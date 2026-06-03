España reafirma su cultura a favor de la donación de órganos, pero el silencio familiar frena miles de trasplantes diarios

España encadena 34 años consecutivos en la vanguardia mundial de la donación de órganos. Con todo, las listas de espera aumentan a diario por el crecimiento de las indicaciones médicas de esta terapia. Existe una paradoja social: la inmensa mayoría de la población apoya esta causa, pero el desconocimiento frena su efectividad real.

Esta es una de las grandes conclusiones del informe Actitudes de la población hacia la donación y el trasplante de órganos en España. El documento, presentado en Madrid por el Día Nacional del Donante, actualiza datos que no se revisaban desde el año 2006. El análisis evidencia una profunda evolución altruista en dos décadas.

El trabajo ha sido impulsado por la Fundación Mutua Madrileña y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Su ejecución técnica ha corrido a cargo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Autónoma de Madrid. Los datos revelan que el 80,1% de los ciudadanos es favorable a donar.

Por el contrario, el rechazo frontal a la donación ha caído drásticamente en estos veinte años, situándose hoy en un exiguo 4,1%. Sin embargo, todavía persiste un 15,8% de personas que se declaran indecisas. Entre este sector, un tercio condicionaría el proceso a que el receptor sea de su entorno.

La investigación rompe un viejo mito y confirma que el compromiso con los trasplantes se ha convertido en un valor intergeneracional. A diferencia del pasado, ya no se aprecian diferencias según la edad de los encuestados. Todos los grupos superan el 76% de predisposición, incluidos los mayores de 65 años.

A pesar de estas excelentes cifras de aceptación, el 57,4% de los españoles ignora que las donaciones actuales son insuficientes. De hecho, siete de cada diez ciudadanos reconocen que se sienten "poco" o "nada" informados sobre la materia. Esta desinformación diluye el impacto real de nuestro sólido sistema sanitario.

La directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, explica que más de 5.000 personas esperan cada día un órgano en el país. Sostiene también que, aunque la actividad médica crece, la lista no baja porque aumentan las indicaciones clínicas para recibir un trasplante. Es una necesidad constante que requiere la implicación activa de la sociedad.

El estudio identifica que el principal cuello de botella actual no es la falta de solidaridad, sino el ámbito doméstico. Solo el 48% de los encuestados ha comunicado su última voluntad a sus seres queridos. Esta falta de diálogo en el hogar reduce drásticamente las donaciones que podrían ser viables.

Los datos son tajantes: cuando la familia conoce el deseo favorable del fallecido, el 90,1% autoriza el trasplante. En cambio, si ese deseo se desconoce, la autorización familiar cae de forma estrepitosa hasta el 54,9%. Manifestar esta decisión en vida multiplica casi por dos las posibilidades de éxito del proceso.

Por este motivo, los autores del informe insisten en que hablar en casa es el gesto más eficaz para salvar vidas. El entorno administrativo muestra otra brecha: el 70% está dispuesto a registrarse oficialmente, pero solo el 7,2% lo ha hecho. Las trabas burocráticas y la procrastinación explican esta notable diferencia.

Ante este escenario, la Fundación Mutua y la ONT han lanzado una movilización social bajo el lema #DiloEnCasa. El objetivo de la campaña es normalizar la conversación íntima sobre el destino de nuestros órganos. El registro familiar resulta mucho más accesible, rápido y efectivo que cualquier trámite oficial.

La donación actual se sustenta en valores puramente solidarios y en la búsqueda de una mejor calidad de vida ajena. "Es un logro al que han contribuido profesionales, medios de comunicación y la ciudadanía", afirma Jorge S. López, coordinador del estudio. El reto ya no es convencer, sino dotar de información de calidad.

La Fundación Mutua Madrileña acompaña este esfuerzo con una trayectoria de más de dos décadas de apoyo a la ciencia. En este tiempo ha destinado doce millones de euros a proyectos específicos de trasplantes. Sus fondos han financiado hitos internacionales pioneros como el primer trasplante intestinal en asistolia.

El sistema afronta el futuro con optimismo y madurez, respaldado por un consenso que supera cualquier brecha ideológica. Como concluye Domínguez-Gil, frente a un contexto de crisis y polarización, la solidaridad en torno a la donación "no solo se mantiene, sino que se fortalece". La palabra ahora la tienen los hogares.