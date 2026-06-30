Ciencia, música y cosmética: la alianza de Mary Kay para impulsar la investigación del cáncer infantil

La creación de 'Pequeño Sueño', una nana solidaria, es la iniciativa central de la nueva alianza entre Mary Kay España y la Fundación Músicos por la Salud.

Este proyecto nace con el objetivo directo de ofrecer un símbolo de cuidado, acompañamiento y esperanza tanto para los menores afectados por el cáncer pediátrico como para sus familias.

Con esta campaña, la firma de belleza da un paso al frente en la lucha contra la enfermedad uniendo tres ejes fundamentales: la ciencia, el universo cosmético y la música.

A través de esta colaboración estratégica, se busca visibilizar y recaudar fondos para financiar los proyectos de investigación de los tumores más agresivos en la infancia.

Esta alianza multidisciplinar responde al creciente compromiso del sector de la cosmética con el impacto social y la salud pública.

"Queríamos ir más allá y crear algo distinto, diferencial y que se pudiera sentir y compartir", explica Nerea Beitia, gerente sénior de marketing y comunicación de Mary Kay España.

La portavoz destaca que la música les ha permitido conectar desde una perspectiva puramente emocional, generando un espacio de pausa y concienciación en torno a esta dura realidad médica.

Terapia en el hospital

Más allá de la recaudación económica, este proyecto pone en valor el uso de la música como una herramienta terapéutica activa dentro del entorno hospitalario.

El acompañamiento musical microconcertado en los centros de salud no solo alivia el estrés del ingreso en los pacientes pediátricos, sino que contribuye de forma directa a la mejora de su bienestar emocional durante los tratamientos oncológicos.

De este modo, el sector de la cosmética se posiciona como un agente transformador que utiliza su alcance comercial para humanizar los procesos de asistencia médica y dotar de visibilidad a las necesidades afectivas de los niños hospitalizados.

El rosa cambia vidas

La acción se enmarca dentro de 'El Rosa Cambia Vidas', el programa global de responsabilidad social corporativa de Mary Kay.

A través de este compromiso, la compañía selecciona anualmente un producto de su catálogo para transformarlo en una herramienta solidaria.

En esta edición, parte de los beneficios obtenidos por las ventas de su nuevo colorete en barra solidario se redirigirán de manera directa al desarrollo de la comunidad científica española.

Los fondos acumulados durante la campaña se destinarán al proyecto de investigación contra el cáncer infantil liderado por la Dra. Marta Alonso en el CIMA de la Universidad de Navarra.

Este laboratorio centra sus esfuerzos en el estudio de un tipo específico de cáncer cerebral pediátrico que, a día de hoy, carece de cura.

El objetivo final de la aportación económica es acelerar los ensayos clínicos y el hallazgo de tratamientos efectivos que consigan transformar una enfermedad altamente agresiva en una patología tratable.

Impacto a largo plazo

Esta no es una acción aislada en la trayectoria de la multinacional de venta directa en la península.

Desde el año 2008, la filial española de Mary Kay ha donado más de 600.000 euros a diversas causas sociales e instituciones de soporte médico y de protección a colectivos vulnerables.

Este recorrido en materia de sostenibilidad social ha consolidado un modelo donde el beneficio comercial se vincula directamente con la ciencia y la salud pública.

Por este compromiso, la firma ha recibido múltiples reconocimientos institucionales en España.

Entre ellos destacan el Premio Solidario Cosmopolitan y el Premio Optimista Comprometido con la Salud, que ponen en valor su impacto social.

A nivel social, la compañía también ha sido galardonada por la Fundación Integrando.

Este premio reconoció su labor continuada de apoyo y empoderamiento a mujeres víctimas de violencia de género a través de sus programas solidarios.