358 catástrofes, 110 millones de damnificados y alianzas locales: la respuesta de L'Oréal ante la escalada de la crisis climática

Frente a un panorama de vulnerabilidad global, L’Oréal ha anunciado la renovación integral de su Fondo de Emergencia Climática, inyectando una dotación adicional de 20 millones de euros hasta el año 2030.

Este plan busca mitigar el devastador impacto de los fenómenos extremos en las poblaciones más vulnerables, financiando desde el apoyo logístico tras la dana en Valencia hasta seguros térmicos en la India e inteligencia artificial en la Amazonia.

El impacto del calentamiento global ha dejado de ser una proyección de futuro para convertirse en una emergencia humanitaria flagrante. Los datos reflejan una aceleración sin precedentes en la frecuencia y virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos.

Aceleración del coste humano

La urgencia detrás de este despliegue económico se sustenta en estadísticas alarmantes. Durante el pasado año 2025, el planeta registró un total de 358 desastres vinculados directamente a riesgos naturales a escala global.

Más allá de los daños materiales, el verdadero indicador de la crisis se mide en vidas humanas: más de 110 millones de personas se vieron gravemente afectadas en ese mismo periodo.

El 85% de las situaciones de emergencia estuvieron directamente ligadas a eventos climáticos devastadores como inundaciones severas, tormentas tropicales, sequías prolongadas, incendios forestales de sexta generación y olas de calor con temperaturas extremas.

L'Oréal Groupe junto con Fundación Altius en la emergencia de la DANA. Cedida

En este adverso contexto global, el Fondo de Emergencia Climática ha operado de forma ininterrumpida desde su creación en 2023, habiendo respaldado ya más de 30 proyectos críticos distribuidos en 32 países.

Tras la catástrofe histórica provocada por las graves inundaciones de la dana en la provincia de Valencia, el fondo activó un plan de contingencia urgente en alianza estratégica con la Fundación Altius.

Miles de kilómetros de distancia, en el continente asiático, el fondo aborda otra de las grandes amenazas asociadas al cambio climático: el calor extremo.

En colaboración con HERA (conocida anteriormente como Climate Resilience for All) y la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA, por sus siglas en inglés), se ha estructurado un pionero programa de seguro contra el calor enfocado en proteger a 50.000 trabajadoras informales de la India.

El funcionamiento del plan provee pagos financieros directos a las trabajadoras durante periodos de temperaturas extremas, compensando la pérdida involuntaria de sus ingresos diarios y costeando la atención médica necesaria.

IA en la Amazonia

El despliegue del fondo también abraza la innovación tecnológica con pertinencia cultural.

En Perú y Ecuador, de la mano de World Vision France, el capital financia el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial especializado. El software integra el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas con modelos de datos científicos avanzados.

El resultado permite a las comunidades de la Amazonia predecir con mayor margen de tiempo las crecidas de los ríos e inundaciones, facilitando una adaptación temprana y salvaguardando sus medios de subsistencia tradicionales.

En Kenia, junto con la red Slum Dwellers International, el programa trabaja de forma activa en la capacitación y empoderamiento de 1.300 jóvenes residentes en los asentamientos informales de Nairobi.

Estos líderes juveniles reciben formación técnica para dirigir redes de apoyo emocional de base comunitaria, erigiendo un modelo endógeno de resiliencia psicológica diseñado desde el propio corazón de los suburbios para afrontar el estrés derivado de la escasez de recursos y los embates climáticos.

Un ecosistema de 415 millones

La renovación de esta línea de ayuda filantrópica busca consolidar una transición desde la fase de pruebas de campo, validada durante los últimos tres años junto a sus socios de la sociedad civil, hacia una fase de escalamiento estructural de las soluciones.

Desde una perspectiva macro, este Fondo de Emergencia Climática no funciona de manera aislada, sino que conforma el núcleo de un robusto ecosistema de inversión y filantropía corporativa amparado bajo el programa global L'Oréal for the Future.

El grupo combina la dotación filantrópica pura (L'Oréal Fund for Women junto al fondo climático), la inversión de impacto ambiental (L'Oréal Fund for Nature Regeneration y el Circular Innovation Fund), instrumentos de deuda sostenible (Solstice Fund) y el acelerador de innovación L'AcceleratOR.

Estas herramientas financieras representan un compromiso acumulado que asciende a los 415 millones de euros hasta la fecha, consolidando una de las estrategias corporativas transversales más ambiciosas de la industria global para mitigar las crisis ecológicas e igualar las oportunidades sociales en el siglo XXI.