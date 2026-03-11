La IA etiqueta al 56% de las jóvenes como "frágiles" y dirige tres veces más sus vocaciones hacia salud y ciencias sociales

La inteligencia artificial no es neutral: reproduce y amplifica los sesgos de género que ya existen en la sociedad. Esa es la principal conclusión del informe El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes, elaborado por la consultora LLYC a partir del análisis de miles de respuestas generadas por modelos de lenguaje.

El estudio revela que el 56% de las respuestas de la IA etiquetan a las jóvenes como "frágiles" o "débiles", mientras que los hombres son asociados con resiliencia o fortaleza en una proporción mucho menor.

La investigación, realizada en 12 países y centrada en jóvenes de entre 16 y 25 años, analizó 9.600 recomendaciones generadas por cinco grandes modelos de inteligencia artificial a partir de 100 preguntas abiertas sobre identidad, relaciones personales, vocación profesional o autoestima.

Según el informe, la tecnología no corrige los sesgos existentes, sino que los amplifica. "La IA no se crea desde cero. Aprende de datos. Y esos datos provienen de una sociedad que ha sido y sigue siendo desigual", señala el documento.

Uno de los hallazgos más relevantes es la diferencia en el tono y el contenido de las respuestas según el género del usuario. En el caso de las mujeres, la IA tiende a adoptar una actitud empática y paternalista, priorizando la validación emocional frente a las soluciones prácticas.

El sistema llega a personificarse 2,5 veces más con ellas, utilizando expresiones como "yo te entiendo" o "en mi lugar". Asimismo, el informe describe este comportamiento como el riesgo de una "amiga tóxica digital".

Además, las recomendaciones de la IA refuerzan la idea de que las mujeres necesitan aprobación externa. El algoritmo sugiere a las jóvenes buscar validación seis veces más que a los hombres, lo que puede fomentar una dependencia de la opinión ajena.

Para ellos, en cambio, el lenguaje es más directo y orientado a la acción, con instrucciones claras que refuerzan la idea del hombre como sujeto activo.

Cara abstracta de IA con líneas de flujo de datos. iStock

Las diferencias también se reflejan en la orientación profesional. El estudio detecta que la inteligencia artificial redirige hasta tres veces más a las mujeres hacia carreras relacionadas con la salud y las ciencias sociales, mientras que a los hombres se les anima con mayor frecuencia a estudiar ingeniería, liderazgo o disciplinas tecnológicas.

En el ámbito STEM, incluso cuando una mujer muestra interés, la IA tiende a acompañar la recomendación con advertencias o mensajes de resiliencia que refuerzan la percepción de que se trata de un entorno hostil.

"La inteligencia artificial no corrige los déficits que tenemos. Refleja y amplifica una mayor protección a ellas hasta reducir su autonomía, eterniza los techos de cristal o refuerza la presión estética", afirma Luisa García, socia y CEO Global de Corporate Affairs en LLYC y coordinadora del informe.

La desigualdad también aparece en cuestiones relacionadas con la apariencia y el bienestar. Ante inseguridades personales, la IA responde con consejos sobre moda un 48% más a las mujeres que a los hombres, mientras que a ellos les recomienda ir al gimnasio o practicar deporte hasta el doble de veces.

Los modelos analizados también reproducen estereotipos en el ámbito familiar. Cuando se pregunta por las cualidades de un buen padre o una buena madre, el afecto aparece como atributo materno tres veces más que paterno, mientras que la figura del padre se describe en ocasiones como un "ayudante" en el cuidado de los hijos.

El informe advierte de que estas respuestas pueden tener un impacto significativo en la construcción de la identidad de las nuevas generaciones. La influencia de la tecnología en la vida social de los jóvenes es cada vez mayor: según un estudio citado en el documento, el 31% de los adolescentes afirma que hablar con un chatbot es tan o más satisfactorio que hacerlo con un amigo real.

Para los autores, el problema reside en la aceptación acrítica de sus respuestas. "Espejismo de Igualdad demuestra que la IA no es imparcial. Es el reflejo amplificado y distorsionado de la realidad con la que fue entrenada", concluye el informe.

En ese sentido, sus responsables sostienen que el desafío es técnico y social. Pues, cambiar los datos y las estructuras que alimentan a los algoritmos para evitar que el futuro digital reproduzca las desigualdades del pasado.