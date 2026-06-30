Coca-Cola Europacific Partners apuesta por la circularidad y pone el foco en las cero emisiones netas para 2040

Donde antes la sostenibilidad era un área independiente dentro de las multinacionales, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) lo convierte en un elemento clave que se incorpora en su forma de producir, distribuir y crecer.

La compañía embotelladora filial multinacional británica que produce, distribuye y comercializa bebidas de The Coca-Cola Company para Europa Occidental y el Pacífico ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025, donde recoge los principales avances logrados durante el último año en España.

Su estrategia se basa en cuatro pilares —clima, agua y naturaleza, envases y comunidades— dentro de una sección titulada This is Forward que actúa como una hoja de ruta con un modelo de negocio más resiliente y sostenible como objetivo.

"La sostenibilidad no es un área separada; está integrada en todo lo que hacemos y es una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de valor", resume Joe Franses, vicepresidente de sostenibilidad de CCEP.

Los resultados

Una de las grandes conclusiones del informe es que la mayoría de emisiones y problemas con la gestión del agua no se genera dentro de las propias fábricas.

En el caso de CCEP, más del 90% de las emisiones corresponden a su modelo de gestión, que incluye la producción de materias primas, la fabricación de envases, el transporte o la actividad de los proveedores.

Esa realidad obliga, según la compañía, a trabajar junto a otros actores. "No podemos hacerlo solos", resume Franses al explicar que la colaboración con todas las partes interesadas resulta imprescindible para avanzar hacia los objetivos climáticos fijados para el final de la década.

El informe revela varios indicadores alcanzados durante el último año. Destaca una reducción del 24,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2019 y el uso de electricidad de origen renovable en todas las instalaciones de la compañía en España.

La gestión del agua era un pilar importante para la compañía que asegura haber devuelto a la naturaleza un volumen equivalente al 162,2% del agua contenida en las bebidas comercializadas durante el año.

Constituye otro eje fundamental la circularidad de sus envases. Según el reporte, todos los envases comercializados en España son reciclables o reutilizables y el 58,5% del plástico PET (las siglas de Tereftalato de Polietileno, un tipo de polímero termoplástico muy utilizado en envases) empleado procede ya de material reciclado.

Próximos desafíos

Resaltan retos identificados como el incremento de las tasas de recogida de envases o la disponibilidad de plástico reciclado. La gestión del agua en zonas con mayor estrés hídrico es otro de los desafíos para los próximos años.

Con ese horizonte, Coca-Cola Europacific Partners mantiene sus compromisos para 2030, pero necesitará la colaboración de proveedores, administraciones y clientes para avanzar.

Un proceso que, reconocen, no será igual en todos los mercados, pero que consideran imprescindible para el futuro del negocio. "No hay otra forma de crecer que hacerlo de manera sostenible", concluye Franses.