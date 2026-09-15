Los iglús de Disney toman el Paseo de la Castellana para convertir el reciclaje de vidrio en una aventura

De izquierda a derecha: Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio. Cedida

El calor aprieta este 15 de septiembre sobre el Paseo de la Castellana. Frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), los personajes de Disney, Pixar y Marvel compiten por unos metros de protagonismo con el tráfico madrileño.

Frozen, Woody y Jessie, Iron Man y Black Panther aparecen hoy convertidos en iglús de reciclaje de vidrio. La escena sirve para presentar la sexta edición de la campaña de Ecovidrio y Disneyland Paris, que este año llega bajo el lema ‘Reciclar Vidrio es una gran aventura’.

La instalación permanecerá frente al MITECO hasta el próximo 29 de septiembre. Después, los contenedores recorrerán distintas localidades españolas dentro de una iniciativa que pretende acercar el reciclaje a las familias a través de personajes reconocibles para los más pequeños. Madrid, Alicante, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Toledo y Valladolid forman parte del recorrido anunciado.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal; y José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio.

Junto a ellos, varios alumnos del colegio público CEIP Rufino Blanco, situado en el barrio madrileño de Chamberí, han participado en un taller ambiental centrado en el reciclaje de envases de vidrio.

La actividad educativa ha sido uno de los elementos centrales de esta edición. Los niños han recibido claves para identificar la importancia de separar correctamente los residuos y llevar los envases de vidrio al contenedor correspondiente.

De izquierda a derecha: José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal. Cedida

La intención de la campaña es que el mensaje salga de la calle y llegue también a los hogares, de manera que los menores puedan trasladarlo a sus familias. "Queremos que más familias vean que reciclar vidrio también puede ser una gran aventura y una actividad con la que divertirse", ha señalado Amselem durante la presentación.

El responsable de Disney en España y Portugal ha defendido que la compañía incorpora el compromiso medioambiental a sus actividades y destinos vacacionales y ha situado esta colaboración como una vía para acercar determinados hábitos ambientales a las familias.

La campaña cumple así seis años de colaboración entre Ecovidrio y Disneyland Paris. En esta edición, los protagonistas son algunos de los personajes vinculados a Disney Adventure World, el renovado segundo Parque de Disneyland Paris. Woody y Jessie representan a Pixar; Iron Man y Black Panther, a Marvel; y el copo de nieve de Frozen, a Disney Animation Studios.

Núñez-Lagos ha destacado durante el acto la dimensión educativa que adquiere este año la iniciativa. "Damos un paso más y reforzamos la dimensión educativa de la campaña", ha explicado.

Ecovidrio desplegará educadores ambientales, puntos informativos y actividades de sensibilización durante el recorrido de los iglús por España, con el objetivo de favorecer la incorporación del reciclaje a los hábitos cotidianos.

Según los datos ofrecidos por la compañía, España recicla actualmente siete de cada diez envases de vidrio y ha superado los objetivos europeos previstos para 2025. Además, el director general de la entidad ha situado estas cifras en un contexto de esfuerzo colectivo y ha defendido la necesidad de continuar avanzando en la recogida selectiva.

Los alumnos del colegio público CEIP Rufino Blanco. Cedida

Los iglús tematizados funcionarán también como punto de participación. A través de un código QR disponible en los propios contenedores o de las redes sociales de Ecovidrio, los ciudadanos podrán acceder a un breve cuestionario en la web de la campaña.

Entre quienes participen se sorteará un viaje a Disneyland Paris y 200 miniglús tematizados para llevar a casa una versión doméstica de esta particular aventura del reciclaje. La campaña busca aprovechar esa familiaridad para convertir un gesto habitual en una actividad reconocible para los niños y, sobre todo, trasladar el hábito de reciclar a las familias.