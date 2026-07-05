España es hoy uno de los países más avanzados del mundo en derechos LGBTIQ+. Las nuevas generaciones han crecido en una sociedad donde visibilizar la orientación sexual o la identidad de género es, cada vez más, una expresión natural de quiénes son. Sin embargo, esa normalidad se rompe al entrar en el mercado laboral.

Para muchas personas LGBTIQ+ jóvenes, empezar a trabajar implica dar un paso atrás: volver al armario. Según el estudio Diversity at Work 2026 de ManpowerGroup, solo 4 de cada 10 jóvenes LGBTIQ+ son visibles en su trabajo.

Esta dinámica, que en la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTIQ+ (REDI) llevamos años observando y denominamos como"el ciclo del armario" es recurrente: los jóvenes LGBTIQ+ que ya se muestran abiertamente en su círculo social ocultan su identidad al incorporarse al mundo profesional y, solo si el entorno laboral lo permite, irán recuperando progresivamente esa visibilidad.

De la naturalidad al silencio

El contraste entre vida personal y profesional no es casual. No estamos ante una falta de voluntad de visibilidad, sino ante una reacción adaptativa. Las primeras etapas profesionales están marcadas por la precariedad, la inestabilidad y la necesidad de consolidar una carrera.

En ese contexto, muchas personas perciben que mostrar quiénes son puede convertirse en un riesgo. Y ante el riesgo, optan por protegerse. En momentos clave como los procesos de selección, un abrumador 90% de los jóvenes LGBTIQ+ opta conscientemente por no revelar su identidad en entrevistas laborales.

Esa decisión, sin embargo, no es neutra. Ocultarse tiene efectos directos tanto en la experiencia profesional como en el desarrollo de carrera. La OCDE habla del "techo arcoíris" para describir las brechas que afectan al colectivo LGBTIQ+: menores oportunidades laborales, más barreras en la progresión y mayores niveles de estrés.

Los datos lo confirman: un 41% de las personas LGBTIQ+ considera que su identidad ha frenado su carrera profesional.

El resultado es un círculo difícil de romper: la falta de visibilidad reduce la presencia en puestos de liderazgo, y esa ausencia de referentes refuerza la idea de que visibilizarse puede tener consecuencias negativas. "Si nadie como yo ha llegado a un puesto directivo, mejor me lo callo".

Un silencio que no es casual

Salir del armario en el trabajo sigue siendo una decisión compleja. No depende solo de la persona, sino del entorno.

Aunque la discriminación abierta es cada vez menos frecuente, persisten formas más sutiles: bromas, comentarios o suposiciones que generan un clima en el que muchas personas prefieren no exponerse. De hecho, 8 de cada 10 profesionales LGBTIQ+ han presenciado comportamientos no inclusivos en su entorno laboral, y una parte significativa ha vivido situaciones de discriminación directa, en numerosos casos provocadas por cargos directivos.

En este contexto, la visibilidad no es una elección espontánea: es una decisión estratégica.

Y el miedo pesa. La mitad del colectivo afirma no visibilizarse por temor a las consecuencias en su carrera, a ser juzgado, a quedar fuera de oportunidades o a que cambie la percepción sobre su profesionalidad.

Por eso, ocultarse no es tanto esconderse como protegerse.

La visibilidad depende del poder

Uno de los factores más determinantes en este ciclo es la posición dentro de la organización. La visibilidad aumenta con el privilegio de la jerarquía.

Mientras que en puestos directivos alcanza niveles del 78%, entre perfiles más junior cae por debajo del 40%. Es decir, las personas LGBTIQ+ no se visibilizan plenamente hasta que sienten que tienen suficiente estabilidad, experiencia o poder para hacerlo sin consecuencias.

Esto explica perfectamente el "ciclo del armario": primero el silencio, después la visibilidad progresiva. No como un acto único, sino como un proceso que depende del contexto.

Es difícil encontrar referentes LGBTIQ+ abiertamente visibles en puestos directivos. Cuando una persona LGBTIQ+ entra en una empresa y percibe esa falta de referentes, el mensaje implícito es contundente: ser visible puede ser un freno.

Sin embargo, ocurre lo contrario cuando sí existen esos referentes. Las organizaciones con liderazgo visible del colectivo registran mayores niveles de seguridad, visibilidad interna y menor percepción de discriminación.

La visibilidad, por tanto, no es solo individual: es estructural. Es una señal que transmite la organización sobre qué es seguro y qué no.

Un reto empresarial

Si el ciclo del armario se produce en la empresa, también es en la empresa donde puede romperse. No basta con políticas formales o declaraciones de intenciones. Lo que marca la diferencia es la coherencia entre el discurso y la experiencia real de las personas. Por eso, las organizaciones con culturas corporativas abiertas e inclusivas comparten algunas claves:

Compromiso visible de la alta dirección

Formación y sensibilización de la plantilla

Protocolos claros frente a la discriminación

Redes internas de apoyo

Revisión de sesgos en selección y promoción

Cuando estas medidas se implementan de forma consistente, el impacto es claro: aumenta la visibilidad, mejora la seguridad psicológica y crece el compromiso y el sentido de pertenencia. Y mejora el negocio. Más de la mitad del colectivo LGBTIQ+ afirma ser más productivo tras poder mostrarse con naturalidad en su trabajo.

El"ciclo del armario" refleja una contradicción profunda: una sociedad que avanza en derechos, pero unos entornos laborales donde la visibilidad sigue condicionada por el riesgo.

Romper este ciclo implica cambiar esa lógica. Garantizar que la autenticidad no sea un privilegio que se alcanza con el tiempo o la estabilidad, sino una condición de partida. Porque cuando una persona tiene que volver al armario para trabajar, no solo pierde ella: pierde toda la empresa.

El reto ya no es demostrar que la diversidad aporta valor, sino conseguir que ese valor sea accesible para todas las personas, en todas las etapas de su carrera. Solo entonces podremos hablar de entornos verdaderamente inclusivos.

***Óscar Muñoz es codirector general de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTIQ+ (REDI).