La OEI y Colombia impulsan RedArtes, una red iberoamericana para fortalecer la educación artística y cultural

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia han formalizado en Bogotá la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación entre los países de la región en materia de educación artística y cultural.

La constitución de esta red se anunció el 15 de mayo durante la clausura del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural 'Artes para la Paz', celebrado en el Teatro Colón.

El encuentro reunió a delegaciones de más de 20 países iberoamericanos y contó con la participación del presidente colombiano, Gustavo Petro, junto con responsables institucionales, especialistas y representantes del sector cultural.

RedArtes nace con el objetivo de consolidar un espacio permanente de trabajo entre los ministerios de Cultura de Iberoamérica.

La plataforma permitirá intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y desarrollar acciones conjuntas para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación artística y cultural.

En su estructura inicial, Colombia asumirá la presidencia de la red y Portugal ocupará la vicepresidencia. La OEI ejercerá la secretaría técnica, función desde la que coordinará los trabajos y facilitará la articulación entre los países participantes.

Durante la presentación de la iniciativa, Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI, señaló que la red es fruto de los consensos alcanzados durante el congreso y destacó que su creación se produce en un contexto internacional marcado por la polarización.

Según explicó, RedArtes se inspira en diversas experiencias desarrolladas en Iberoamérica y, en particular, en el programa colombiano Artes para la Paz.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani, afirmó que la región busca proyectar al mundo una visión basada en la cultura de paz, la diversidad cultural, las lenguas y los distintos sistemas de conocimiento presentes en Iberoamérica.

En el acto de clausura también se presentó la Declaración de Bogotá, un acuerdo regional que recoge lineamientos y compromisos orientados a reforzar la educación artística y cultural en los países iberoamericanos.

La puesta en marcha de RedArtes supone un nuevo paso en la cooperación regional en cultura y educación.

La iniciativa pretende consolidar la educación artística como un instrumento para el desarrollo integral, el fortalecimiento de la ciudadanía y la promoción de sociedades más inclusivas y pacíficas.