Fundación Mutua Madrileña y FEDER financiarán terapias rehabilitadoras para cerca de 1.900 personas

El acceso a tratamientos continuados y a recursos de rehabilitación sigue siendo uno de los mayores desafíos para las familias que conviven con una enfermedad poco frecuente en España.

Con el objetivo de acortar esa brecha asistencial, la Fundación Mutua Madrileña, en alianza con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), ha resuelto la VIII Convocatoria de Ayudas IMPULSO, una iniciativa que en esta nueva edición financiará terapias rehabilitadoras y productos de apoyo para 1.881 personas con enfermedades raras o en proceso de diagnóstico.

El programa, que canaliza sus ayudas a través del tejido asociativo, respaldará este año un total de 93 proyectos en toda la geografía nacional.

Las cifras reflejan la consolidación y la creciente demanda de estas subvenciones: el número de beneficiarios aumenta un 25% respecto a la convocatoria anterior permitiendo atender en esta ocasión a 1.410 menores y a 471 adultos.

El nivel de respuesta de las entidades impulsoras también ha alcanzado cuotas récord, logrando dar cobertura al 96,9% de las solicitudes admitidas, lo que evidencia el esfuerzo de ambas organizaciones por llegar al mayor número posible de hogares afectados.

Alivio financiero

Una de las realidades más complejas de las patologías minoritarias es que, en la gran mayoría de los casos, carecen de un tratamiento curativo específico.

Por ello, las terapias físicas, cognitivas y psicológicas se convierten en la única vía posible para frenar el deterioro, fomentar la autonomía funcional y garantizar una calidad de vida digna.

Sin embargo, muchos de estos recursos no cuentan con una cobertura suficiente por parte del sistema sanitario público o no se dispensan con la periodicidad y urgencia requeridas.

VIII Programa Impulso. Cedida

Esta situación obliga a las familias a asumir el coste de los tratamientos en el ámbito privado, comprometiendo gravemente sus economías domésticas.

En esta octava edición, las disciplinas más demandadas por los pacientes y sus familias han sido la psicología, la fisioterapia y rehabilitación, la logopedia, la terapia ocupacional, la neuropsicología y la estimulación cognitiva.

Asimismo, las ayudas se destinarán a la adquisición de productos de apoyo fundamentales, tales como equipamiento ortopédico y de movilidad, dispositivos terapéuticos, e incluso suplementos o fármacos excluidos de la financiación pública.

Equidad en el acceso a los recursos

Desde el ámbito asociativo, la alta concurrencia a esta convocatoria se interpreta como un síntoma de las necesidades estructurales que aún persisten en el sistema.

El presidente de FEDER, Juan Carrión, subraya que la elevada demanda de estas ayudas "confirma que muchas familias siguen dependiendo de este tipo de convocatorias para acceder a tratamientos esenciales y recursos básicos que favorecen el desarrollo funcional, la autonomía y la calidad de vida de las personas con enfermedades raras".

En este sentido, Carrión reitera la urgencia de avanzar hacia un modelo sociosanitario verdaderamente integral y equitativo, en el que el acceso a las terapias no dependa del código postal de residencia ni de la capacidad económica del núcleo familiar.

Por su parte, Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, destaca el valor asistencial del proyecto en un contexto clínico complejo: "Iniciativas como nuestro Programa IMPULSO continúan siendo un recurso imprescindible para que muchas familias puedan acceder a terapias y recursos".

Un compromiso consolidado

El Programa IMPULSO nació en el año 2019 concebido inicialmente para atender las urgencias terapéuticas de la población infantil.

No obstante, la evolución de las necesidades del colectivo impulsó a la Fundación Mutua Madrileña y a FEDER a ampliar su alcance para proteger también a la población adulta.

Seis años después de su creación, el balance global arroja una cifra abrumadora: más de 15.000 niños, jóvenes y adultos han recibido apoyo directo en España gracias a este fondo solidario.

Este esfuerzo asistencial se enmarca dentro de una estrategia mucho más amplia por parte de la Fundación Mutua Madrileña, que mantiene una apuesta firme por la ciencia desde 2013, año en el que introdujo una categoría específica para la investigación en patologías raras infantiles dentro de su Convocatoria Anual de Ayudas a la Investigación Médica.

Desde entonces, la entidad ha financiado un centenar de estudios científicos en este campo, destinando una inversión acumulada superior a los 7 millones de euros.

La relación completa de los 93 proyectos seleccionados y de las entidades de pacientes beneficiarias de la convocatoria de este año puede consultarse de forma pública a través del portal oficial de la iniciativa (grupomutua.info/ResolucionImpulso26).