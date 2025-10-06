Málaga se convierte en el epicentro de la soberanía digital ciudadana: así será el congreso EmpoderaLIVE 2025

Más de 250 expertos y 20 líderes e investigadores internacionales se darán encuentro el 7 y el 8 de octubre en el Teatro Echegaray de Málaga. Y lo hará para dar respuesta a uno de los grandes interrogantes de nuestros tiempos: cómo construir modelos tecnológicos más justos e inclusivos.

Auspiciado por Fundación Cibervoluntarios, la XVII edición de EmpoderaLIVE 2025 será el lugar de encuentro de personas que trabajan, tanto a nivel nacional como mundial, para proteger los derechos humanos, afrontar los desafíos internacionales y promover una tecnología ética al servicio de la gente.

Instituciones, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil se reunirán, así, en la capital malagueña. Y lo harán bajo el lema Soberanía digital ciudadana: hackeando los retos globales.

Este foro, que lleva teniendo lugar desde 2006, busca, este año, reflexionar y promover una digitalización que garantice los derechos digitales, refuerce la democracia y ponga la innovación al servicio de las personas en la resolución de los grandes desafíos sociales, ambientales y económicos actuales.

En esta ocasión, EmpoderaLIVE, que podrá seguirse también por streaming en el canal EmpoderaORG, reunirá a voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Es el caso de Monique Morrow, una de las 50 mujeres más influyentes en el sector según Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales.

También participará Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain y fundó una startup de IA para generar vídeo que ahora dirige.

Las acompañarán, asimismo, Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en África; Tasos Stampelos, que trabaja por un internet más justo y transparente en Mozilla; Irina Velasco, referente en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y Solana Larsen, periodista y editora de publicaciones que defienden los derechos y la diversidad en internet desde la Open Knowledge Foundation.

Del ámbito del emprendimiento social participarán personalidades como Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales.

La cita contará además con Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, figura clave en el debate europeo sobre gobernanza y democracia; Salvatore Romano, quien fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil y exige responsabilidad a las grandes tecnológicas en Europa y el mundo.

O Melissa Muñoz, que impulsa modelos de IA para la gobernanza en América Latina; Andy Piper, voz clave en la expansión global de Mastodon y el software libre.

Además, Raúl Magallón presentará SmartVote, una iniciativa que promueve la lucha contra la desinformación en España y Portugal para frenar su impacto en nuestras democracias.