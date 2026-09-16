La ética ante la inteligencia artificial llega al Vaticano con una mirada iberoamericana de la mano de la OEI

El número especial de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. OEI

El Vaticano acogió entre el 10 y el 12 de septiembre la presentación de 'Compromisos éticos frente a la inteligencia artificial', un número especial de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad dedicado a analizar los desafíos que plantea esta tecnología desde una perspectiva ética y social.

La presentación se celebró durante el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, organizado conjuntamente por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL).

El encuentro reunió distintas perspectivas sobre los retos sociales y ambientales actuales y sirvió como marco para abordar el papel que puede desempeñar la IA en el desarrollo de las sociedades.

Luis Scasso, director de la Oficina de la OEI en Argentina y coordinador editorial de la publicación, encabezó la presentación del número.

En el acto también participaron Andrea Ciucci, canciller de la Pontificia Comisión para la Vida y autor invitado de la edición especial, y Andre Soares, jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El debate se centró en la necesidad de establecer caminos y acuerdos que permitan orientar el despliegue de la IA hacia objetivos vinculados con el desarrollo social.

Entre las cuestiones abordadas estuvo la dimensión ética de estas tecnologías y el riesgo de que su expansión contribuya a ampliar las brechas existentes entre personas y territorios.

La publicación reúne artículos académicos de investigadores e investigadoras procedentes de Argentina, Chile, Costa Rica, España, México, Venezuela y la Santa Sede.

Los trabajos abordan la relación entre inteligencia artificial, sociedad y ética desde diferentes perspectivas, combinando análisis técnicos con planteamientos vinculados a las implicaciones sociales y morales de estas herramientas.

El número forma parte de las colecciones promovidas por el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, con sede en Buenos Aires.

Su elaboración combinó trabajos de autores invitados con artículos procedentes de una convocatoria abierta, que recibió más de 60 propuestas enviadas desde 15 países de Iberoamérica y otras regiones.

La selección de los trabajos corrió a cargo de un comité de expertos coordinado por Ismael Gómez, de la OEI, y Diego Álvarez Newman, del Grupo de Estudios sobre Inteligencia Artificial del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

El proceso permitió reunir distintas aproximaciones al impacto de la IA y a las condiciones necesarias para su incorporación en las sociedades iberoamericanas.

La publicación llega en un momento marcado por el incremento de las discusiones internacionales sobre los posibles riesgos asociados al desarrollo y utilización de la inteligencia artificial.

El número especial plantea estas cuestiones desde una combinación de análisis técnicos y consideraciones éticas, con especial atención a las consecuencias que pueden tener en los países de la región.

Durante la presentación en el Vaticano, estas cuestiones se trasladaron al debate sobre el papel que debe ocupar la IA en el desarrollo de las sociedades.

La discusión planteó la necesidad de acompañar la evolución tecnológica con criterios que permitan abordar sus efectos sobre las personas y evitar que las diferencias existentes se profundicen como consecuencia de un acceso desigual a sus beneficios.

'Compromisos éticos frente a la inteligencia artificial' está disponible para su descarga gratuita a través de la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos.