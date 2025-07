Dicen que cuidar es un verbo suave, pero bajo esa apariencia late una fuerza transformadora. "To care", en inglés, no solo alude a la atención o al afecto: también significa preocuparse, comprometerse, importar.

En sus múltiples acepciones habita la semilla de todo cambio duradero. Porque no hay revolución sin emoción. No hay transición ecológica sin afecto por lo que se quiere preservar. No hay futuro sin cuidado.

La emoción, más que la razón, es la verdadera catalizadora de las grandes transformaciones históricas. Fue emoción —rabia y dignidad contenida— lo que llevó a Rosa Parks, en 1955, a negarse a ceder su asiento en un autobús segregado.

Su gesto, pequeño, pero firme, desencadenó un movimiento imparable. No había un plan maestro detrás, ni una hoja de ruta estratégica: hubo, ante todo, un "me importa".

Esa chispa emocional que desató el movimiento por los derechos civiles no es tan distinta de la que hoy necesitamos encender para proteger el planeta. La sostenibilidad no es una serie de informes técnicos ni un conjunto de objetivos de desarrollo: es una forma de cuidar.

Cuidar el aire que respiramos, el agua que bebemos, los suelos que nos alimentan y las especies que comparten con nosotros este pequeño y frágil punto azul suspendido en el vacío cósmico.

La lucha contra la crisis climática es, en esencia, una lucha por conservar aquello que amamos. Por eso no basta con convencer: hay que conmover. Solo cuando algo nos importa de verdad estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, a alzar la voz, a plantar cara al conformismo.

La sostenibilidad necesita menos conferencias y más conciencia. Menos tecnocracia y más ternura. Menos excusas y más afecto.

La llamada

Hace unos meses escuché una historia que no he olvidado. Era una parábola sencilla, casi infantil, pero profundamente reveladora. Un gran incendio devoraba un bosque. Todos los animales huían despavoridos.

Todos menos uno: un pequeño colibrí que volaba una y otra vez del río al fuego, con unas gotas de agua en su diminuto pico. Los animales que se cruzaban con él le preguntaban atónitos qué hacía. Y el colibrí respondía, sereno: "Estoy haciendo mi parte".

Vivimos rodeados de incendios. Emergencias climáticas, crisis de biodiversidad, contaminación, desigualdades crecientes… Las llamas avanzan y muchos corren en la dirección opuesta.

Algunos, los más poderosos, incluso avivan el fuego. Pero otros —cada vez más— deciden quedarse. Imitar al colibrí. Poner su gota. No porque piensen que apagarán el incendio solos, sino porque no hacer nada les resulta moralmente insoportable.

Hoy más que nunca necesitamos colibríes. Gente corriente que, desde sus trincheras cotidianas, haga su parte. No esperemos a que los gobiernos firmen el acuerdo perfecto ni a que las grandes empresas abandonen sus beneficios a corto plazo.

Actuemos nosotros. Comprando con conciencia, consumiendo menos y mejor, reduciendo residuos, exigiendo transparencia. Pequeños gestos con un mensaje rotundo: sí, nos importa.

El planeta no necesita mártires, necesita participantes. No héroes solitarios, sino ciudadanos decididos. Porque si bien la sostenibilidad es una tarea colectiva, su motor es íntimo. Una elección diaria que parte de la convicción y no de la coacción.

Y esa convicción —individual, pero contagiosa— es lo único capaz de sostener en pie los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ahora qué gobiernos y empresas han iniciado un proceso de repliegue, cuando no de involución. Como si el tiempo jugara a nuestro favor. Como si el reloj no llevara años marcando la cuenta atrás.

Mi caso, ¿y el tuyo?

Revolución Limo no fue un arranque de idealismo ni una estrategia empresarial: fue un impulso de coherencia. Fundé una firma circular pionera en Europa en mobiliario de diseño de plástico reciclado. No era solo una apuesta por la sostenibilidad, era también una forma de alinear mis valores con mis decisiones. De cuidar lo que me importa.

¿Y tú? ¿Te importa lo suficiente como para actuar hoy? Tu gota puede ser distinta. Puede que no crees una empresa. Tal vez sea elegir bien lo que comes. O caminar más y conducir menos.

Tal vez sea cuestionar ciertos hábitos de nuestra sociedad. O exigir a tus representantes que se tomen en serio el futuro. Tal vez sea educar, informar, inspirar. Cada gota cuenta.

Porque no se trata de salvar el planeta —seguirá existiendo cuando ya no estemos—, sino de preservar el equilibrio que hace posible la vida. Se trata de romper con la indiferencia, de comprender que existimos en conexión permanente con otras especies, ecosistemas y recursos. Vivir es, inevitablemente, coexistir.

En un mundo que arde por todos lados, no hay gesto pequeño si nace del cuidado. To care. Ese verbo suave. Esa idea poderosa. Ese punto de partida.

Y si alguna vez dudas de si vale la pena, recuerda al colibrí.

*** Marta Foncillas es fundadora y CEO de Revolución Limo.