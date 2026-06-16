El 'Mes Social' de Voluntariado CaixaBank alcanza cifras récord con más de 19.500 voluntarios y 155.000 beneficiarios

Voluntariado CaixaBank moviliza a 19.500 voluntarios y beneficia a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad. CaixaBank

Voluntariado CaixaBank ha cerrado la cuarta edición de su 'Mes Social' con cifras récord de participación, tras movilizar a más de 19.500 voluntarios y beneficiar a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad en toda España.

La iniciativa, desarrollada durante el mes de mayo y los primeros días de junio, ha registrado un incremento del 7% en el número de participantes respecto a la edición anterior.

El programa ha permitido llevar a cabo más de 4.600 actividades solidarias en todas las comunidades autónomas gracias a la colaboración de más de 1.400 entidades sociales de ámbito local.

El proyecto ha contado con la participación de empleados del Grupo CaixaBank, familiares, amigos, clientes y ciudadanos, así como con la colaboración de la Fundación 'la Caixa'.

La edición de 2026 coincide con la celebración del Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para poner en valor la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

En este contexto, el 'Mes Social' ha reforzado su alcance mediante actividades centradas en el acompañamiento a personas mayores, la inclusión de personas con discapacidad, la educación financiera, la inclusión digital, la protección del medioambiente y el fomento de la cultura y el deporte como herramientas de integración social.

Las acciones desarrolladas durante esta edición se han extendido por todo el territorio nacional.

En Barcelona, cerca de 700 voluntarios participaron junto a la Obra Social de Sant Joan de Déu en la caminata solidaria Magic Line, una iniciativa que reunió a más de 500 beneficiarios y contribuyó a recaudar fondos para proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

La atención a la infancia también tuvo un papel destacado. En Granada, más de 30 voluntarios colaboraron con la asociación ALFA en una jornada de ocio y convivencia que permitió a 200 menores atendidos por distintas entidades sociales disfrutar de las actividades de la feria de la ciudad.

Por su parte, en Leganés, alrededor de 50 participantes participaron en labores de acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la Ciudad Escuela Muchachos (CEMU), beneficiando a 300 niños y niñas tutelados por la Comunidad de Madrid.

La inclusión de las personas con discapacidad constituyó otro de los ejes principales del programa. En Toledo, 200 voluntarios asistieron a una formación de lengua de signos impartida por la entidad APANDAPT con el objetivo de mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva.

En Cartagena, una ruta solidaria organizada junto a la asociación Autismo Somos Todos (AMUDEF) reunió a 200 beneficiarios y promovió la sensibilización social y la participación de personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

Asimismo, el acompañamiento a las personas mayores tuvo presencia destacada en distintas actividades. En Las Palmas de Gran Canaria, voluntarios de CaixaBank colaboraron con ICOT Grupo Sanitario en una jornada de baile y convivencia dirigida a un centenar de personas mayores, favoreciendo espacios de encuentro y participación.

Con más de dos décadas de trayectoria, Voluntariado CaixaBank se ha consolidado como una de las mayores iniciativas de voluntariado corporativo del país.

La asociación está integrada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación 'la Caixa', además de familiares, amigos, clientes y ciudadanos interesados en participar en acciones solidarias.

Actualmente, el programa trabaja junto a cerca de 2.500 entidades sociales y cuenta con la implicación de aproximadamente 24.000 voluntarios.

Gracias a esta red de colaboración, desarrolla actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a colectivos vulnerables y la protección del medioambiente, contribuyendo cada año a mejorar la situación de más de 755.000 personas en España.