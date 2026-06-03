No todo se resuelve a tiros: la noviolencia, la historia de la paz y el sesgo “espectacular” que nos hace enseñar solo las guerras

Entre marzo y diciembre de 1992, los ciudadanos de Malawi, un mediano país del sureste de África, se movilizaron para acabar con la dictadura del presidente Hastings Kamuzu Banda, que llevaba 30 años en el poder con una pantomima de democracia.

En un país entonces muy católico, los obispos leyeron homilías defendiendo la libertad de prensa y en mayo los 3.000 trabajadores de la mayor fábrica textil se pusieron en huelga. Los exiliados políticos se mudaron a la frontera de la vecina Zambia. Banda tuvo que convocar un referéndum que se celebró en marzo de 1993 y en 1994 hubo elecciones libres.

Entre 1985 y 1987 las huelgas estudiantiles en las universidades canadienses forzaron la desinversión de las mismas y de su gobierno en empresas vinculadas al apartheid de Sudáfrica. Entre 1970 y 1971 la 'Campaña de Moratoria de Vietnam', de manifestaciones y resistencia civil, consiguió que Australia se retirase del conflicto. Entre 2007 y 2017 el Movimiento Women to Drive consiguió que Arabia Saudí permitiese conducir a las mujeres.

Todo fueron protestas noviolentas, basadas en tácticas de resistencia organizada pero sin el uso de la fuerza. Fueron algunas de las cientos o miles de pruebas de que el ser humano es capaz de poner fin al conflicto más terrible sin caer en la violencia.

"Existe un sesgo trazado desde una óptica cultural violenta que hace que se prioricen las explicaciones de solución a los problemas que implican violencia y que mantiene que la guerra es una especie de motor de la historia y del progreso", lamenta Juan Carlos Rois, abogado, activista antimilitarista y miembro en su día de Movimiento por la Objeción de Conciencia.

Son prejuicios que no tienen un contraste objetivo con la realidad, pero funcionan como preconceptos. "Desde que nacemos hasta casi que nos morimos se nos dice que las soluciones para todos los problemas siempre tienen un enfoque violento. Ya sea en lo interpersonal, en lo laboral, en lo social, en lo comunitario, en lo internacional y en todo", explica a Enclave ODS.

Rois es autor del ensayo La noviolencia como acción política (La Imprenta, 2025), entre otros, y un activista habitual en círculos pacifistas y en la divulgación de estrategias de acción noviolenta. "Si fuese verdad que la guerra y su lógica son la única manera de solucionar los problemas, no estaríamos aquí", asegura.

Además, añade que existen "pruebas históricas de sobra" de que, en paralelo a todas las guerras y conflictos que se han dado a lo largo de la existencia de la Humanidad, había toda una serie de prácticas cooperativas y de reconstrucción de los puentes rotos en la sociedad, entre otros.

Rois señala como, al estudiar Historia , "todo es la batalla de no sé cual o el rey que ganó al otro", pero hay más cosas tras ello. Eso oculta que la mayoría de las sociedad se han construido con la cultura, la ciencia o las prácticas comunitarias. "Han existido resistencias noviolentas en mitad de todas las guerras, incluidas la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil española".

En este último caso, agrega, "nos la cuentan siempre como la épica de los soldados de un lado o de otro". Lo que no añaden es que más de 500.000 personas desertaron de cada uno. Tampoco explican las figuras que intentaron mediar, o combatir desde la ayuda a los demás, como la médica y activista Amparo Poch desde la Fundación Mujeres Libres, apunta.

Los estudios de la paz son una rama importante de la Historia. En España existen instituciones como el IPAZ, el Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conﬂictos de la Universidad de Granada, o el Museo de la Paz de Gernika, entre otros.

Incluso intelectuales de fama mundial como el canadiense Steve Pinker han insistido en ver el mundo con optimismo, en obras como la influyente Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones, publicado en 2011.

También investigadores como Mario López Martínez, catedrático de Historia contemporánea de la misma Universidad de Granada, el propio Rois o el también activista Pepe Ambrona, autor del blog politicanoviolenta.com, del que salen varios de los ejemplos que se citan en este reportaje.

Por ejemplo, la independencia de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, respecto de la Unión Soviética. Con hitos como la Cadena Báltica o Vía Báltica, una manifestación pacífica que consistió en formar una enorme cadena humana de dos millones de personas que unieron sus manos conectando más de 600 kilómetros, en concreto los que llevan a las tres capitales de estos países ahora miembros de la Unión Europea, Vilna (Lituania), Riga (Letonia) y Tallín (Estonia).

Para Rois, "es una cuestión práctica. Einstein dijo que no sabía con qué armas se lucharía la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sería con palos y piedras". Para el investigador y activista esa frase sigue de actualidad: "la violencia llevada al paroxismo no resuelve nada. Los ejércitos como forma de resolver problemas crean más desastre en todos los sentidos, destrozan las comunidades".

Y pone dos ejemplos españoles. Por una parte, las prácticas de justicia restaurativa en el País Vasco, que vienen precedidas por las formas de resistencia noviolenta durante el conflicto vasco pero también por las formas de cooperación y organización que "empoderan a la gente y le dan recursos para sobrevivir".

También la objeción de conciencia, de la que él formó parte, para conseguir que se retirase el servicio militar, la famosa "mili" en los años 90. Otros casos conocidos son los procesos de paz de Colombia o Irlanda del Norte.

Así, cuando nos hablen de las guerras indias en América del Norte, podríamos saber que los Cherokee lideraron una campaña de resistencia noviolenta contra su desplazamiento forzado entre 1827-1838 (aunque en alguna película aparezcan cortando caballeras).

O, como se ve en la película española También la lluvia (2010), de Icíar Bollaín, que los ciudadanos bolivianos pudieron poner fin a la privatización del agua de propiedad extranjera en Cochabamba en la Guerra del Agua del año 2000.

O que uno de los símbolos contra la dictadura militar en Brasil entre 1964 y 1985 fue un equipo de fútbol, el Corinthians, que se organizó de forma democrática incluso en el propio vestuario, algo inédito en el deporte de alto nivel, para desafiar al poder.

Y así hasta el infinito.