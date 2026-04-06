Paraguay condecora a Mariano Jabonero por su apoyo a la educación y la cultura iberoamericana

Paraguay ha distinguido al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero Blanco, con la Orden Nacional del Mérito “Don José Falcón”. Se trata de una de las máximas condecoraciones del país.

El reconocimiento ha tenido lugar en un acto celebrado en la Cancillería Nacional, y ha sido presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

Durante la ceremonia, el canciller le ha impuesto la insignia de la orden y ha enmarcado este homenaje en la trayectoria de Jabonero. También en su papel en el fortalecimiento de la cooperación iberoamericana en los ámbitos de la educación, la cultura y el desarrollo humano.

Según expuso, los programas que ha impulsado la OEI ​​de manera conjunta con este país han contribuido al refuerzo de los sistemas académicos paraguayos y a la puesta en valor de la diversidad cultural del país.

Ramírez Lezcano ha subrayado, además, la “excelencia académica”, la vocación de servicio y la visión estratégica del secretario general de la OEI, a quien ha atribuido un papel relevante en la consolidación de una agenda regional centrada en el desarrollo humano.

Para él, esa agenda ha permitido estrechar los vínculos entre Paraguay y la organización, y refleja la importancia que el Gobierno le da a la cooperación iberoamericana como herramienta de diálogo, articulación y construcción comunitaria.

Al recibir la condecoración, Jabonero ha expresado su orgullo por recibir la condecoración y ha hecho hincapié en la relación histórica de la OEI con Paraguay.

Ha definido al país como un referente en integración regional y convivencia lingüística. Asimismo, ha destacado el bilingüismo oficial hablando en guaraní y español, como ejemplo de riqueza cultural y de cohesión social.

El secretario general también ha hecho referencia al crecimiento de la presencia de la OEI en Paraguay en los últimos años. Algo que ha vinculado a una cooperación sostenida y al compromiso de las instituciones y de la sociedad paraguaya.

En este contexto, ha querido mencionar la puesta en marcha de iniciativas de apoyo a las lenguas indígenas, con las que la organización busca reforzar su apuesta por la inclusión y la diversidad cultural en Paraguay.

Desde la Cancillería se ha enmarcado esta condecoración en un momento de impulso de la agenda educativa y cultural iberoamericana, en el que el país aspira a proyectarse como un actor activo en la región.

El reconocimiento a Jabonero se ha presentado como un símbolo de la voluntad de profundizar en los proyectos desarrollados con la OEI. Para ello han puesto énfasis en el fortalecimiento de los sistemas educativos, la promoción de la diversidad cultural y el avance del desarrollo humano.

La ceremonia también ha contado con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún; el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo Babarro; y el director de la OEI en Paraguay, Germán García da Rosa.

La presencia de los tres ha reforzado el carácter institucional del acto y el papel de la OEI como espacio de encuentro entre los países iberoamericanos en torno a la educación, la ciencia y la cultura.