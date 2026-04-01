El 'santuario' tailandés donde hacen el papel más ecológico del mundo con caca de elefante

Caca de elefante en uno de los santuarios de Chiang Mai en Tailandia. Elephant EcoValley

Durante siglos los elefantes han sido el mejor amigo del hombre en Tailandia. De hecho, siguen tratándose casi como animales de compañía pero ahora mucho más controlados para garantizar su seguridad y sobre todo su supervivencia.

A lo largo de la historia, estos animales han servido como medio de transporte, instrumentos de carga y hasta para la guerra. Pero sobre todo, se ha forjado una unión entre los elefantes y sus maestros para convertirlos en un miembro más de la sociedad, en un tesoro nacional mimado por todos.

En la actualidad, los elefantes no hacen un trabajo de fuerza pero siguen siendo un elemento clave de la sociedad tailandesa gracias a los santuarios donde se les cuida y se les trata como un miembro más de la familia. Hay hospitales de elefantes, criaderos de elefantes, templos de elefantes...

Caca de elefante en uno de los santuarios de Chiang Mai en Tailandia. Elephant EcoValley

Pero tener un paquidermo como "mascota" es muy costoso por el consumo de agua y de comida que hacen: pueden estar 20 horas devorando hasta 300 kilos al día, por lo que la mayoría viven en santuarios especiales, como los que hay en la región de Chiang Mai, al norte de Tailandia, donde cada animal cuenta con su registro, un cuidador y todos los servicios médicos que pueda necesitar.

Es en estos hogares para elefantes donde nació una idea sostenible para el entorno y beneficiosa económicamente para ellos de hacer papel reciclado con los excrementos de estos animales aprovechando que su mala digestión hace que las cacas tengan fibras largas de hierbas y hojas poco digeridas, ideales para sustituir la celulosa de madera.

Además, no será por excrementos ya que un elefante adulto puede generar hasta 100 kilos al día de cacas. Por lo general, lugares como Elephant Ecovalley o Elephant POOPOOPAPER en Chiang Mai, utilizan el 85% de la mezcla de la pulpa de la caca para el papel y le añaden un 15% de cáscara de coco, tallos de plátano, fibras de cáscara de maíz y caña de azúcar.

De esta forma, se produce una doble apuesta por la sostenibilidad ya que, además de no utilizar ningún tipo de árbol en la fabricación de este papel reciclado, por lo que no hay necesidad de talar, tampoco se echa mano de productos químicos ni blanqueadores que contaminan el ambiente en todo el proceso.

Tamizado del papel hecho con caca de elefante. Elephant EcoValley

El más ecológico

La forma en la que la caca se convierte en papel empieza con la recogida de los excrementos por todo el recinto que se dejan secar un poco para poder manejarlos mejor al reducir la humedad. En este momento se separan restos gruesos o no fibrosos, como piedras o ramas grandes.

El estiércol de elefante y las fibras que se utilizan para el papel se limpian y desinfectan minuciosamente y se hierven durante varias horas a unos 90–100 ºC, lo que ablanda el material y elimina las bacterias sin necesidad de usar químicos blanqueantes fuertes.

La masa hervida se tritura hasta obtener una pulpa que puede ser reforzada o no con cocos u otras plantas para darle más consistencia al papel y que no se aprecie en ningún momento su procedencia.

Luego se seca en una especie de tamiz cuadrado donde las láminas quedan listas para ser utilizadas en lo que, según sus responsables, es el papel más ecológico del mundo.

Hay que tener en cuenta que las cacas de los elefantes ni siquiera huelen mal porque al ser animales herbívoros, con una dieta vegetariana, no contienen restos de alimentos que suelen causar mal olor, como carne, huevos o queso.

De hecho, los visitantes a estos santuarios como Elephant EcoValley pueden manipular la pulpa, extenderla sobre las pantallas y ayudar a formar las hojas en talleres especiales para hacer tu propio papel procedente de caca de elefante.

Papel hecho con caca de elefante que se utiliza para recuerdos y souvenirs. Elephant EcoValley

Recuerdos y marcadores

La mayoría de la producción, en el caso de este santuario, se utiliza para elaborar recuerdos como cuadernos, tarjetas, marcapáginas y otros productos de papelería que los visitantes pueden llevarse a casa.

Sin embargo, ya empiezan a nacer proyectos en varios de los países del sudeste asiático donde la presencia del elefante es más común para comercializar este papel reciclado en usos más allá del turístico como papel higiénico o material de oficina.

"Nuestro papel de color natural es una excelente alternativa al típico papel blanco blanqueado, común en los productos de papel de pulpa de madera para el consumidor y en los productos de papel reciclado posconsumo, que son los productos de papel típicos de producción industrial en masa disponibles en su tienda de artículos de oficina", advierten desde uno de los santuarios de elefantes de Chiang Mai.