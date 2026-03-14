La 'Swap Party' sostenible regresa a la MBFW 2026: Enclave ODS y Magas apuestan por el intercambio circular

Comprar ropa usada ya no se percibe como un plan B, sino como una elección estratégica: ahorrar dinero, encontrar piezas únicas y alargar la vida útil de tejidos que, de otro modo, podrían acabar en un contenedor o en un almacén de overstock.

Los mercados de segunda mano, las apps de compraventa y las tiendas de vintage se han normalizado como parte del circuito de moda, como si fuera un paso más lógico entre el armario y la tienda.

Al mismo tiempo, vender aquellas prendas que ya no se llevan ha dejado de ser un gesto puntual para ganar unos euros y se ha convertido en un hábito circular. Se limpia, se ordena y se saca al mercado, dándole a cada prenda una segunda oportunidad antes de considerarla residuo.

Una colaboración única

La pasarela sigue siendo la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, pero el foco en este 2026 se mueve hacia el interior de los armarios. En esta ocasión, la Swap Party de Magas y ENCLAVE ODS en colaboración con RE-VISTE en IFEMA transforma el acto de cambiar de ropa en un gesto concreto de renovación.

Este evento rompe con la idea de 'vender viejo para comprar nuevo' y plantea que conservar, intercambiar y reutilizar puede encajar perfectamente con un estilo de vida actual y urbano.

Swap Party 2025. Nieves Diaz

En lugar de presentarlo como un simple 'intercambio de ropa cool', el tono gira hacia la revalorización de lo usado. Y es que cada prenda que pasa de una persona a otra alarga su vida útil, reduce la necesidad de producción nueva y mitiga el impacto en agua, energía y materias primas.

El formato es claro y se mantiene como la anterior: las asistentes llevan prendas femeninas, limpias y en buen estado, que se valoran y se convierten en fichas canjeables por otras piezas.

La doble finalidad

Además, todo lo que no se intercambie irá directo a la red de APRAMP, dejando también un mensaje ético. La ropa sobrante deja de ser un residuo y se convierte en material para talleres, proyectos de inserción y tiendas solidarias, enlazando un evento de moda con procesos de reparación y empoderamiento de mujeres vulnerables.

En España se generan unos 20 kg de residuos textiles por persona y año, y la mayoría todavía no se reutiliza ni se recicla de forma sistematizada.

Por ese motivo, situar la Swap Party dentro de esa realidad hace de esta fiesta una pequeña operación de re‑equilibrio. Pues, cada prenda que se lleva a IFEMA evitaría que termine en un contenedor o en un almacén de overstock.​

El objetivo ya no es solo vestir bien, sino entender que vestir de forma responsable también puede ser elegante, divertido y, sobre todo, compartido.

Una asistente de la edición pasada escogiendo su camisa. Alejandro Ernesto

¿Cómo puede participar?

Es sencillo: el primer paso es unirse a la Comunidad de Magas de forma gratuita, y apuntarse en el enlace de la Swap Party. Para garantizar que el intercambio de ropa es de la mayor calidad, debe traer las prendas que ya no uses lavadas y planchadas.

En anteriores entregas tan sólo se aceptaban prendas de moda femenina, sin incluir accesorios, pero esta vez también se podrán intercambiar bolsos y cinturones.

Ya sabe, si no quiere perderse el mayor evento de moda y sostenibilidad de ENCLAVE ODS y Magas, tiene una cita del 20 al 22 de marzo de 11:00 a 19:00 en IFEMA en la Mercedes-Benz Fashion Week.

¡Anímese, únase a la Comunidad de Magas y apúntese a nuestra Swap Party!