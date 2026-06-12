El récord más humano de Tendam: su rastrillo solidario une moda y voluntariado para tejer redes de esperanza

El grupo textil Tendam ha llevado a cabo, un año más, el mercadillo solidario de su emblemático proyecto Involucrados. Con esta, cumplen ya 21 ediciones y lo han celebrado con cifras récord: han asistido más de 2.000 personas, afirman con orgullo desde la reconocida empresa de moda.

Este año, la cita se ha celebrado en Madrid, concretamente en el Hotel NH Eurobuilding, durante los días 9, 10 y 11 de junio. En el evento han participado tanto trabajadores de Tendam como voluntarios y beneficiarios de las distintas organizaciones agraciadas.

Una de las entidades seleccionadas ha sido la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA). Su portavoz, Pilar Fernández, destaca que iniciativas como esta les permiten cumplir su misión social. Con solo un 25% de financiación pública, el resto depende de empresas con trayectoria en el compromiso social, como Tendam.

Para esta entidad, la recaudación se traducirá en servicios de fisioterapia a domicilio, logopedia y psicología para los pacientes. Fernández recalca el valor del mercadillo en la economía sostenible y el aprovechamiento de recursos, definiendo el trabajo voluntario como "un trabajo para alimentar el alma y el espíritu de cada uno".

Por su parte, la Fundación Alas Madrid se enfoca en mejorar la inclusión de adultos con discapacidad intelectual. Su coordinadora de Desarrollo Institucional, Ivonne Baras, describe la experiencia como "extraordinaria", valorando el impulso económico para su proyecto de acompañamiento a la buena vejez y la visibilidad lograda.

Lo más especial de la jornada fue ver a los usuarios de la fundación participando de forma activa, destaca. "Si tuviéramos que quedarnos con una imagen, sería la de las personas con discapacidad intelectual atendiendo al público y colaborando en las ventas", confiesa Baras sobre este logro inclusivo.

El componente internacional lo aporta la Fundación Kirira, centrada en erradicar la violencia de género entre la infancia en Kenia. Su presidenta, Estrella Giménez, se muestra sorprendida y agradecida, ya que el grupo Tendam ha financiado un proyecto educativo muy específico: otorgar becas de estudio a 100 niñas en riesgo.

Giménez señala que conseguirlas es muy costoso porque la mayoría de las organizaciones prefieren financiar construcciones (como colegios o ambulatorios). Sin embargo, el grupo apostó por este programa porque la educación cambia mentalidades. "Gracias a este proyecto, seremos capaces de que al menos un centenar de niñas no sean mutiladas ni casadas de forma temprana".

La presidenta de Kirira "alucinó" con la marea de compradores y la implicación del voluntariado. Desde la entidad, lograron coordinar a 35 personas que hicieron piña y el ambiente propició anécdotas entrañables de relación social, donde los voluntarios descubrieron, casualmente, lazos previos con algunos de los asistentes al rastrillo.

Finalmente, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION) presentó su proyecto 'Tejiendo redes de apoyo'. Su presidente, Javier Hortal, agradece enormemente la entrega desinteresada y la intensa labor de los equipos de Tendam y de los voluntarios de Reale y Norgine implicados.

Hortal resalta que estos días han sido una experiencia de colaboración "estupenda" e impregnada de alegría y cuidado. Como anécdota final de esta unión, relata cómo una voluntaria de la asociación cuidó del carrito de un bebé mientras su madre compraba, logrando incluso dormir al pequeño con total ternura.

Cincuenta candidaturas

Esta iniciativa anual une a las principales marcas del grupo —Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro—, que donan muestras impecables y productos sin taras. Los fondos recaudados en estos mercadillos de primavera y otoño se distribuyen de forma íntegra en las organizaciones elegidas.

La decisión la toma un jurado que valora cerca de cincuenta candidaturas nacionales e internacionales cada año.

La firma lleva más de dos décadas comprometida con las causas sociales y el apoyo a colectivos vulnerables. Desde su nacimiento en 2005, Involucrados ha impulsado más de 78 proyectos de 51 entidades sociales, consiguiendo recaudar más de 2,3 millones de euros. Su éxito permite financiar programas con un impacto directo en miles de personas, demostrando que la moda y la solidaridad pueden tejer una sociedad mucho más amable, inclusiva y cooperativa.