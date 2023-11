Ofelia De Lorenzo (presidenta de la AEDS): "España tiene una normativa sanitaria muy buena, pero desactualizada"

El pasado 16 de noviembre, Ofelia de Lorenzo (Madrid, 1978) inauguró el XXIX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, una cita que reúne anualmente a expertos para debatir las novedades ético-jurídicas que marcan el día a día de profesionales sanitarios tras la entrada en vigor de leyes que regulan cuestiones de actualidad como el olvido oncológico o la inteligencia artificial, entre otras.

[Ofelia de Lorenzo: la primera mujer presidenta de la Asociación de Derecho Sanitario]

La abogada se cita con EL ESPAÑOL para celebrar el éxito de la nueva edición, la primera en la que participa como presidenta de la Asociación Nacional de Derecho Sanitario. En el congreso, explica, "hemos abordado temas novedosos, y también otros que venimos reivindicando desde hace tiempo, porque en España contamos con normativa sanitaria muy buena, pero desactualizada" en algunas cuestiones y "precipitada" en otras.

Retrospectiva de la pandemia

En un contexto aún marcado por los efectos que tuvo la pandemia en la percepción de los españoles sobre sus instituciones sanitarias, De Lorenzo insiste en la importancia de colaborar para preservar la calidad del derecho sanitario. "Es necesario que a nuestros legisladores les asesoren profesionales expertos en la materia, no se puede tratar un tema sanitario como si fuera político. Debemos reunir las herramientas y a todos los actores sanitarios para dar soluciones sólidas".

La abogada también recuerda los desafíos a los que se enfrentaron los profesionales del sector durante la crisis de 2020. "No contábamos con normativa que nos permitiera afrontarla". Ni siquiera, explica, la telemedicina —a la que los españoles recurrieron hasta en 2,5 ocasiones de media aquel año—, estaba preparada a nivel jurídico para hacer frente a las primeras demandas de la pandemia.

Desde entonces se ha avanzado a pasos agigantados, y los retos han pasado a ser otros. Por eso, este año, el congreso promovido desde la AEDS ha contado con una mesa integrada por investigadores en derecho sanitario. Un perfil profesional más demandado ahora que nunca y que, asegura De Lorenzo, es clave en el tratamiento de temas punteros.

El fomento de la investigación, así como la implicación de universidades y sector privado, es "fundamental". También lo es la creación de talento nacional, indispensable para hacer frente al riesgo de vivir nuevas pandemias y los retos tecnológicos que marcan el futuro de la sanidad, como la IA. Desde la AEDS promueven la formación en España "con el Máster Universitario de Derecho Sanitario en la Universidad Camilo José Cela, que ahora comienza su duodécima edición".

Ofelia de Lorenzo, en una entrevista anterior para Magas. E.E

Hacia el ODS 3

Para Ofelia De Lorenzo, defender los derechos de los pacientes, algo crucial si se pretende garantizar el cumplimiento del Objetivo 3: Salud y Bienestar, también pasa por poner el foco en la cuestión de la publicidad sanitaria. "La gente no distingue un servicio sanitario de un producto, pero los segundos no se pueden publicitar, porque la salud no se vende", asevera.

Esta fue una de las cuestiones que se abordaron en las ponencias de la edición. También se debatió sobre la Ley del Bienestar Animal, cuya entrada en vigor hace algo más de un mes promete transformar la convivencia y la tenencia de animales para mejorar sus condiciones de vida, prevenir el maltrato e impulsar la adopción frente a la compra.

Esta, explica De Lorenzo, surge como una respuesta "muy necesaria en un país con 28 millones de mascotas, presentes en el 40% de los hogares". Pero "también es manifiestamente mejorable en aspectos como la gestión de las colonias felinas, la identificación que es vital para prevenir el abandono y el maltrato, la delegación de competencias en ayuntamientos cuando hay una escasísima plantilla de veterinarios municipales, o la figura del perito veterinario".

Todas estas cuestiones, muchas integradas como parte de nuestra actualidad más reciente, "deben ponerse sobre la mesa atendiendo a las problemáticas, pero también a las bondades que pueden traer, porque actualmente nos encontramos con los dos escenarios".

Por eso, explica, "la promoción del conocimiento y la formación en derecho sanitario son las mejores vías" para que todos estos debates lleguen a las administraciones públicas, a las entidades y a la propia población. "Desde la AEDS queremos que nuestro trabajo revierta en la sociedad, ese es nuestro gran objetivo", recalca De Lorenzo.

Primera mujer en presidir la AEDS

Además de desarrollarse como socia del bufete De Lorenzo Abogados, Ofelia De Lorenzo es, desde abril, presidenta de la Asociación de Derecho Sanitario. Es la primera mujer en alcanzar este cargo en la entidad, creada en 1992 por iniciativa de su padre, Ricardo De Lorenzo. Ella pertenece a la tercera generación de su familia dedicada a las leyes y su aplicación en el mundo sanitario.

"La progresiva incorporación de más mujeres al ámbito sociosanitario es algo inherente a la propia profesión. Se da un relevo natural, en el cual, las nuevas generaciones, en las que la presencia de mujeres es mayor en nuestra profesión, nos vamos incorporando de forma natural", apunta sobre la inclusión en el sector.

Y añade: "Por mi parte, siempre recalco mi interés por rodearme de talento, más allá de si son hombres o mujeres. En este caso, me enorgullece el nivel de nuestra junta directiva, con profesionales de la empresa, la universidad y el ámbito sanitario y sí, con un porcentaje de mujeres mayor que nunca".

Además de estar al frente de la XXIX Edición del Congreso de Derecho Sanitario, la abogada ha sido recientemente galardonada con el Premio New Medical Economics al liderazgo femenino en gestión. Sobre él destaca: "Estoy enormemente agradecida con la distinción, pero, como me gusta recalcar, los premios no son un fin, sino consecuencia de un trabajo de muchos años rodeada de excelentes profesionales".

Sigue los temas que te interesan