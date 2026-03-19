La flor diminuta descubierta junto al dinosaurio más grande del mundo: tiene más de 100 millones de años

Ejemplar de 'Patagoflora minima', una de las pequeñas flores estudiadas comparada con una escala 5 milímetros. Museo Paleontológico Egidio Feruglio

Cuando Ross Geller, uno de los personajes de la mítica serie Friends, habla de su profesión como paleontólogo, sus amigos la limitan a 'dinosaurios'. Sin embargo, esta disciplina va más allá. Estos seres no son los únicos que dejaron restos hace millones de años. Entre otros fósiles que han llegado hasta nosotros están las plantas.

Ahora, un grupo internacional de investigadores ha descrito un nuevo género y especie de flores diminutas (entre 6 y 9 milímetros de diámetro) en el yacimiento La Flecha en la Patagonia argentina.

Se trata del mismo enclave del que también proceden los restos fósiles del dinosaurio saurópodo gigante Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido hasta el momento.

Por eso, han decidido llamar a esta flor Patagoflora minima. La primera parte proviene de Patagonia y de flor, mientras que la segunda se refiere a su diminuto tamaño, siendo un juego de palabras que resalta la diferencia abismal de dimensiones entre este pequeño ejemplar y el enorme saurópodo encontrado en el mismo yacimiento.

Ambas instituciones resaltan la importancia de este hecho, ya que es muy poco habitual hallar este tipo de vestigios. Además, hay muy pocos casos en los que se hayan encontrado macrorrestos de flores fosilizadas en las mismas capas en las que se encuentran fósiles de dinosaurios.

Luis Miguel Sender, de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis, explica que cuentan con elementos muy frágiles, tejidos muy finos y partes articuladas, lo que dificulta enormemente su conservación. "Cualquier mínima alteración por transporte o un tamaño de grano ligeramente grueso de las partículas sedimentarias circundantes alterarían su estructura".

Solo podría ocurrir su fosilización en "condiciones de conservación excepcional". Esto es con un mínimo transporte y un rápido enterramiento en sedimento muy fino.

Labores de excavación paleobotánica en el yacimiento La Flecha, donde se encontraron las flores estudiadas.. Museo Paleontológico Egidio Feruglio

Por lo tanto, la presencia de pequeñas flores como estas en un yacimiento con numerosos huesos de dinosaurios gigantes "imprime a este hallazgo una notable importancia", subraya Sender, que también ha participado en este proyecto.

La excavación se ha llevado a cabo por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio – CONICET y ha contado con la participación de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis. El hallazgo ha sido publicado en la revista científica Cretaceous Research

101 millones de años

Estas plantas con flores, llamadas angiospermas, se han convertido en uno de los registros más antiguos de toda Sudamérica, con una edad de 101 millones de años. Eso implica que estos vegetales ya estaban extendidos por amplias zonas del planeta durante esta etapa de diversificación "y que su radiación fue muy rápida", apunta Sender.

Además, agrega, el descubrimiento es uno de los registros de angiospermas mejor datados para todo el hemisferio sur y para el continente Gondwana durante el Cretácico Inferior, que era el que agrupaba las masas terrestres emergidas en esta zona durante esa época.

El investigador español apunta que, de momento, no se han encontrado evidencias directas de que el patagotitan se alimentara de plantas con flores, pero no es descartable que formaran parte de su dieta.

Habitaban los mismos ambientes, y las características morfológicas de sus esqueletos y dientes podrían permitirles arrancar y consumir este tipo de vegetales.

Reconstruyendo el ecosistema

El hallazgo de Patagoflora minima aporta "información ambiental muy útil para reconstruir el paleoecosistema en el que vivía este gigante de la Patagonia", sostiene Sender.

Luis Miguel Sender posa junto a un hueso de Patagotitan. José Luis Sender

Gracias a ello se sabe que algunas plantas con flores se desarrollaban en las orillas de los cursos fluviales que surcaban esta zona del hace más de 100 millones de años. "Las mismas por las que se desplazaba Patagotitan".

Otro aspecto que destacan en la investigación publicada es que el registro fósil de las primeras flores del hemisferio sur todavía es extremadamente escaso en comparación con el hemisferio norte.

Sender desgrana que existen evidencias de la presencia de angioespermas del Cretácico Inferior en esta zona del hemisferio sur –gracias, en mayor medida, a los registros de granos de polen y a algunos restos de maderas mineralizadas–, "pero los restos de hojas y sobre todo de flores son todavía muy escasos".

La brecha entre una zona y otra puede deberse a que, hasta ahora, en el hemisferio norte se investigan desde hace más tiempo los afloramientos con dinosaurios del Cretácico. Además, también cuenta con un mayor número de paleontólogos que el sur, cuenta el científico español.

Afortunadamente, esta tendencia está cambiando gracias a los grupos de investigación en paleontología, sobre todo de Argentina. Desde hace varias décadas se están realizando numerosos y detallados estudios sobre los dinosaurios de esta época, las floras y sus ambientes relacionados.

También es gracias a que se trata de "una zona geográfica clave" para la diversificación de las angiospermas durante el Cretácico, relata Sender.

Estos fósiles se encuentran depositados en las instalaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio en la ciudad de Trelew, en el sureste de Argentina. Una institución que cuenta con un edificio de nueva construcción y un recorrido expositivo recientemente ampliado y actualizado.

Por lo tanto, "es muy posible" que los fósiles de estas flores puedan ser expuestos en la exhibición junto con los huesos del dinosaurio gigante de la Patagonia para que los visitantes disfruten de ellos.