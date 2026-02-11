Iberoamérica avanza hacia la igualdad científica, pero la paridad femenina sigue lejos en varios países

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado cada 11 de febrero, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha difundido una radiografía actualizada sobre la participación femenina en el sistema científico regional.

El análisis, elaborado a partir de datos del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, muestra avances sostenidos en las últimas décadas, pero también importantes desigualdades entre países, sectores y disciplinas.

Según el informe, cuatro de cada diez personas que investigan en Iberoamérica son mujeres. La cifra refleja un progreso respecto a periodos anteriores, aunque todavía está lejos de la igualdad plena. La distribución, además, no es homogénea.

Argentina, Paraguay y Uruguay han alcanzado niveles de paridad e incluso superan el 50% de participación femenina en investigación. En el extremo opuesto, Colombia, Chile y Perú registran porcentajes inferiores al 40%.

El estudio se basa en relevamientos realizados en 2025 por la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior (Red INDICES) y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), lo que permite disponer de información comparada y sistemática sobre educación superior y ciencia en la región.

Las diferencias también se observan en el tipo de empleo dentro del sistema científico. Allí donde las investigadoras son minoría en los puestos de investigación, su presencia aumenta en las tareas de apoyo. Así ocurre en Bolivia, Chile, España y Portugal, donde superan el 50% del personal de apoyo a la investigación.

El sector empresarial constituye otro foco de desigualdad. En la mayoría de los países iberoamericanos, la participación femenina en investigación y desarrollo dentro de empresas es menor que en universidades o centros públicos. En Chile, España, Perú y Portugal, solo tres de cada diez investigadores del ámbito empresarial son mujeres.

Infografía del informe del realizado por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La brecha de género también aparece con claridad en las áreas de especialización. Las investigadoras se concentran principalmente en ciencias médicas, humanidades y ciencias sociales, mientras que su presencia disminuye en ciencias naturales y exactas, agricultura, ingeniería y tecnología. En particular, en tecnologías de la información y la comunicación y en ingenierías la participación femenina no alcanza el 30%.

El acceso a la universidad, sin embargo, muestra un panorama distinto. Las mujeres representan el 57% del alumnado de ingreso y el 58% de egreso en educación superior, y en 2023 constituyeron la mitad del estudiantado internacional matriculado en universidades de la región.

No obstante, la igualdad se reduce conforme avanza la carrera académica. La proporción femenina disminuye en el doctorado, tendencia que se mantiene estable desde 2014. Países como Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana presentan algunos de los niveles más bajos, con menos del 45% de mujeres doctorandas.

Los datos evidencian un acceso amplio a la formación universitaria que no se traduce automáticamente en igualdad profesional. La conmemoración del 11 de febrero pone de relieve los avances logrados, pero también la necesidad de promover condiciones que favorezcan la permanencia, el liderazgo y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento científico.