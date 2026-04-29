Red Ibérica: así es la nueva iniciativa de Fundación Mapfre para impulsar fundaciones rurales del oeste peninsular

Red Ibérica ofrecerá un marco de acompañamiento y fortalecimiento a todas las fundaciones adheridas al programa. Almaran33 Wikipedia

Fundación Mapfre ha impulsado el proyecto Red Ibérica para apoyar a fundaciones españolas y portuguesas orientadas al desarrollo de actuaciones culturales y sociales. El propósito fundamental de la iniciativa es asegurar la supervivencia de estas entidades de carácter privado y permitir el pleno desarrollo de sus actividades territoriales.

La entidad lanza ahora su primera convocatoria oficial dirigida a incorporar fundaciones españolas de pequeñas y medianas dimensiones. Estas organizaciones privadas e independientes operan principalmente en diversos territorios rurales del oeste peninsular. Se trata de áreas de escasa densidad de población que comparten sólidas identidades culturales, complejas problemáticas administrativas y muchas aspiraciones comunes actuales.

Estas entidades del tercer sector se encuentran muy profundamente apegadas al extenso territorio en el que actúan. Constituyen elementos clave de identidad regional gracias a sus raíces históricas, pero requieren de apoyo técnico adicional. Necesitan actualizar frecuentemente sus procedimientos operativos y medios logísticos para responder eficazmente a los enormes desafíos demográficos.

Red Ibérica ofrecerá un marco de acompañamiento, una fluida colaboración y un claro fortalecimiento a todas las fundaciones adheridas al programa. El propósito es mejorar su gestión, la gobernanza, la sostenibilidad y el impacto social de sus actuaciones, respetando en todo momento su independencia y sus fines fundacionales originales.

Este modelo integral abordará áreas críticas que dificultan enormemente la sostenibilidad de aquellas entidades con menos recursos. Entre estos ámbitos destacan la optimización financiera, las complejas gestiones legales y administrativas, la innovación tecnológica, la comunicación pública, la profesionalización del personal y la generación de nuevas actividades de notable impacto social y comunitario.

La meta central es revitalizar el tejido cultural y dinamizar ágilmente el escenario socioeconómico de la península. El proyecto busca transformar a estas organizaciones independientes en verdaderos agentes de oportunidades, respondiendo así a problemas como la escasez laboral, el envejecimiento y la constante despoblación regional que sufren.

Para articular adecuadamente esta ambiciosa red conjunta ibérica, la Fundación Mapfre ha elegido a la ciudad de Cáceres. Este histórico enclave extremeño operará como la sede principal del programa transfronterizo y supone un significativo hito estratégico que configura la tercera sede nacional de la entidad tras las ubicaciones en Madrid y Barcelona.

El protocolo institucional ha sido ya ratificado por representantes clave de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento local. También participaron la Diócesis de Coria y Cáceres junto al propio Antonio Huertas, presidente de Fundación Mapfre. Estas importantes entidades se comprometen firmemente a trabajar de forma colaborativa para revitalizar el patrimonio arquitectónico.

La esperada inauguración oficial de este gran nuevo recinto está programada para el año 2028. La adecuación exhaustiva de los espacios requerirá una extraordinaria inversión inicial que superará los siete millones de euros. Además, los trabajos logísticos necesarios se ejecutarán preferentemente mediante la contratación directa de diversas empresas locales extremeñas contratadas.

El nuevo centro cacereño ejercerá como faro y casa común de todas las organizaciones unidas. Se ubicará, además, en un lugar singular, dentro del conjunto arquitectónico de la plaza San Jorge. Asimismo, el proyecto transfronterizo contará desde sus primeros inicios con una importante subsede portuguesa muy operativa.

La iglesia de San Francisco Javier será el gran espacio medular para albergar todas las actividades. El propósito central es constituir un potente motor de profunda formación y viva esperanza comunitaria para colectivos locales.

La elección definitiva de este enclave rural respaldará fuertemente la actual candidatura extremeña hacia diversos y ambiciosos objetivos europeos. Cáceres persigue convertirse de forma oficial en la anhelada Ciudad Europea de la Cultura para 2031 y esta red ibérica fortalecerá su perfil cultural internacional.

Esta iniciativa integradora está respaldada también por el Centro Portugués de Fundaciones del país vecino. Simultáneamente, participa de forma activa la prestigiosa Asociación Española de Fundaciones para garantizar el éxito transfronterizo. Ambas entidades aportarán sus conocimientos para estrechar los históricos lazos socioeconómicos y culturales bilaterales que ya disfrutamos hoy.

Con una sólida trayectoria de 50 años, Fundación Mapfre aporta su experiencia vital para fomentar el bien común. Se configura así un escenario innovador, solidario y estrictamente respetuoso para promover el desarrollo sostenible del territorio ibérico. Las pequeñas fundaciones hallarán aquí un gran refugio propicio para potenciar su indispensable labor diaria.