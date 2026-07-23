Fundación Mutua Madrileña destina un millón de euros a 52 jóvenes para ampliar sus estudios en el extranjero

Hoy en día, aunque la experiencia internacional y la especialización académica resultan clave para crecer profesionalmente, costear un posgrado fuera del país continúa siendo un obstáculo financiero difícil de superar para muchas familias

Para acortar esta brecha y premiar el mérito, la Fundación Mutua Madrileña ha resuelto una nueva convocatoria de sus históricas Becas Excelencia, concediendo 52 nuevas ayudas destinadas a financiar la ampliación de estudios fuera de nuestras fronteras.

En esta edición, la fundación ha destinado un presupuesto total de un millón de euros a este programa.

Los 52 estudiantes beneficiarios, que representan a una nueva generación de talento español, se han reunido recientemente en un acto institucional celebrado en Madrid, un encuentro que ha servido como despedida oficial antes de que hagan las maletas y partan hacia sus nuevas universidades de destino en todo el mundo.

Un respiro económico

Una de las realidades más complejas a las que se enfrentan los universitarios al terminar su carrera es el alto coste de matrícula y manutención que exigen las instituciones internacionales de prestigio.

Para aliviar esta carga, las becas de la Fundación Mutua Madrileña están dotadas con 12.000 euros anuales por estudiante.

Esta cuantía se mantiene durante un periodo máximo de dos años, variando en función de la duración específica del programa de máster o doctorado elegido por cada alumno.

Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a jóvenes graduados que hayan terminado sus estudios en universidades españolas hace menos de cuatro años.

Además, el programa tiene una vocación de fidelidad y apoyo a su propio entorno, ya que se otorgan a hijos e hijas de mutualistas que cuenten con más de 20 años de antigüedad en la compañía.

El valor de lo público

Las cifras de esta convocatoria reflejan también la calidad del sistema educativo público a la hora de formar a los estudiantes con los mejores expedientes.

Según los datos facilitados por la entidad, el 84,6% de los jóvenes becados en esta edición han cursado sus estudios de grado en centros y universidades públicas españolas.

Con el objetivo de garantizar la equidad y abarcar todas las ramas del saber, las becas no se limitan a un único campo de estudio. Se distribuyen de forma transversal.

Así, las ayudas se encuadran en cuatro grandes categorías académicas: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería).

Dentro de cada una de estas cuatro áreas, el proceso de selección de los candidatos es riguroso y se realiza basándose estrictamente en criterios de excelencia académica.

Europa a la cabeza

A la hora de elegir el destino para dar el salto internacional, el continente europeo sigue siendo el gran referente para el talento español.

Este año, los países nórdicos y centroeuropeos han acaparado el interés de los becados.

Suecia y Países Bajos son los destinos que más se repiten entre los candidatos seleccionados, atrayendo a 10 estudiantes cada uno.

Muy de cerca les sigue Suiza, un país tradicionalmente reconocido por su fuerte apuesta por la investigación y la innovación, que acogerá a 7 becados. En conjunto, tan solo estos tres países concentran el 52% del total de las ayudas concedidas este año.

Dos décadas de compromiso

Las Becas Excelencia son uno de los programas más decanos e insignes dentro de la estrategia de responsabilidad social de la Fundación Mutua Madrileña.

En los 21 años ininterrumpidos que lleva en marcha este proyecto de fomento del talento, la entidad ha logrado tejer una inmensa red de conocimiento.

Hasta la fecha, la fundación ha concedido más de 925 Becas Excelencia, lo que se traduce en una inversión histórica acumulada de 16,5 millones de euros destinados íntegramente a que los jóvenes españoles puedan traspasar fronteras y formarse con los mejores expertos del mundo en sus respectivas disciplinas.