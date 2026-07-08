Expertos iberoamericanos exigen en Madrid blindar los datos científicos para frenar la desigualdad regional

Especialistas de las redes RICYT e ÍNDICES, que coordina la OEI. Cedida

Las políticas públicas en ciencia, tecnología y educación en Iberoamérica se enfrentan a un reto mayúsculo: la necesidad de contar con datos fiables y comparables para combatir la desigualdad.

Con esta premisa, especialistas en estadística y representantes institucionales de más de 15 países han concluido este miércoles en Madrid un encuentro clave en el que han lanzado un mensaje claro a los gobiernos de la región.

Sin redes de indicadores robustas, es imposible reducir las brechas sociales y territoriales.

El llamamiento se ha producido tras la clausura de la XIX Reunión del Comité Técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y del XII Taller de la Red INDICES.

Las jornadas, organizadas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y celebradas desde el 6 de julio en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, han servido para fijar una hoja de ruta común frente a los desafíos del sector.

Para los analistas asistentes, las métricas no son un mero ejercicio estadístico o académico, sino la brújula que debe guiar la inversión y los programas públicos gubernamentales.

En un documento de consenso, los expertos han instado a las autoridades a garantizar "la continuidad y el fortalecimiento de estas redes" como espacios fundamentales para la producción de información.

El objetivo de este blindaje técnico es claro: optimizar la calidad de los sistemas universitarios y maximizar el impacto directo que la ciencia tiene en la ciudadanía.

Nuevas métricas

Durante los tres días de debate, las delegaciones han analizado cómo evaluar áreas de creciente sensibilidad e impacto social.

Entre las prioridades de trabajo establecidas destacan el diseño de nuevas herramientas para medir cómo se transfiere la tecnología hacia el tejido productivo, qué percepción tiene la sociedad sobre los avances científicos, cuál es la viabilidad y sostenibilidad financiera de la educación superior y en qué situación sociolaboral se encuentran los investigadores.

Disponer de estos datos permitirá construir sistemas de información más resilientes en la región, además de facilitar que Iberoamérica consolide su comparabilidad internacional frente a otros bloques geopolíticos.

La cumbre ministerial

La reciente cita madrileña no supone un punto final, más bien marca el inicio de la cuenta atrás para el próximo gran hito político e institucional.

El resultado más tangible de estos días de intenso debate ha sido la redacción de una propuesta formal que busca integrarse directamente en la declaración oficial de la II Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Este foro del más alto nivel congregará a las máximas autoridades ministeriales y mandatarios de toda la región los próximos 21 y 22 de octubre en la ciudad de Alicante.

En dicho cónclave alicantino, los integrantes de las redes estadísticas confían en que sus demandas trasciendan el plano técnico y se conviertan en compromisos gubernamentales sólidos.

En el texto los especialistas subrayan el inmenso valor de contar con información homologable como cimiento insustituible para la toma de decisiones ejecutivas.

Por ello, dirigen un enérgico llamamiento a los gobiernos iberoamericanos para que asuman la responsabilidad de seguir respaldando, financiando y fortaleciendo estos espacios de cooperación técnica.