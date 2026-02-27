La OEI y la Diputación de Huelva firman un acuerdo para impulsar las rutas culturales e itinerarios iberoamericanos

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Diputación Provincial de Huelva han suscrito este jueves en la capital onubense un convenio marco de cooperación destinado a reforzar la colaboración institucional y consolidar a Iberoamérica como referente global en materia de rutas e itinerarios culturales.

El acuerdo pone el foco en el desarrollo de iniciativas conjuntas vinculadas al patrimonio compartido, la formación y el intercambio técnico en este ámbito.

La firma ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la institución provincial y ha estado encabezada por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el presidente de la Diputación, David Toscano Contreras. En el acto también ha estado presente el director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou.

El convenio permitirá estrechar la cooperación entre ambas entidades y desarrollar proyectos de interés mutuo, con especial atención a la creación, validación y promoción de itinerarios culturales iberoamericanos.

Y es que, según explicó Jabonero, "impulsar las rutas e itinerarios culturales iberoamericanos es apostar por una integración que nace desde los territorios, que reconoce nuestra historia compartida y que proyecta un futuro común".

El secretario general añadió, además, que "las rutas culturales no solo conectan lugares, sino que conectan comunidades, generan oportunidades económicas y consolidan un relato iberoamericano basado en la cooperación, la diversidad y el desarrollo sostenible".

Firma convenio de la OEI y la Diputación de Huelva. OEI

Por su parte, Toscano Contreras subrayó que el acuerdo contempla la organización y el desarrollo de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos.

En ese marco se abordará el proceso de candidatura del que aspira a convertirse en el primer itinerario cultural transcontinental, bajo la denominación 'Ruta del Encuentro entre Dos Mundos', que unirá España y la República Dominicana, con la asistencia técnica de la OEI.

"Debemos ser conscientes de que estamos dando un determinante paso al frente con la firma que hoy materializamos, ya que supone reforzar una alianza y renovar el compromiso de Huelva con Iberoamérica desde la colaboración", afirmó el presidente provincial.

La I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos se celebrará en el Monasterio de Santa María de la Rábida, enclave patrimonial vinculado históricamente a los viajes transatlánticos.

El encuentro tendrá como objetivo avanzar en la definición de un mecanismo común de validación y certificación de rutas culturales para la región, cuyos criterios quedarán recogidos en un Manual de Rutas e Itinerarios Culturales para Iberoamérica.

Este manual aspira a convertirse en una herramienta técnica compartida por los países participantes, que permita establecer estándares de calidad y un lenguaje común en la gestión de itinerarios culturales, respetando al mismo tiempo la diversidad de contextos nacionales y territoriales presentes en la región.

El desarrollo de rutas e itinerarios culturales constituye una línea estratégica de trabajo de la OEI para promover la integración regional, el desarrollo sostenible y la puesta en valor del patrimonio compartido, con la implicación directa de las comunidades locales.

En los últimos años, la organización ha impulsado iniciativas orientadas al intercambio de conocimientos, la capacitación en terreno, la transferencia de buenas prácticas y la mentoría de proyectos vinculados a estas rutas.

Según los datos facilitados por la entidad, este impulso ha permitido reunir a más de 700 participantes de 25 países y acompañar más de 130 proyectos a través de procesos de mentoría, consolidando a la OEI como una institución de referencia en el ámbito de las rutas culturales iberoamericanas.