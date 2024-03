171 municipios detectaron nitratos por encima de lo seguro en sus aguas en 2022, según Ecologistas

Más de 200.000 personas no pudieron acceder al suministro de agua por la contaminación por nitratos en 2022. Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano, presentado la mañana de este 7 de marzo por el coordinador de Agua de Ecologistas en Acción, Koldo Hernández, en el Ateneo La Maliciosa de Madrid. Se ha constatado, basándose en el metanálisis de los datos publicados por los organismos públicos, que ese año el 11% de las aguas superficiales y el 37% de las subterráneas superaban los niveles permitidos de nitratos.

A partir de los datos obtenidos del Ministerio de Sanidad, Hernández detectó valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa en 171 municipios españoles, afectando a 214.851 personas. "Muchos de estos municipios se reducen a una simple característica: pertenecen a la España vaciada; allí están perdiendo el derecho a una copa de agua potable de calidad", ha subrayado en rueda de prensa Hernández. Y después este responsable de Ecologistas en Acción ha arremetido contra las autoridades, que no están monitorizando adecuadamente la incidencia de estas sales.

"Tenemos un problema de control", ha reconocido el experto, que ha elaborado el informe con la colaboración de otros dos investigadores y de los voluntarios de la oenegé ambiental. Aunque la legislación estatal —mediante el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero— establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, las comunidades autónomas son las que deben supervisar su cumplimiento y que sus habitantes gozan de un servicio seguro de suministro de agua potable y saneamiento.

De acuerdo con la legislación nacional, existen tres umbrales de nitratos que las aguas de consumo humano no pueden exceder: 25 mg/litro para superficiales, 37,5 mg/litro para subterráneas y 50 mg/litro para agua potable. En un comunicado, Ecologistas en Acción "considera inadmisible que en el agua potable se permitan 50 mg/l de nitratos" puesto que "su implicación en el desarrollo de cánceres" es ya conocido y porque es inverosímil que sea el doble que el límite permitido para los ecosistemas fluviales.

171 municipios

El informe documenta, con datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), que las demarcaciones con mayores niveles de contaminación en aguas superficiales fueron el Segura (22%), el Júcar (24%) y las Cuencas Internas de Cataluña (27%). Pero el documento detalla que la contaminación en aguas subterráneas es aún más preocupante.

Las zonas con aguas subterráneas más contaminadas son las islas Baleares, las cuencas internas de Cataluña y las demarcaciones hidrográficas del Guadiana y Segura. En estas zonas, reza el informe, "los valores de contaminación son superiores a la media nacional". Y en el Guadiana y el Segura, los porcentajes de valores por encima de 37,5 mg/l superan el 50%.

El equipo de Ecologistas en Acción detectó en zonas como las islas Baleares —donde casi la totalidad del suministro de agua potable procede de fuentes de agua subterráneas— o las islas Canarias que los niveles de este agente permitidos legalmente se superaban en el 54% de todos los puntos de muestreo de aguas subterráneas.

En las redes de distribución de agua de la región balear se registraron valores superiores al límite nacional y comunitario de 50 mg/l en 12 municipios (Ariany, Es Castell, Ciudatella de Menorca, Costix, Felanitx, Lloret de Vistalegre, Manacor, Maó, Muro, Santanyí, Sineu, Vilafranca de Bonany).

Los efectos de los nitratos sobre la salud y el medioambiente - Efecto sobre el medioambiente: el impacto negativo más importante para el medioambiente es la eutrofización de las aguas superficiales — aumento de nutrientes en el agua (nitrógeno y fósforo)—, lo que puede provocar que el fitoplancton y otras especies de flora acuática crezcan más rápido. Puede modificar la biota de los ecosistemas acuáticos, estimular que a algunas especies segreguen más toxinas y causar la muerte por anoxia de peces. - Efecto sobre la salud humana: su toxicidad relacionada con la formación de dos tipos de sustancias: nitritos y compuestos N-nitrosos. Por un lado, la reducción del nitrato a nitritos puede ocasionar metahemoglobinemia principalmente en los lactantes menores de 6 meses; y, por otro, la formación de compuestos N nitrosos se asocia con malformaciones congénitas. Además, el nitrato en el agua de consumo humano es un contaminante que puede se asocia con el incremento del riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, como el colorrectal o de colon.

¿Y en 2023?

Para evaluar el estado de la cuestión de los nitratos en 2023, Ecologistas en Acción, a través de sus voluntarios, realizaron 677 mediciones de nitratos en distintos puntos del territorio español: Albacete, Ávila, Baleares, Burgos, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Huelva, La Rioja, León, Murcia, Palencia, Rota, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria y Valladolid. Se concluyó que en el 11,81% de ellas —78 valores— se vieron niveles de nitratos superiores a 50 mg/l.

También se detectó una elevada concentración de nitrato en fuentes públicas no tratadas y manantiales en los que la población, de manera tradicional, recogen agua para su consumo, por estimarla de mejor calidad que la suministrada por las redes de abastecimiento. "En esos casos, el agua no está controlada; el esfuerzo no está estandarizado", ha explicado Hernández.

Hay que pensar, cuenta el coordinador de Agua de la oenegé, que "se está haciendo un esfuerzo público en producir un agua potable de mayor calidad, a pesar de tener una elevada contaminación". Por eso sugieren que "los responsables económicos causantes de la contaminación (ganadería y agricultura intensivas) deben pagar los sobrecostes de la potabilización del agua, necesaria a causa de sus acciones contaminantes".