la artista española Judeline en ser la primera mujer española en alcanzarlo.

Una vez más, los números son solo números, y lo que realmente importa, son las personas. Afortunadamente, cada vez son más las artistas mujeres que aparecen en lo más alto de esas listas, Por eso, lo que realmente me llamó la atención ocurrió cuando la artista conoció estas noticias.

Judeline compartía en sus redes un vídeo intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo y decía, con una mezcla de sorpresa y naturalidad: "Pero si yo soy de Barbate".

Una frase pequeña, casi espontánea, que contiene algo enorme: la capacidad de llegar muy lejos sin perder la conexión con quién eres y de dónde vienes.

La industria musical está evolucionando a una velocidad extraordinaria. Aparecen nuevos modelos, nuevas formas de crear, distribuir y consumir música, nuevas herramientas tecnológicas y nuevas oportunidades para que el talento encuentre su lugar.

En medio de esta transformación, quizá haya algo que convenga recordar con más frecuencia: seguimos trabajando con personas.

Esta canción es también una pequeña demostración de lo que significa trabajar en equipo. Tres artistas, tres sensibilidades y una creación compartida que alcanza una dimensión global.

Y, en este caso, hay además otro gesto que merece ser reconocido: la oportunidad que Karol G ha brindado para compartir este momento. Porque ninguna carrera se construye sola.

Detrás de cada artista también hay personas que acompañan, que aconsejan, que producen, que gestionan, que abren puertas y que sostienen los momentos difíciles. Equipos que ponen talento, tiempo y energía al servicio de una visión compartida, haciendo que el trabajo ocupe el lugar que merece para todos los implicados.

Y también artistas que, cuando han llegado lejos, tienen la capacidad de tender la mano y hacer que otros puedan avanzar con ellos.

Por eso hablar del futuro de la música también debería llevarnos a hablar de cómo queremos trabajar en ella. De la importancia de cuidar los equipos, de crear entornos donde el talento pueda crecer y de entender que el éxito de una persona también habla de las personas que la rodean.

Y quizá, en una industria que avanza tan deprisa, haya una cualidad que deberíamos reivindicar especialmente: la humanidad.

Ser buenas personas no debería ser una estrategia. Tampoco una herramienta de reputación. Debería formar parte de la manera en la que construimos nuestras carreras, nuestros equipos y nuestras organizaciones. Porque cuidar a las personas no resta profesionalidad; la hace más sostenible y, probablemente, más auténtica.

Detrás de cada gran artista hay talento, pero también hay humanidad. Y detrás de ella, casi siempre, hay un equipo que creyó primero.

***Ana Gómez de Castro es profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos.