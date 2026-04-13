Tendam revela los cuatro nuevos ganadores de Involucrados: estas son las entidades sociales beneficiadas

Fotografía del evento de entrega de las ayudas de Involucrados 2025 el pasado marzo. Tendam

La compañía textil Tendam ha dado a conocer un año más los cuatro proyectos solidarios ganadores de su programa Involucrados. Las iniciativas para la edición de 2026 han sido seleccionadas por impactar de forma directa en la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Las acciones beneficiarias abordan ámbitos como la salud, la discapacidad, la infancia y la educación, afirman desde la empresa dueña de Cortefiel, Pedro del Hierro, Women´secret y Springfield.

Entre los ganadores de esta nueva edición se encuentran el proyecto Atención Integral Domiciliaria para Personas con ELA, de la Fundación ADELA; o Cuidar donde más se necesita, Buena vejez y final de vida, gestionado por la Fundación Alas.

También está el programa Tejiendo redes de apoyo en cáncer infanto-juvenil, presentado por ASION; y Atención integral y Becas Tendam para garantizar un futuro libre de violencia, supervisado por la Fundación Kirira.

Las propuestas serán financiadas con los fondos que la compañía textil recauda en los dos rastrillos solidarios que hace cada año, uno en primavera y el segundo en otoño. Ambos se celebran en el hotel Eurobuilding.

El jurado que ha elegido a los afortunados ha estado formado por representantes de Tendam y por miembros de las empresas DHL, NH Hoteles, IDLogistic y la Fundación Lealtad.

Lola del Toro, una de sus miembros y Coordinadora de proyectos e imagen VM de segmento especialista, ha asegurado que formar parte de este grupo ha significado para ella "tomar conciencia de la importancia de labor social de Tendam".

También ha destacado la solidaridad y la perseverancia de la empresa tras dos décadas de colaboración ininterrumpida con el tercer sector. Algo que ha hecho crecer "proyectos con un impacto brutal en la sociedad".

Para ella, conocer las distintas iniciativas y su valor, la calidad humana de las organizaciones y la labor de miles de voluntarios "hace que tu mirada se transforme para siempre".

A esta nueva edición se han presentado cerca de cincuenta iniciativas sociales con implantación nacional e internacional. Las entidades buscan financiación para llevar a cabo programas sanitarios, terapéuticos –físicos y psicológicos–, de protección y formación y de acompañamiento.

En los veinte años que lleva funcionando Involucrados ha recaudado cerca de 2 millones de euros –a través de estos mercadillos solidarios–, que se han distribuido entre más de 70 proyectos.

A la convocatoria, que se realiza durante el primer trimestre de cada año, se presentan un gran número de entidades en cada edición.

Los proyectos ganadores

Tendam otorga cuatro ayudas, patrocinadas por sus cuatro grandes marcas. Este año, Pedro del Hierro apoyará a la Fundación ADELA y su proyecto "Atención Integral Domiciliaria para Personas con ELA : Cuidar donde más se necesita".

Su objetivo es mejorar la calidad de vida y preservar la autonomía de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en fases iniciales e intermedias. El programa, desarrollado en España, ofrece atención especializada en el domicilio : fisioterapia, logopedia y apoyo asistencial, reduciendo la sobrecarga familiar. Cuenta con 168 beneficiarios en territorio nacional.

En segundo lugar, Cortefiel respaldará a Fundación Alas Madrid con su proyecto Buena vejez y final de vida. La entidad pretende ayudar a personas adultas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, en cuidados paliativos o en situación de mortalidad en el barrio de Moratalaz.

El objetivo de este programa es mejorar su seguridad, confort y calidad de vida, describe la compañía. Asimismo, se espera que beneficie a 115 personas, aproximadamente.

La marca Springfield entregará la ayuda a ASION (siglas de Asociación Infantil Oncológica) de Madrid. El proyecto quiere garantizar una atención multidisciplinar a niños y adolescentes con cáncer, así como a sus familiares, en toda la region madrileña.

La iniciativa contempla tanto el apoyo físico, como el psicológico, social y educativo. Desde ASION esperan que llegue a 2.600 personas.

Por último, Women’secret colaborará con Fundación Kirira en su proyecto "Becas TENDAM para garantizar un futuro libre de violencia". Con este programa la entidad quiere asegurar el acceso a la educación y la protección de niñas y jóvenes en comunidades rurales de Kenia.

Una iniciativa que beneficiará a más de 27.000 menores, promoviendo un futuro más seguro y con más oportunidades

Del Toro reconoce que no ha sido fácil elegir entre los candidatos. "Todas las organizaciones pre seleccionadas merecen nuestro apoyo, pero no podemos llegar a todos", ha lamentado.

La intención es seleccionar iniciativas que den soporte a diferentes colectivos y proyectos dentro y fuera de España. Aun así ha reconocido que la relación entre los diferentes representantes de las marcas de Tendam "es maravillosa" y es fácil llegar a acuerdos para cubrir el máximo de necesidades.