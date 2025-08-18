En un mundo marcado por desafíos globales que amenazan el equilibrio ambiental, social y económico, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presenta como un desafío para todos los sectores, y en particular para el asegurador.

Este sector, históricamente vinculado a la gestión de riesgos, tiene hoy ante sí la responsabilidad de ser un agente transformador hacia un futuro más justo, resiliente y respetuoso con el entorno en el que opera.

Más allá de proteger frente a imprevistos, las aseguradoras pueden liderar cambios profundos en la manera en que su actividad responde a los grandes retos globales y contribuye al desarrollo del entorno.

Por ello, integrar el cumplimiento de estos objetivos en la toma de decisiones y en todos los procesos operativos es clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible, generando confianza y anticipando riesgos que afectan tanto a empresas como a comunidades.

Así, el ODS 13, centrado en la acción por el clima, y el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, encuentran en el sector asegurador un aliado estratégico.

A través de la prevención de riesgos y la promoción del bienestar, el sector contribuye a proteger vidas, acompañar a empresas y apoyar modelos económicos sólidos capaces de resistir crisis climáticas y desigualdades sociales.

Por otra parte, el ODS 9, que promueve la innovación y el desarrollo de infraestructuras sostenibles, nos invita a repensar procesos y anticipar soluciones que se apoyen en la digitalización, el análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial.

Estas herramientas se han convertido en aliadas indispensables para evaluar riesgos con una mirada más amplia, eficiente y profundamente alineada con la sostenibilidad.

Asimismo, un comportamiento ético en las compañías, con medidas de cumplimiento y prevención, permite avanzar en el cumplimiento del ODS 16, centrado en lograr la paz y la justicia a través de instituciones sólidas.

Estos ejemplos ilustran la importancia de integrar la sostenibilidad en el corazón del negocio asegurador para reforzar la confianza y la lealtad de los clientes y socios estratégicos, así como para continuar impulsando y promoviendo modelos económicos transparentes, estables y equitativos, que contribuyan al avance económico y social de los países.

En Solunion, desarrollamos nuestra actividad como compañía socialmente responsable, manifestando nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo y la gestión sostenible.

Estos aspectos se concretan en nuestra Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, que establece el marco común de nuestra actuación como compañía en materia de sostenibilidad.

El sector asegurador no puede limitarse a cubrir pérdidas y compensar daños. Debe trabajar proactivamente para prevenirlos, transformando su rol en la economía global y apostando por la construcción de un futuro más seguro y equilibrado a partir de rigurosos cánones de comportamiento ético.

La sostenibilidad no es un valor añadido ni un elemento decorativo en las memorias corporativas, es una necesidad urgente y estratégica para garantizar la continuidad empresarial y el bienestar social.

Las aseguradoras que comprendan esta transformación estarán mejor preparadas para afrontar desafíos futuros, con sociedades más justas, inclusivas y respetuosas con el medioambiente.

Está en nuestra mano ser parte activa de este compromiso por lograr un mundo mejor.

***María Gaudó es responsable corporativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Solunion.