Movilidad sin barreras: así es la red de transporte adaptado que evita el aislamiento de personas con discapacidad física

La autonomía personal de las personas con discapacidad física depende, en gran medida, de la capacidad de movimiento en su entorno. Sin un transporte adecuado, el acceso a derechos fundamentales como el trabajo o la salud se convierte en un reto insalvable para muchos ciudadanos.

Para derribar estas barreras invisibles, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC) ha dado un paso esencial. Ha incorporado un nuevo vehículo de alta capacidad a su flota logística.

"Este proyecto nace de una necesidad muy clara: seguir reforzando y mejorando el servicio de transporte adaptado para poder llegar a más personas", afirma Sara Rodríguez, presidenta de FEPAMIC. Para ella, no se trata solo de un vehículo nuevo, sino de ofrecer las mejores condiciones posibles en los desplazamientos diarios de los cordobeses.

La portavoz de la entidad asegura que este servicio es esencial para que los usuarios accedan a recursos básicos. La demanda, agrega, es constante y requiere de herramientas que garanticen la máxima seguridad y eficiencia. Su proyecto ha sido seleccionado en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña.

La flota de FEPAMIC contaba anteriormente con 24 vehículos, realizando cada uno cerca de 2.000 traslados anuales. Sin embargo, algunas unidades tenían ya más de dos décadas. Esta situación convirtió en imprescindible la renovación para mantener los estándares de calidad y la continuidad del servicio prestado.

El nuevo modelo, adquirido gracias a la ayuda de Fundación Mutua Madrileña, es una furgoneta Mercedes Nuevo Sprinter 315 CDI Tourer PRO Medio, explica Rodríguez.

Cuenta con una potencia de 150 CV y ha sido transformado para cumplir con las necesidades de la entidad. Su configuración permite el traslado simultáneo de hasta cuatro personas en sillas de ruedas de forma segura.

La adaptación técnica incluye una plataforma elevadora con gran capacidad de carga y kits de anclajes específicos. También se han instalado escalones eléctricos y asideros para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Según la entidad, este modelo ha demostrado ser "el más útil" en su experiencia previa.

La puesta en marcha de este transporte impacta directamente en la calidad de vida de las familias. Rodríguez destaca que disponer de un transporte en buenas condiciones "permite dar una respuesta más ágil y segura en el día a día".

Esto genera tranquilidad y regularidad en los desplazamientos, factores clave para mantener las rutinas de los usuarios. Algo esencial, teniendo en cuenta que la asistencia a centros de rehabilitación, formación o puestos de trabajo es la prioridad de la organización.

Un empleado de FEPAMIC sube a una usuaria a la furgoneta antes de comenzar el traslado. FEPAMIC

El nuevo vehículo ha permitido la optimización de las rutas, lo que ha mejorado la eficiencia global del servicio. Así, la entidad puede adaptarse mejor a las diversas necesidades geográficas y personales de sus beneficiarios.

En cuanto al alcance, se estima que el vehículo dará servicio a unas 12 personas diariamente. Con 230 días de operación anual, el número de beneficiarios se sitúa entre los 2.700 y 2.800. Un impacto que se multiplica al considerar la vida útil de la furgoneta, subraya la presidenta de FEPAMIC.

Rodríguez espera que dentro de 15 años el proyecto pueda alcanzar a más de 40.000 personas. "Más allá de la cifra, lo importante es que hablamos de un servicio que se mantiene en el tiempo", subraya. Para ella, facilitar el acceso a recursos clave es la base de su labor.

El programa de FEPAMIC abarca desde traslados a centros de día hasta citas médicas. No obstante, los trayectos hacia los centros de apoyo de la propia federación se consideran especialmente críticos. Estos espacios son los núcleos donde se produce la rehabilitación y el desarrollo personal.

Para muchos usuarios, contar con este transporte "es la diferencia entre participar activamente [en la sociedad] o el aislamiento", cuenta Rodríguez. Sin el servicio adaptado, el acceso a estos recursos de socialización sería nulo en la mayoría de los casos. El transporte se convierte, por tanto, en el primer eslabón de la integración.

Otro aspecto fundamental es el acceso a la educación superior. La portavoz de FEPAMIC advierte sobre las desigualdades formativas existentes: solo el 19% de las personas con discapacidad tienen estudios superiores. Frente al 38% de la población general, esta cifra evidencia las barreras logísticas que persisten en el ámbito universitario.

"Facilitar el traslado a universidades y centros formativos es clave para reducir esta brecha". Del mismo modo, los desplazamientos laborales y las revisiones médicas son pilares para construir un proyecto de vida autónomo. La furgoneta es un motor de independencia para sus ocupantes.

El impacto emocional y social es palpable, relata la responsable de la federación cordobesa. La relación cercana con los usuarios permite observar cambios en su autoestima y seguridad. Al poder salir de entornos aislados, las personas ganan confianza y se animan a participar en la comunidad.

"Compartimos su día a día y vemos de primera mano cómo este servicio impacta en sus vidas", explica Rodríguez. Este refuerzo logístico no solo traslada personas, sino que les abre puertas a la formación y el empleo. Es una transformación que, aunque difícil de cuantificar, se percibe en la actitud de los beneficiarios.

La apuesta de FEPAMIC y Fundación Mutua Madrileña consolida una red de apoyo vital en la provincia. Con vehículos modernos y seguros, la discapacidad física deja de ser un impedimento para el movimiento. El transporte adaptado sigue siendo la piedra angular para una sociedad más inclusiva y equitativa.