La UAM concede a la OEI el II Premio 'Ricardo Díez Hochleitner' por su labor en la cooperación educativa

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha sido reconocida con el II Premio 'Ricardo Díez Hochleitner', otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en colaboración con la Sociedad Española de Historia de la Educación y la Sociedad Española de Educación Comparada.

El galardón distingue a personas e instituciones que hayan realizado aportaciones significativas en los campos de la Historia de la Educación y la Educación Comparada e Internacional.

El jurado ha valorado especialmente "la labor histórica y actual de la OEI como organismo internacional de referencia en la cooperación educativa iberoamericana, su impulso a la innovación y el desarrollo de políticas educativas de calidad y su compromiso con la difusión del legado intelectual y cultural en la región".

Con esta decisión, la UAM reconoce el trabajo sostenido de la organización en la promoción de iniciativas educativas en el espacio iberoamericano y su papel en la articulación de políticas públicas basadas en evidencias.

La entrega del premio tuvo lugar este jueves, 11 de diciembre, en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. En representación de la OEI, su secretario general, Mariano Jabonero, recibió el reconocimiento de manos de la rectora de la universidad, Amaya Mendikoetxea Pelayo.

Durante el acto, Jabonero manifestó que "para la OEI es un honor recibir este emotivo reconocimiento", y expresó su "admiración" por la figura de Ricardo Díez Hochleitner, a quien atribuyó un papel fundamental en la consolidación de la educación comparada en España.

OEI recibe II Premio Ricardo Díaz Hochleitner 2025. OEI

"Gracias a él en este país aprendimos mucho sobre educación, ya que impulsó la educación comparada a través de la recolección de evidencias para con ellas construir políticas públicas, una filosofía que aplicamos en la OEI", señaló.

Por su parte, Mendikoetxea destacó "el valor transformador de la educación" y su relevancia en el contexto global actual. Subrayó además que, en un escenario marcado por la crisis climática y los avances tecnológicos, la visión de Díez Hochleitner "sigue vigente", y afirmó que "la educación puede y debe ser el motor de la cohesión social y el papel de la OEI en ello es imprescindible".

Ricardo Díez Hochleitner

El Premio 'Ricardo Díez Hochleitner', de carácter honorífico y periodicidad bienal, rinde tributo al legado del político y diplomático español, considerado una figura clave de la educación en España y en el ámbito iberoamericano.

Díez Hochleitner fue coautor de la Ley de Educación de 1970, normativa que impulsó la modernización del sistema educativo español y promovió reformas estructurales de gran alcance.

Además, presidió el Club de Roma y dirigió durante años la "Semana Monográfica de la Educación", una iniciativa estratégica para la renovación educativa que reunió a especialistas de prestigio internacional como Philip Coombs, Torsten Husserl, Jacques Delors, Severo Ochoa, Andreas Schleicher y Federico Mayor Zaragoza.

Este reconocimiento se suma a otros galardones recientes otorgados a la OEI por su labor en favor de la cooperación y el desarrollo educativo, científico y cultural en Iberoamérica.

Entre ellos figuran el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional (2024), el Premio 'Simón Bolívar' a la Integración Latinoamericana del Parlamento Andino (2024), el Premio 'Leones' del diario El Español (2025) y el Premio a la Gestión de la Cultura Ciudadana de la ciudad de Bogotá (2025).