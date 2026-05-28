La Santa Sede y la OEI reúnen en Roma a ministros iberoamericanos para abordar salud mental y digitalización

La Santa Sede y la OEI reunirán en Roma a ministros de Educación iberoamericanos para debatir sobre salud mental, tecnologías digitales y educación. iStock

La Santa Sede y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) celebrarán los próximos 29 y 30 de mayo en Roma el encuentro internacional 'Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación'.

Se trata de una iniciativa que reunirá a ministros y ministras de Educación de distintos países iberoamericanos junto a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales.

La cita está impulsada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI, y busca abrir un espacio de reflexión sobre algunos de los principales retos que afrontan actualmente los sistemas educativos.

En concreto, el evento se centrará en aquellos desafíos relacionados con la salud mental de niños y jóvenes, el impacto de las tecnologías digitales y la necesidad de desarrollar políticas públicas orientadas al bienestar integral de las nuevas generaciones.

Según las entidades organizadoras, el encuentro pretende fomentar el diálogo regional y la cooperación entre gobiernos e instituciones para responder de forma coordinada a los desafíos emergentes que afectan a las comunidades educativas en Iberoamérica.

Entre los asuntos que centrarán los debates figuran el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, la promoción de entornos escolares seguros e inclusivos, la ciudadanía digital, la inclusión tecnológica y el papel de la educación como herramienta para la convivencia democrática y la construcción de paz.

La reunión se enmarca en la colaboración que mantienen la Santa Sede y la OEI en torno al Pacto Educativo Global, una iniciativa promovida por el Vaticano para impulsar una transformación educativa basada en la dignidad humana, la solidaridad y la cooperación internacional.

Asimismo, el encuentro recoge las orientaciones planteadas en la Carta Apostólica 'Trazar nuevos mapas de esperanza', del Papa León XIV, en la que se propone avanzar hacia una “constelación educativa global” centrada en el cuidado de la vida interior, la ética pública y el uso responsable de las tecnologías y de la inteligencia artificial.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa también busca promover la construcción de conocimiento compartido y el intercambio de experiencias entre países de la región, con el objetivo de desarrollar estrategias innovadoras capaces de responder a los cambios sociales y tecnológicos que atraviesan los sistemas educativos en el siglo XXI.

La convocatoria se produce en un escenario marcado por el creciente debate internacional sobre el impacto de las redes sociales, la hiperconectividad y las nuevas tecnologías en la salud mental de adolescentes y jóvenes, así como por la necesidad de reforzar el papel de la escuela como espacio de acompañamiento emocional y formación ciudadana.

Con esta reunión, la Santa Sede y la OEI aspiran a consolidar un espacio permanente de cooperación regional que permita avanzar en políticas educativas centradas tanto en la innovación tecnológica como en el bienestar humano y social.