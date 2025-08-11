Estos son los ganadores del Premio Iberoamericano Bartomeu Melià 2025

El pasado viernes, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) dio a conocer los resultados de la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación Intercultural y Plurilingüismo Bartomeu Melià.

Esta convocatoria busca visibilizar y apoyar experiencias transformadoras en el ámbito de la interculturalidad y plurilingüismo en Iberoamérica, y se otorga a centros educativos, organizaciones de la sociedad civil e investigadores.

Este año, recibió 25 postulaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, países históricamente vinculados a la nación guaraní. De estos, 10 proyectos llegaron a la fase final, resultando ganadores cuatro de ellos junto con seis menciones de honor.

Valor simbólico

En esta edición, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ha decidido destinar la mitad de los fondos recibidos por el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional a diversas iniciativas de organizaciones educativas y a investigadores en ciencias sociales que resultaron ganadores de esta convocatoria.

El premio cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, así como de la Fundación Fe y Alegría y la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede.

Los ganadores

En la categoría A, dirigida a instituciones educativas en todos los niveles, el proyecto ganador fue el Programa de Acceso al Audiovisual de Comunidades Indígenas (PAACI) del Instituto Técnico Superior de Arte y Comunicación de Paraguay.

Esta iniciativa empodera a jóvenes indígenas del Chaco paraguayo mediante la capacitación en producción audiovisual.

En la categoría B, dirigida a organizaciones de educación no formal, el proyecto ganador fue Tekom’boe Tekoá de la Escuelita Ambulante Caminos de Tiza de Argentina, una escuela comunitaria itinerante que trabaja con comunidades indígenas para abordar la diversidad funcional desde una pedagogía de la emergencia.

La tercera categoría, dirigida a centros de investigación o investigadores del ámbito de la etnología, la etnohistoria, la antropología o las ciencias sociales en sentido amplio y vinculados a la pluriculturalidad y el multilingüismo, reconoció al proyecto argentino Interculturalidad e Infancias. Morar orgullosamente en nuestros culturatorios desde la primera infancia.

El premio de esta última categoría estuvo compartido, además, con el artículo Comunicação intercultural e educação em um contexto bilingüe: desafios e potencialidades diante de um plano de ação, de Brasil.

Menciones de honor

Además de los cinco proyectos ganadores, el jurado destacó seis menciones de honor a propuestas que, por su enfoque innovador y compromiso con la diversidad lingüística y cultural, merecieron un reconocimiento especial.

Estas reflejan la riqueza de experiencias que se están desarrollando en los cuatro países en materia de educación intercultural, investigación social y revitalización de lenguas indígenas.

La variedad de iniciativas seleccionadas, tanto en contextos urbanos como rurales, dan cuenta del potencial transformador que tienen la educación, la cultura y la investigación centradas en el respeto a la identidad y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.